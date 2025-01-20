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VRRP Virtual Router Redundancy Protocol сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза



20.01.2025 Eltex начала производство мультигигабитного коммутатора доступа с возможностью резервирования питания 1
17.12.2024 iTProtect протестировал NGFW от Positive Technologies 2
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+ 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
28.06.2023 Максим Индыков -

Максим Индыков, «Пачка»: Инвестиции в железо оправданы только при наличии стабильных и предсказуемых нагрузок

 2
12.04.2023 «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN 1
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 1
11.01.2022 Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI 2
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 1
20.07.2018 Linxdatacenter и Lenovo помогли Virtu Systems развернуть «облако» для ИТ-услуг в сфере страхования 2
14.11.2017 JetStream T3700G-52TQ - маршрутизатор для крупного бизнеса 1
27.01.2017 «Кассандана» представила цифровой радиомодем Satellar ХT 5RC 1
29.06.2016 «Миран» разработал систему резервирования сети для пользователей выделенных серверов 1
16.08.2013 МВД приобретет оборудование для модернизации коммутационных узлов ИМТС ОВД на 215 млн руб. 1
16.08.2013 На закупку оборудования для модернизации транспортной сети ЦА МВД РФ потратят 154 млн руб. 1
12.07.2012 Qtech выпустил коммутатор для построения сетей агрегации малых и средних операторов связи 1
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 1
20.03.2008 ZyXEL представил маршрутизирующий коммутатор для сетей 10G Ethernet 1
14.03.2008 Digi анонсировал три новых сотовых маршрутизатора 1
06.03.2008 Verysell поставила высокопроизводительные коммутаторы «Смолтелекому» 1
08.02.2007 D-Link анонсировал новую серию управляемых коммутаторов 1
16.09.2004 MRV представила маршрутизирующий коммутатор MR3312 DaVinci 1
23.08.2004 Allied Telesyn: новая серия коммутаторов Fast Ethernet 1
27.07.2004 MRV представила новые коммутаторы серии OptiSwitch Master с поддержкой MPLS/VPLS 1
28.10.2003 MRV Communications расширил линейку OptiSwitch Master 1
29.08.2003 3Com представил в России новый модульный коммутатор Switch 7700 1
22.04.2003 MRV Communications расширил линейку маршрутизирующих коммутаторов OptiSwitch Master 1
11.02.2003 MRV Communications снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы серии OptiSwitch Master 1
17.09.2002 MRV comunications представила новую маршрутизирующую платформу из серии OptiSwitch Master 1
12.02.2002 Optical Access снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы OptiSwitch Master 400 1

Публикаций - 30, упоминаний - 34

VRRP и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 7
D-Link - Д-Линк Трейд 361 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 2
Linx - Связь ВСД 158 1
Lenovo Group 2292 1
CommCloud - Комм Клауд 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
Huawei 3932 1
ZyXEL Communications 291 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
ZTE Corporation 747 1
Oracle Corporation 6687 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
Kyocera 241 1
Teradata 210 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
Huawei Technologies 399 1
HP 3Com 677 1
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Verysell - Верисел 317 1
Ростелеком 9699 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Telegram Group 1983 1
Selectel - Селектел 385 1
Staply - Примавера 6 1
SkyDNS - СкайДНС 33 1
Schneider Electric 575 1
Yandex - Яндекс 7339 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 17
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 78 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 11
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 11
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 11
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 10
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 125 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 8
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 8
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 8
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 7
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 318 7
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 6
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 229 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 5
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 5
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 4
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 4
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 16 4
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 51 4
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 4
XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены 32 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 7
Linux OS 9936 6
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 3
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 3
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 2
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 2
Lenovo V - Серия ноутбуков 6 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
IBM DB2 371 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
IBM Netezza 16 1
Embarcadero Interbase 41 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 58 1
D-Link Safeguard Engine 18 1
HP 3Com - 3Com Switch 8 1
HP 3Com - 3Com XRN Interconnect Kit 5 1
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Eltex MES - серия коммутаторов 4 1
Linx Datacenter 49 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 13 1
D-Link LBD - Loopback Detection 29 1
D-Link ISM VLAN 12 1
Миран ЦОД 16 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Попов Илья 4 1
Мустафин Айрат 10 1
Смирнов Максим 44 1
Гущин Юрий 11 1
Куценко Петр 6 1
Бобров Роман 2 1
Индыков Максим 2 1
Свиридов Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
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Металлы - Медь - Copper 791 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
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