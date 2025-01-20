VRRP Virtual Router Redundancy Protocol сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза
VRRP и организации, системы, технологии, персоны:
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
|Попов Илья 4 1
|Мустафин Айрат 10 1
|Смирнов Максим 44 1
|Гущин Юрий 11 1
|Куценко Петр 6 1
|Бобров Роман 2 1
|Индыков Максим 2 1
|Свиридов Евгений 3 1
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