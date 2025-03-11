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ИКС Yadro Kornfeld
Коммутаторы KORNFELD — многофункциональные коммутаторы с широким функционалом, ориентированным на высоконагруженную сетевую инфраструктуру дата-центров, вычислительных кластеров и корпоративных сетей передачи данных.
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 1
|Крючков Илья 2 1
|Винокур Дмитрий 8 1
|Абаев Тахир 2 1
|Егоров Павел 12 1
|Мылицын Роман 111 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
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