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ИКС Yadro Kornfeld

Коммутаторы KORNFELD — многофункциональные коммутаторы с широким функционалом, ориентированным на высоконагруженную сетевую инфраструктуру дата-центров, вычислительных кластеров и корпоративных сетей передачи данных.


11.03.2025 Yadro представила новый высокопроизводительный коммутатор 1
09.07.2024 Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой 1
24.04.2024 Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники 1
23.01.2024 Реестр российского ПО пополнился новой ОС на базе Android 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 503 4
Netwell - Нетвелл 50 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Базальт СПО - BaseALT 665 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1949 1
Ред Софт - Red Soft 737 1
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Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 3
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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