Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» закупает сервер на видеокартах с заоблачными характеристиками

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» объявило о закупке уникального серверного оборудования с графическими ускорителями, предназначенного для решения задач высокой вычислительной сложности. Начальная цена контракта составляет 98,4 млн руб.



Серверы со сверх производительными GPU

Как выяснил CNews, «Росморпорт» покупает отечественный сервер с крайне высокопроизводительными видеокартами Nvidia за 98,4 млн руб. Сервер поставят в ЦОД «Гознак» в Санкт-Петербурге.

Тендер на закупку сервера «Росморпорт» опубликовал на электронных торговых площадках 16 декабря 2025 г. Заявки на участие в тендере принимаются до 13 января 2026 г. Итоги выбора поставщика подведут 23 января.

Согласно техническому заданию, сервер должен быть укомплектован не менее чем четырьмя графическими процессорными устройствами, каждое из которых должно иметь не менее 16896 шейдерных процессоров, шину видеопамяти разрядностью 6144 бит и пропускную способность памяти не менее 4 ТБ/с. Тип памяти указан как HBM3e, а ее объем должен составлять не менее 141 ГБ на каждый ускоритель. Все GPU должны быть объединены в единую вычислительную конфигурацию с помощью высокоскоростного аппаратного межсоединения.

Telegram-канал «Росморпорта» «Росморпорт» покупает российский сервер с мощнейшими видеокартами Nvidia

Указанные параметры с высокой долей вероятности соответствуют современным GPU для дата-центров, вероятнее всего NVIDIA H200. Обычно такие модели предназначены для задач искусственного интеллекта и суперкомпьютерных расчетов.

Для сравнения, флагманская потребительская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 имеет лишь 32 ГБ памяти, что почти в 4,5 раза меньше, чем у H200 и пропускную способность в 1,79 ТБ/с против 4,89 ТБ/с у H200.

ФГУП «Росморпорт» — стратегически значимое системообразующее предприятие портовой отрасли России, владелец крупнейшей дизель-ледокольной флотилии в мире. Так «Росморпорт» характеризует себя в своих вакансиях на HeadHunter.

Предприятие создано для обеспечения безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним путем формирования инновационной портовой инфраструктуры и обеспечения непрерывного развития ледокольного флота для укрепления транспортной и логистической инфраструктуры на всем пространстве страны.

«Росморпорт» имеет 11 филиалов, оказывает услуги в 58 российских морских портах из 62. В его хозяйственном ведении находится 270 судов, включая 34 ледокола и ледокольных буксира.

Другие подробности тендера

Ключевым требованием закупки является полное соответствие закупаемого оборудования постановлению Правительства России №1875 — «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и наличие актуальной записи в Реестре российской промышленной продукции.

Аналогичные требования о российском происхождении предъявляются к встроенному микропрограммному обеспечению (BIOS), которое должно быть включено в Единый реестр российских программ.

Помимо видеокарт основу сервера составят два центральных процессора Intel Xeon 5-го поколения, каждый из которых должен иметь не менее 48 ядер, 96 потоков и кэш-память объемом от 300 МБ. Оперативная память конфигурации включает не менее 16 модулей DDR5 по 64 ГБ каждый, работающих на частоте не ниже 5600 МГц с поддержкой коррекции ошибок (ECC).

Серверное решение также включает массивную подсистему хранения: не менее 12 отсеков для накопителей с горячей заменой, поддерживающих интерфейсы SAS и SATA, а также возможность установки не менее четырех NVMe-накопителей.

Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен RAID-контроллер с энергонезависимой кэш-памятью не менее 8 ГБ. Сетевое подключение обеспечивается высокоскоростными адаптерами: двумя с портами 100 Гбит/с и двумя с портами 25 Гбит/с, поставляемыми в комплекте с соответствующими трансиверами.

Система удаленного управления и мониторинга сервера должна предоставлять широкий функционал, включая удаленную перезагрузку, виртуальную консоль (KVM), установку ОС, мониторинг показателей датчиков и автоматическое уведомление об инцидентах. Дополнительно поставляется российское программное обеспечение мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой центра обработки данных, также внесенное в соответствующий реестр.

Помимо основного сервера, в закупку входит комплект модернизации системы хранения данных YADRO «TATLIN.UNIFIED Gen2», два комплекта сетевого оборудования YADRO «KORNFELD» и две бессрочные лицензии на российское ПО для резервного копирования «Кибер Бэкап Расширенная редакция» с сертификатом ФСТЭК России.