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Стависская Софья



27.01.2025 Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Стависская Софья и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 190 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 23 1
Orion soft - Орион софт - 110 1
NetApp - Network Appliance 637 1
Broadcom - VMware 2365 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 492 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 305 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1860 1
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Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 58 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 567 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6114 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 850 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 112 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
Orion soft - Nova Container Platform 39 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 100 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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