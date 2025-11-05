АРТ-Банк - АРТ-Финтех

Разделы

Группа компаний АРТ БАНК — международный поставщик банковских программных систем. Группа специализируется на сложных и высоконагруженных финансовых системах для крупных банков и финтех-проектов. Представительские офисы компании расположены в Москве и Алматы, производственные офисы - в Санкт-Петербурге, Воронеже и Ташкенте

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 3 989 635 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 3 989 635 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 3 989 635 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

05.11.2025 В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО 1
25.04.2024 Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер 1
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 3
14.02.2024 Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году 1
09.02.2024 Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех» 3
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
25.04.2023 «Рексофт» и «Арт-банк» стали партнерами в сфере банковской автоматизации 3
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 1
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 2
18.09.2015 Развитие ИТ в банках стимулируют мобильность, оптимизация расходов и ЦБ РФ 1
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
23.05.2014 «Русславбанк» выполнил проект по централизации ИТ-инфраструктуры 1

