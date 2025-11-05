Получите все материалы CNews по ключевому слову
АРТ-Банк АРТ-Финтех
Группа компаний АРТ БАНК — международный поставщик банковских программных систем. Группа специализируется на сложных и высоконагруженных финансовых системах для крупных банков и финтех-проектов. Представительские офисы компании расположены в Москве и Алматы, производственные офисы - в Санкт-Петербурге, Воронеже и Ташкенте.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 3 989 635 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
АРТ-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузякин Дмитрий 26 6
|Благирев Вячеслав 15 6
|Илюхин Олег 17 5
|Фищук Борис 5 5
|Мухин Максим 18 4
|Ломов Владимир 3 3
|Фомичев Андрей 73 3
|Кравченко Денис 27 3
|Мизун Даниил 10 3
|Свердлов Михаил 33 3
|Буш Сергей 15 3
|Степанченко Денис 3 3
|Давыденко Владимир 4 3
|Ануфриев Вадим 3 2
|Теряев Владимир 4 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Затуловский Аркадий 16 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 2
|Попов Андрей 115 2
|Евтушенко Алексей 40 2
|Бухтияров Андрей 18 2
|Степанов Сергей 25 2
|Козлов Михаил 175 2
|Комаров Михаил 22 2
|Кабаков Ярослав 62 2
|Сумин Денис 9 2
|Дремач Кирилл 8 2
|Чиков Сергей 18 2
|Масарская Наталия 36 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 2
|Федосов Виктор 8 2
|Емельянов Алексей 10 2
|Шелин Ярослав 8 2
|Пустовой Максим 36 2
|Соколов Ренат 8 2
|Шеин Валерий 18 2
|Быков Владислав 8 2
|Хлавна Михаил 4 2
|Дугаев Михаил 4 2
|Герштейн Михаил 3 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8337 6
|IDC - International Data Corporation 4941 2
|Gartner - Гартнер 3601 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3721 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397656, в очереди разбора - 732415.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.