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Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году

Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «Открытые экосистемы и открытые API. Глобальные тренды. Перспективы развития в России» – это обзор мирового опыта применения подходов к внедрению и развитию открытых API в западных странах и странах БРИКС. Исследование позволяет понять, какие факторы влияют на эффективность внедрения концепции открытых данных, а также оценить возможность применения наиболее успешных мировых практик в России. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Согласно данным исследования, общее число клиентов, предоставивших согласие на передачу своих данных и пользующихся сервисами через открытые API, в мире превышает 180 млн человек. При этом наибольшую востребованность сервисов на базе открытых API демонстрируют США, где их использует 19% населения, на втором месте – Бразилия с показателем 17%. Согласно прогнозу аналитиков, при сохранении текущих темпов роста общая численность клиентов в мире, использующих открытые API, достигнет к 2025 г. 380 млн человек, то есть вырастет более чем в два раза.

Анализ международного опыта показал, что успешные примеры внедрения стандартов открытых API основаны на трех факторах: наличие востребованных у населения сервисов на базе открытых API, доверие клиентов к технологии обмена данными и готовность технической инфраструктуры обмена данными и управления согласиями.

«Внедрение открытых API обеспечивает развитие принципа «человекоцентричности» и способствует развитию конкуренции. При этом ключевой фактор эффективного развития открытых API – удобный клиентский путь. Так, Индия, сумевшая успешно оптимизировать клиентский путь, продемонстрировала самые высокие темпы прироста пользователей открытых API – за 2023 г. количество подключенных клиентов выросло в 12 раз», – отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики АФТ Марианна Данилина.

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Безопасность

«Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора.

В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, «Национальная система платежных карт» (НСПК), «Киви Банк», «Ак Барс Банк», «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, ДОМ.РФ, «Московская Биржа», «Страховой Дом ВСК»; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Почта Банк», «Абсолют Банк», «АльфаСтрахование», «Капитал Лайф», Московский кредитный банк, «Кредит Европа Банк (Россия)», «Банк Русский Стандарт», «Банк Синара», «Яндекс», «Ингосстрах», Yadro, Atomyze, «Центр Инвест», «ОТП Банк», «Диасофт», «Рунет Бизнес Системы», «ФлексСофт», «АРТ-Финтех».

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