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Индексная книга (каталог) CNews*
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Данилина Марианна



16.01.2025 Исследование АФТ: в процессе масштабирования Открытых API ключевой задачей является создание доверенной среды 1
31.10.2024 Итоги FINOPOLIS 2024: презентация прорывных решений, новые партнерства и продуктивный обмен опытом 1
09.07.2024 Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ 1
25.04.2024 Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер 2
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 2
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
14.02.2024 Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Данилина Марианна и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 7
Газинформсервис - ГИС 272 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 6
UIPath 101 6
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 6
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 42 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 6
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
UseTech - Юзтех Интеграция 50 2
Luxms 78 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
Ростелеком 9699 2
Diasoft - Диасофт 870 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Atomyze - Атомайз 22 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Directum - Директум 1089 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 10
Абсолют Банк 230 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 10
Лента - Сеть розничной торговли 2080 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
МКБ - Московский кредитный банк 558 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
ПСБ - Промсвязьбанк 851 8
Ингосстрах СПАО 421 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 7
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 7
Сургутнефтегаз - СНГ 269 7
Zenden Group - Дом одежды 65 7
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 7
РЖД - Российские железные дороги 1903 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 6
Ингосстрах Инвестиции 19 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 6
Транснефть 299 6
Cersanit - Церсанит Трейд 20 6
36,6 - аптечная сеть 90 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
Альфа-Банк 1769 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 5
Ренессанс Страхование 160 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 5
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 6
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Федеральное казначейство России 1772 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 7
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
НКТ - Р7-Офис 380 7
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 6
IBM Public Cloud 26 6
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Luxms BI 75 2
Banki.shop 2 2
OpenAI ChatGPT 338 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
2Test Профишкаф 1 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 12 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
UseTech - UseBus 28 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 82 1
Тинькофф - Tinkoff Sage 2 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Apple - App Store 2890 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Microsoft Office 3734 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 70 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Calypso 24 1
Натрусов Артем 284 8
Шадаев Максут 1008 8
Сотин Денис 205 8
Демидов Сергей 127 8
Епихин Михаил 12 8
Бурилов Андрей 105 8
Меденцев Константин 97 7
Ульянов Николай 112 7
Алешкин Сергей 65 7
Гимранов Ринат 122 7
Козак Николай 161 7
Медокс Ярослав 35 7
Сергеев Сергей 138 6
Чаркин Евгений 296 6
Ложкин Руслан 34 6
Луганцев Александр 51 6
Аксаков Анатолий 155 6
Данилов Михаил 31 6
Паршин Максим 316 6
Петров Михаил 138 6
Шпак Василий 223 6
Урусов Виктор 127 6
Смоляков Дмитрий 10 6
Иванов Алексей 131 6
Врацкий Андрей 135 6
Наумов Владимир 17 6
Труненков Сергей 35 6
Миллер Артем 11 6
Лобанов Валерий 18 6
Батай Илья 55 6
Попов Андрей 111 6
Белоусов Максим 108 6
Спиридонов Иван 26 6
Погорелова-Триппель Наталья 28 6
Бадалов Андрей 65 6
Ермолаев Артем 378 6
Синельников Александр 27 6
Гваришвили Владимир 26 6
Онищенко Владислав 96 6
Казарин Станислав 175 6
Россия - РФ - Российская федерация 144186 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 366 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 443 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Индия - Bharat 5431 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Ближний Восток 2942 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Сингапур - Республика 1849 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Экономический эффект 1067 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 347 1
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Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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