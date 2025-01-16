Данилина Марианна
Данилина Марианна и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 8
|Шадаев Максут 1008 8
|Сотин Денис 205 8
|Демидов Сергей 127 8
|Епихин Михаил 12 8
|Бурилов Андрей 105 8
|Меденцев Константин 97 7
|Ульянов Николай 112 7
|Алешкин Сергей 65 7
|Гимранов Ринат 122 7
|Козак Николай 161 7
|Медокс Ярослав 35 7
|Сергеев Сергей 138 6
|Чаркин Евгений 296 6
|Ложкин Руслан 34 6
|Луганцев Александр 51 6
|Аксаков Анатолий 155 6
|Данилов Михаил 31 6
|Паршин Максим 316 6
|Петров Михаил 138 6
|Шпак Василий 223 6
|Урусов Виктор 127 6
|Смоляков Дмитрий 10 6
|Иванов Алексей 131 6
|Врацкий Андрей 135 6
|Наумов Владимир 17 6
|Труненков Сергей 35 6
|Миллер Артем 11 6
|Лобанов Валерий 18 6
|Батай Илья 55 6
|Попов Андрей 111 6
|Белоусов Максим 108 6
|Спиридонов Иван 26 6
|Погорелова-Триппель Наталья 28 6
|Бадалов Андрей 65 6
|Ермолаев Артем 378 6
|Синельников Александр 27 6
|Гваришвили Владимир 26 6
|Онищенко Владислав 96 6
|Казарин Станислав 175 6
|РАН - Российская академия наук 1870 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
|Государственный Русский музей 47 1
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