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Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba

«Ассоциация ФинТех» представила четвертый выпуск авторского цикла «ФинТех ФинЭтих». Новое исследование посвящено финтех-рынкам Китая и Гонконга. Китай — один из самых главных и важных рынков для глобальных финансовых и технологических компаний благодаря объёму финансирования, динамичному экономическому росту и активной поддержке инноваций. В своем исследовании «Ассоциация ФинТех» также уделила значительное внимание изучению специфики Гонконга, так как с 1980 гг. действует политика «одна страна, две системы». Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Китай – первая экономика мира по паритету покупательной способности (соотношение покупательской способности валют к определённому набору товаров), второй в мире по численности населения (после Индии). 35% всех цифровых платежей в режиме реального времени в мире приходится на Китай, более 50% всех цифровых платежей в мире проходит через китайские приложения, такие как Alipay и WeChat. 87,3% населения Китая пользуются финтех-услугами. При этом большая часть из них, а именно 83%, осуществляют платежи и переводы только через смартфон.

Китайский рынок финансовых технологий принес доход в размере $85 млрд в 2023 г. Прогноз среднегодового темпа роста составит 18% в течение последующих пяти лет. На рынке Китая работает более 10,5 тыс. финтех-компаний, из них 300 стартапов-единорогов.

Подавляющее большинство китайских финтех-игроков специализируются на корпоративном кредитовании и обеспечении внешнеэкономической деятельности для торгового финансирования. С учетом огромного количества населения в Китае, следующим по объему бизнеса идет розничное кредитование.

«Если сравнивать российский финтех-рынок с рынками Китая и Гонконга, стоит отметить, один интересный факт: если в Китае доля населения, использующая QR-коды, достигает 95,7%, а в Гонконге – 87,9%, то в России этот показатель составляет всего 33%, что говорит о большом потенциале для роста и развития технологии QR в нашей стране. Более того, если говорить в целом о развитии платежей, то, в отличие от российского рынка, где платежи и транзакционный бизнес занят крупными банками, в Китае 60% всех транзакций совершается небанковскими игроками или бигтехами, такими как Tensent, Alibaba и др.», – сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики «Ассоциации ФинТех» Марианна Данилина.

Регулирование финтех-отрасли является одним из строго контролируемых аспектов правительственной политики, что создает ряд барьеров для выхода на рынок в Китае. При этом, в Гонконге отсутствуют многие ограничения по внешнеторговым операциям, действует более благоприятный режим налогообложения. В Китае большую роль в развитии финтеха играют государственные программы и планы развития по отраслям.

С 2018 г. идет развитие инициативы внедрения Открытого банкинга и коммерческих банков в Китае создали открытые банковские платформы с использованием Открытые API для развития и интеграции своих цифровых сервисов. Открытые API используют и такие компании, как Tencent и Alibaba: их супер-приложения WeChat и AliPay привели к созданию новых интерактивных сервисов и, как следствие, среды обмена данными в рамках открытого банкинга для реализации огромного количества цифровых сервисов.

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Безопасность

Так как Китай придерживается политики «две системы – одна страна», то токенизация активов в этих двух юрисдикциях является уникальным опытом. В то время как в Китае запрещена токенизация и другие альтернативые системы учета, в Гонконге есть специальное регулирование, адаптированное для рынка цифровых активов с привлечением опыта международных банков. Так, суммарный объём выпусков токенизированных активов Гонконга в 2017–2024 гг. составил $898 млн.

С конца 2019 г. в Китае тестируется цифровой юань (e-CNY). Изначально Цифровой юань задействован в самых различных сценариях использования, включая оплату коммунальных услуг, налогов, проезда в общественном транспорте, а также при совершении покупок и конвертации в наличные через банкоматы. В 2022 г. были внедрены специализированные приложения, разработанные Народным банком Китая в сотрудничестве с коммерческими банками, что позволило осуществлять покупки с использованием цифровых юаней. В 2023 г. в эти приложения была интегрирована технология NFC, обеспечивающая возможность проведения платежей с использованием e-CNY даже без доступа к интернету, благодаря беспроводной передаче данных на короткие расстояния. За четыре года пилотного режима использования CBDC количество транзакций с использованием цифрового юаня увеличилось в 20 раз. Всего объем транзакций с цифровым юанем составляет 1,8 трлн юаней.

Китай является одним из лидеров по внедрению и применению технологий ИИ в мире. Ожидается, что ежегодные темпы роста рынка искусственного интеллекта в Китае составят 28,6%, и к 2030 году объем рынка достигнет 154,80 млрд долл. США. При этом, по прогнозам, рынок ИИ Гонконга будет расти ежегодно на 28,27%, в результате чего к 2030 году его объем составит 3,43 млрд. долл. США. Китай – лидер по патентам в сфере генеративных нейросетей. Согласно отчету ООН, в период с 2014 по 2023 гг. представители Китая подали свыше 38 тыс. заявок на получение патентов в этой области. Доля патентов в сфере генеративного ИИ составляет 6% от общего количества изобретений в области ИИ. Наиболее часто патентуемые – 47% – технологии связаны с видеогенерацией, затем идут текстовые и аудиогенераторы – 35%.

«Россия и Китай активно взаимодействуют в рамках развития финансовых технологий на протяжении многих лет. С точки зрения направлений развития технологий и их регулирования, ведущее место в России занимает банковская сфера, а в Китае – интернет-торговля. Общим приоритетным направлением для обеих стран является внедрение экосистем и комплексных приложений. Среди ниш, которые могут занять российские финтех-компании на китайском рынке, можно отметить решения на базе ИИ и ESG-финансирование (напр. зеленые дата-центры). Важно помнить, что при выходе на рынок Китая российским компаниям нужно предусмотреть наличие сотрудников со знанием китайского языка (переводчиков, юристов и т.д.), а в качестве партнёра выбирать крупную организацию, обладающую знаниями китайской специфики», – сказала Марианна Данилина.

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