Исследование: 74% финтех-компаний концентрируют защитные меры на этапе подготовки данных и тестирования моделей, а 60% уже внедряют комплексные меры по защите своих ИИ-систем

ГК Swordfish Security и ассоциация «ФинТех» (АФТ) представили совместное исследование "AI Security", посвященное анализу текущего состояния и перспектив развития безопасности искусственного интеллекта в российских финтех-компаниях.

81% компаний российского финтеха определяют машинное обучение (ML) и большие языковые модели (LLM) как ядро своих ИИ-стратегий. При этом более 25% респондентов уже несколько раз столкнулись с инцидентами безопасности, связанными с атаками на ИИ-системы. 75% финтех-организаций выделяют утечку конфиденциальных данных в качестве ключевой угрозы безопасности при использовании ИИ, 62% — применяют гибридный подход к оценке результатов и выводов в работе с ИИ-решениями и только 12% респондентов внедряют системную оценку этических рисков ИИ.

«Искусственный интеллект трансформирует подход к кибербезопасности. Модель угроз меняется, поверхность атак становится иной, поэтому уже сегодня нужно обновлять традиционные стратегии и подходы. ИИ требует новой логики безопасности — такой, которая сочетает в себе принципы киберзащиты, управления рисками и этического регулирования. Развитие технологий невозможно остановить, но можно создать процессы, способные сделать это развитие контролируемым, устойчивым и предсказуемым», — отметил руководитель управления информационной безопасности ассоциации «ФинТех» Александр Товстолип.

Исследование показывает, что участники финтех-рынка планируют уделять больше внедрению практик AI Security. Так, 88% респондентов сообщили, что в 2026 г. намерены работать над повышением осведомленности и обучением сотрудников в этой области, 75% займутся разработкой внутренней политики по AI Security, 63% займутся интеграцией инструментов защиты, а 62% — проведением аудита или тестирования ИИ-систем.

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка
Цифровизация

«Современная стратегия AI Security строится на постоянном развитии компетенций сотрудников и формировании культуры осведомленности на всех уровнях организации. И хотя ИИ автоматизирует многие процессы, в том числе в кибербезопасности, все-таки роль специалистов ИБ станет в будущем еще значительнее, трансформируясь с фокусом на ИИ. Взаимное проникновение между ИИ и безопасностью изменит роль руководителя ИБ «у штурвала»: именно он задаст курс, примет ключевые решения для безопасной и корректной работы решений на базе ИИ», — сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина.

«Разработка безопасного ПО трансформируется в связи с развитием искусственного интеллекта. AI открывает как новые возможности для ускорения всех процессов, так и форсировано формирует новые угрозы для людей и организаций. Высокая ценность ИИ очевидна, но вместе с тем растет запрос на его защиту и кибербезопасность. AI Security – новый виток развития проектирования ИИ, при котором меры безопасности интегрированы в его архитектуру и программный код», — отметил Юрий Сергеев, директор по стратегии и генеральный партнер Swordfish Security.

