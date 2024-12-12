Московская Биржа НР Транзит 2.0
Московская Биржа НР Транзит 2.0 и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральное казначейство России 1772 3
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Нам Александр 4 3
|Ситнов Владимир 6 1
|Бусько Владимир 3 1
|Ильина Мария 8 1
|Кудояров Тимур 1 1
|Смирнова Наталья 11 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Александров Александр 70 1
|Семенов Александр 145 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Натрусов Артем 284 1
|Андрианов Павел 84 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Гребцов Павел 1 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Маркелов Константин 40 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Москаленко Наталья 2 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Спирин Антон 61 1
|Баталов Александр 25 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Куличенко Алексей 4 1
|Покладов Кирилл 8 1
|Данилина Марианна 19 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Карпов Роман 60 1
|Маркова Светлана 32 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
|Европа 21768 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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