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Московская Биржа НР Транзит 2.0



12.12.2024 Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
05.10.2021 Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API 1
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0 1
23.06.2020 Райффайзенбанк и «Славнефть» начали сотрудничество через «Транзит 2.0» НРД 1
05.03.2020 Сбербанк провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Московская Биржа НР Транзит 2.0 и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Flant - Флант 95 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
2domains 4 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Абсолют Банк 230 1
Силовые машины 111 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Федеральное казначейство России 1772 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
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Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 25 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 1
2Test Профишкаф 1 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 12 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Тинькофф - Tinkoff Sage 2 1
Banki.shop 2 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Нам Александр 4 3
Ситнов Владимир 6 1
Бусько Владимир 3 1
Ильина Мария 8 1
Кудояров Тимур 1 1
Смирнова Наталья 11 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1009 1
Александров Александр 70 1
Семенов Александр 145 1
Булгаков Кирилл 104 1
Кубарев Алексей 52 1
Натрусов Артем 284 1
Андрианов Павел 84 1
Сотин Денис 205 1
Ульянычев Матвей 36 1
Гребцов Павел 1 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Рустамов Рустам 412 1
Маркелов Константин 40 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Кабаков Ярослав 59 1
Москаленко Наталья 2 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Спирин Антон 61 1
Баталов Александр 25 1
Стоянов Алексей 41 1
Благирев Вячеслав 15 1
Куличенко Алексей 4 1
Покладов Кирилл 8 1
Данилина Марианна 19 1
Гаврилов Евгений 43 1
Карпов Роман 60 1
Маркова Светлана 32 1
Тятюшев Максим 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Европа 21768 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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