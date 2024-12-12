Кабанова Анна
|12.12.2024
|Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий 1
|26.09.2024
|Сервис ПСБ «Банковское сопровождение контрактов» вошел в топ-3 финтех-решений для юрлиц 1
Кабанова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
|Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
|Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
|РИА Новости 917 1
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