Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сбербанк провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0»

ИТ в банках

Сбербанк совместно с Газпромбанком провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» с группой компаний «Россети». Транзакции были осуществлены в рамках цифровой трансформации казначейской функции группы в дочернем обществе «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде.

Разработчиком платформы является Национальный расчетный депозитарий (НРД), признанный Банком России системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка. НРД входит в группу компаний «Московская биржа», основными акционерами которой являются Банк России, Сбербанк, «Вэб.рф» и Европейский банк реконструкции и развития.

«Транзит 2.0» — это система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и обслуживающими их банками, современный мультибанковский сервис, разработка которого является стратегически важной задачей для реализации скоростного обмена финансовыми сообщениями со всеми контрагентами. Платформа позволяет максимально унифицировать и стандартизировать взаимодействие участников системы, а также повысить эффективность и безопасность этого взаимодействия.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка, сказал: «Для Сбербанка важно предоставлять своим клиентам и партнерам самые технологичные и актуальные сервисы, помогающие им оптимизировать внутренние процессы и повышать эффективность управления финансами.

Благодаря решению Сбербанка Fintech API и совместному проекту с НРД пользователи платформы ʺТранзит 2.0ʺ могут напрямую обмениваться платежными документами с банками простым и безопасным способом из собственных учетных систем».

Павел Гребцов, и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам «Россетей», сказал: «Внедрение платформы ʺТранзит 2.0ʺ — это один из этапов цифровой трансформации казначейской функции группы компаний ʺРоссетиʺ, в результате которой мы повышаем скорость, надежность и безопасность проведения расчетных операций, а также прозрачность финансовых процессов группы».

Владимир Бусько, первый вице-президент Газпромбанка, отметил: «Газпромбанк уделяет повышенное внимание динамичному развитию транзакционного бизнеса, особенно в разрезе его технологической трансформации. Использование нового мультибанковского универсального канала позволит нашим партнерам осуществлять платежи оперативно и безопасно. Мы приветствуем принятый руководством группы компаний "Россети" курс на цифровизацию и дальнейшую централизацию казначейства и со своей стороны готовы приложить все усилия для оперативного внедрения комплексных транзакционных банковских решений».

Александр Нам, управляющий директор по технологическим сервисам Национального расчетного депозитария, сказал: «Мы рады, что "Россети", Сбербанк и Газпромбанк объединились для запуска пилота на базе платформы. Результаты проекта подтверждают своевременность, удобство и надежность ʺТранзита 2.0ʺ как для финансовых организаций, так и для крупных корпораций с разветвленной сетью филиалов. Мы уверены, что технологическое решение НРД позволит участникам проекта значительно оптимизировать расчетно-платежные процессы в компании и с масштабированием платформы положительный эффект будет только усиливаться».



Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника