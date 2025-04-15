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Ситнов Владимир



15.04.2025 «Школа 21» провела обучение работе с ИИ для руководителей и сотрудников органов исполнительной власти регионов Сибири 1
13.10.2023 Цифровизация сельского хозяйства: как искусственный интеллект помогает сеять пшеницу 2
25.10.2021 Крупные московские работодатели смогут получить льготные кредиты 1
08.07.2021 «Сбер» поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии 1
18.02.2021 «Сбер» профинансирует проекты «Солар системс» в сфере солнечной энергетики 1
05.03.2020 Сбербанк провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» 1
28.08.2012 «Поволжский банк Сбербанка» передал систему «Клиент-Банк» на обслуживание в «Астерос» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Ситнов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 975 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 51 1
Цифра ГК 2456 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Ingka Group - Solar Systems - Солар Системс 2 1
АГРОштурман 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 929 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 270 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 25 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 602 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1928 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4214 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 902 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1301 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2113 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4576 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Управление финансами - Financial management 615 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 369 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3003 1
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 27 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 778 1
Нам Александр 4 1
Бусько Владимир 3 1
Комаровских Алексей 1 1
Сергунина Наталья 369 1
Шилов Дмитрий 13 1
Молчанов Михаил 2 1
Гребцов Павел 1 1
Мишустин Михаил 689 1
Ильиных Сергей 2 1
Рзаев Тимур 1 1
Романовская Кристина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1935 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2405 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4097 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Льготы - Льготные кредиты 144 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 258 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1354 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 406 1
Зоология - наука о животных 2676 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
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