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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВТБ Единый ЦУПИС ЕЦУПИС Первый ЦУПИС Мобильная карта НКО ИТИС

ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС

  • ЕДИНЫЙ ЦУПИС – проект ООО НКО «Мобильная карта» по созданию единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, обслуживает более 16 млн пользователей.
  • ООО НКО «Мобильная карта» – финтех-компания, ориентированная на реализацию высокотехнологичных проектов в платежной сфере. Компания была создана в 2013 году как сервис по оплате социально ориентированных услуг. Миссия компании – развивать экосистему электронных платежей для удовлетворения потребностей клиентов.

24.10.2024 «Единый ЦУПИС» создал корпоративную среду коммуникаций на базе eXpress

ивные платформы коммуникаций стали уходить с российского рынка. Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС») решила задачу перевода корпоративных к
07.08.2024 В июле 2024 г. количество платежей в «Кошельке ЦУПИС» выросло в четыре раза

налогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Единого ЦУПИС». Всего за 2024 г. «Единый ЦУПИС» успешно провел порядка 9 млн переводов с «Кошелька» на балансы букмекерских кон
31.07.2024 «Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID»

ией, авторизоваться по номеру телефона и коду. Затем необходимо дать согласие на передачу данных в «Единый ЦУПИС» и дождаться окончания проверки.
29.05.2024 Председатель Правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина назначена Председателем Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России

Совет Ассоциации банков России утвердил Председателя Правления НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС») Елену Шейкину Председателем Комитета п
08.05.2024 «Единый ЦУПИС» запустил сервис по снятию наличных на кассе

покупки. За одну операцию можно получить до 5000 руб. Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта». Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо иметь цифровую карту ЦУПИС

12.04.2024 Цифровую карту ЦУПИС теперь можно токенизировать в «Кошельке ЦУПИС»

орому можно расплачиваться как онлайн, так и офлайн. Об этом CNews сообшили передставители ООО НКО «Мобильная карта». Токенизация карты ЦУПИС доступна пользователям смартфонов на платформе Andr
26.03.2024 «Единый ЦУПИС» расширил возможности «Кошелька ЦУПИС» по переводам через СБП

«Единый ЦУПИС» расширил возможности своего электронного кошелька по переводам через Систему бы
26.02.2024 «Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse

«Единый ЦУПИС» совместно с «Флант» перевел на Deckhouse Kubernetes Platform крупнейшую инфраст
11.08.2023 «Единый ЦУПИС» реализовал новый сервис – привязку счета для оплаты по СБП «в один клик»

ать счет в банке для дальнейшей оплаты «в один клик». Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта». В 2023 г. Единый ЦУПИС также запустил в своем приложении «Кошелек ЦУПИС» се
24.07.2023 «Единый ЦУПИС» реализовал новую функцию – пополнение счета клиента через Tinkoff Pay

нкционал для наших пользователей», – сказал Артем Сычев, член правления, коммерческий директор НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС»).
07.07.2023 «Единый ЦУПИС» запустил новый канал полной идентификации клиентов – через «Цифровой профиль»

х регионах России и для маломобильных граждан, – сказала Елена Шейкина, председатель правления НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС»). – Ранее такая возможность была не у в
25.04.2023 «Единый ЦУПИС»: Цифровая карта в мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС»

ю карту в своем мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС». Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта». «Кошелек ЦУПИС» – современный электронный кошелек и личный кабинет для упра
19.04.2023 «Единый ЦУПИС» перевел ключевые информационные сервисы на Axiom JDK Pro

«Единый ЦУПИС», единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, перев
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок

разницей между суммой ставок и размером выплаченных выигрышей) букмекерских контор и тотализаторов. Первый ЦУПИС был организован НКО «Мобильная карта», второй в 2016 г. «Киви-банком», входящим

11.09.2013 IBS профинансировала стартап своего топ-менеджера

Компания «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ), входящая в состав IBS Group Holding, предоставила кредит петербургской платежной системе «Мобильная карта». Об этом говорится в материалах IBS. Сумма займа составляет 90 млн руб., он выдан под 10% годовых до конца 2014 г. Кредит выдавался с целью финансирования разработки программно
28.02.2013 «Мобильная карта» запустила мобильное приложение для Android-устройств

Компания «Мобильная карта» запустила мобильное приложение для устройств, работающих на ОС Android. Приложение «Мобильная карта» позволяет совершать платежи в адрес множества поставщиков товаров и

27.09.2012 «Мобильная карта» снижает комиссию за оплату коммунальных услуг банковскими картами в 3 раза

Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» снижает комиссию за платежи банковскими картами. Комиссия за оплату коммунальных услуг банковскими картами теперь составит 1% от суммы платежа. Это стало возможно благодаря инт
20.09.2012 «Мобильная карта» расширит свой функционал

Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» готовится к внедрению нового функционала для сайта mcplat.ru. В новой структуре сайта компания планирует реализовать возможность оплаты услуг без предварительной регистрации в

18.09.2012 «Мобильная карта» отменила комиссию за оплату коммунальных услуг

Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» отменил комиссию, взимаемую с клиента при оплате коммунальных услуг. Ранее за платежи в пользу коммунальных служб Санкт-Петербурга в системе «Мобильная карта» могло взим
18.09.2012 «Мобильная карта» позволит платить за коммунальные услуги без комиссии

Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» отменил собственную комиссию, взимаемую с клиента при оплате коммунальных услуг. Нововведение распространяется на платежи за коммунальные услуги с электронного кошелька «Моб
10.09.2012 «Мобильная карта» упростила регистрацию в системе

Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» упростил регистрацию в системе. Весь процесс теперь занимает не более полутора минут. В новой системе регистрации «Мобильная карта» решила отказаться от громоздкой много
09.07.2012 «Мобильная карта» выпустила iOS-приложение для оплаты коммунальных услуг

Компания «Мобильная карта» объявила о том, что разработала бесплатное приложение для мобильных телефонов с платформой iOS. Теперь владельцы телефонов iPhone могут производить оплату коммунальных услуг и

02.07.2012 «Мобильная карта» выпустила Android-приложение для оплаты коммунальных услуг

Компания «Мобильная карта» выпустила бесплатное приложение для телефонов с платформой Android. Теперь оплату коммунальных услуг и обширного спектра дополнительных сервисов можно производить непосредствен
29.03.2012 «Мобильная карта» «Альфа-Банка» позволяет оплатить покупки с баланса телефона «Билайн» в системе IntellectMoney

покупок в интернет-магазинах — с баланса мобильного телефона «Билайн» при помощи «Мобильной карты» «Visa — RURU — Альфа-Банк». «Начало сотрудничества с компанией IntellectMoney очень важно для нас. “Мобильная карта” — современный инновационный продукт, который открывает перед клиентами множество возможностей. Мы рады тому, что наше сотрудничество с IntellectMoney сделает использование “Моб

Публикаций - 75, упоминаний - 116

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

8213 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 30
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 30
Корус Консалтинг ГК 1217 29
Ред Софт - Red Soft 700 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 29
Biocad - Биокад 78 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Microsoft Corporation 24625 6
Yandex - Яндекс 7340 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Oracle Corporation 6688 4
Telegram Group 1983 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 3
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
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SAP SE 5277 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
2domains 4 2
Ростелеком 9701 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Cisco Systems 5114 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 31
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 30
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
Силовые машины 111 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Лента - Сеть розничной торговли 2080 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Альфа-Банк 1769 6
Газпром ПАО 1342 6
Почта России ПАО 2112 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
НСПК - Национальная система платежных карт 813 5
Visa International 1949 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 4
NanduQ - Qiwi 996 3
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 32
Федеральное казначейство России 1772 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 38
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Скрининг 150 30
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 29
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 15
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 12
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 9
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 9
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 8
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 33
БИС - ITQuick - Jumse 39 30
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 29
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 9
Google Android 13994 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Linux OS 9937 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 7
Oracle Java - язык программирования 3075 6
Oracle Java Development Kit - JDK 152 5
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
Microsoft Windows 15657 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 3
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 3
BellSoft - LiberCat 46 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Apple iOS 7809 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Microsoft Office 3734 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
2Test Профишкаф 1 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 2
ВТБ API Платформа 9 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 2
Карпов Роман 60 32
фон Розен Александр 32 31
Шадаев Максут 1008 30
Сельдемиров Александр 43 30
Евдокимов Игорь 50 29
Рустамов Рустам 412 29
Натрусов Артем 284 29
Сотин Денис 205 29
Семенов Александр 145 29
Леонов Алексей 79 29
Гузовский Денис 68 29
Чурсин Дмитрий 61 29
Добровинский Александр 35 29
Бурилов Андрей 105 29
Климов Андрей 72 29
Ульянов Николай 112 29
Сивцев Илья 140 29
Александров Александр 70 29
Булгаков Кирилл 104 29
Спирин Антон 61 29
Стоянов Алексей 41 29
Гаврилов Евгений 43 29
Маркова Светлана 32 29
Ульянычев Матвей 36 29
Тятюшев Максим 97 29
Долгов Александр 33 29
Сергеева Наталья 39 29
Сазонов Максим 29 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
Иванец Евгений 29 29
Григоренко Вадим 40 16
Колесов Александр 54 16
Мельникова Алиса 90 16
Кусеров Олег 18 16
Легостаева Светлана 82 15
Демидов Сергей 127 15
Сергеев Сергей 138 15
Федоров Алексей 116 15
Катамадзе Анна 101 15
Россия - РФ - Российская федерация 144213 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Франция - Французская Республика 7846 3
Европа 21767 3
Великобритания - Виргинские Острова 231 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Украина 7608 1
Таиланд - Королевство 816 1
Северная Македония - Республика 99 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5434 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Таджикистан - Республика 859 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Казахстан - Республика 5526 1
Канада 4881 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 34
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НКО - Некоммерческая организация 500 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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