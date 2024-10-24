ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС

«Единый ЦУПИС» создал корпоративную среду коммуникаций на базе eXpress ивные платформы коммуникаций стали уходить с российского рынка. Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС») решила задачу перевода корпоративных к

В июле 2024 г. количество платежей в «Кошельке ЦУПИС» выросло в четыре раза налогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Единого ЦУПИС». Всего за 2024 г. «Единый ЦУПИС» успешно провел порядка 9 млн переводов с «Кошелька» на балансы букмекерских кон

«Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID» ией, авторизоваться по номеру телефона и коду. Затем необходимо дать согласие на передачу данных в «Единый ЦУПИС» и дождаться окончания проверки.

Председатель Правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина назначена Председателем Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России Совет Ассоциации банков России утвердил Председателя Правления НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС») Елену Шейкину Председателем Комитета п

«Единый ЦУПИС» запустил сервис по снятию наличных на кассе покупки. За одну операцию можно получить до 5000 руб. Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта». Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо иметь цифровую карту ЦУПИС

Цифровую карту ЦУПИС теперь можно токенизировать в «Кошельке ЦУПИС» орому можно расплачиваться как онлайн, так и офлайн. Об этом CNews сообшили передставители ООО НКО «Мобильная карта». Токенизация карты ЦУПИС доступна пользователям смартфонов на платформе Andr

«Единый ЦУПИС» расширил возможности «Кошелька ЦУПИС» по переводам через СБП «Единый ЦУПИС» расширил возможности своего электронного кошелька по переводам через Систему бы

«Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse «Единый ЦУПИС» совместно с «Флант» перевел на Deckhouse Kubernetes Platform крупнейшую инфраст

«Единый ЦУПИС» реализовал новый сервис – привязку счета для оплаты по СБП «в один клик» ать счет в банке для дальнейшей оплаты «в один клик». Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта». В 2023 г. Единый ЦУПИС также запустил в своем приложении «Кошелек ЦУПИС» се

«Единый ЦУПИС» реализовал новую функцию – пополнение счета клиента через Tinkoff Pay нкционал для наших пользователей», – сказал Артем Сычев, член правления, коммерческий директор НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС»).

«Единый ЦУПИС» запустил новый канал полной идентификации клиентов – через «Цифровой профиль» х регионах России и для маломобильных граждан, – сказала Елена Шейкина, председатель правления НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС»). – Ранее такая возможность была не у в

«Единый ЦУПИС»: Цифровая карта в мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС» ю карту в своем мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС». Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта». «Кошелек ЦУПИС» – современный электронный кошелек и личный кабинет для упра

«Единый ЦУПИС» перевел ключевые информационные сервисы на Axiom JDK Pro «Единый ЦУПИС», единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, перев

Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок разницей между суммой ставок и размером выплаченных выигрышей) букмекерских контор и тотализаторов. Первый ЦУПИС был организован НКО «Мобильная карта», второй в 2016 г. «Киви-банком», входящим

IBS профинансировала стартап своего топ-менеджера Компания «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ), входящая в состав IBS Group Holding, предоставила кредит петербургской платежной системе «Мобильная карта». Об этом говорится в материалах IBS. Сумма займа составляет 90 млн руб., он выдан под 10% годовых до конца 2014 г. Кредит выдавался с целью финансирования разработки программно

«Мобильная карта» запустила мобильное приложение для Android-устройств Компания «Мобильная карта» запустила мобильное приложение для устройств, работающих на ОС Android. Приложение «Мобильная карта» позволяет совершать платежи в адрес множества поставщиков товаров и

«Мобильная карта» снижает комиссию за оплату коммунальных услуг банковскими картами в 3 раза Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» снижает комиссию за платежи банковскими картами. Комиссия за оплату коммунальных услуг банковскими картами теперь составит 1% от суммы платежа. Это стало возможно благодаря инт

«Мобильная карта» расширит свой функционал Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» готовится к внедрению нового функционала для сайта mcplat.ru. В новой структуре сайта компания планирует реализовать возможность оплаты услуг без предварительной регистрации в

«Мобильная карта» отменила комиссию за оплату коммунальных услуг Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» отменил комиссию, взимаемую с клиента при оплате коммунальных услуг. Ранее за платежи в пользу коммунальных служб Санкт-Петербурга в системе «Мобильная карта» могло взим

«Мобильная карта» позволит платить за коммунальные услуги без комиссии Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» отменил собственную комиссию, взимаемую с клиента при оплате коммунальных услуг. Нововведение распространяется на платежи за коммунальные услуги с электронного кошелька «Моб

«Мобильная карта» упростила регистрацию в системе Информационно-платёжный сервис «Мобильная карта» упростил регистрацию в системе. Весь процесс теперь занимает не более полутора минут. В новой системе регистрации «Мобильная карта» решила отказаться от громоздкой много

«Мобильная карта» выпустила iOS-приложение для оплаты коммунальных услуг Компания «Мобильная карта» объявила о том, что разработала бесплатное приложение для мобильных телефонов с платформой iOS. Теперь владельцы телефонов iPhone могут производить оплату коммунальных услуг и

«Мобильная карта» выпустила Android-приложение для оплаты коммунальных услуг Компания «Мобильная карта» выпустила бесплатное приложение для телефонов с платформой Android. Теперь оплату коммунальных услуг и обширного спектра дополнительных сервисов можно производить непосредствен