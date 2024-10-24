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Цифровизация Внедрения
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«Единый ЦУПИС» создал корпоративную среду коммуникаций на базе eXpress

Начиная с 2022 г., многие компании как в государственном, так и в частном секторе столкнулись с тем, что иностранные мессенджеры и корпоративные платформы коммуникаций стали уходить с российского рынка. Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС») решила задачу перевода корпоративных коммуникаций на новую отечественную платформу, выбрав eXpress. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Проект внедрения российской коммуникационной платформы успешно завершился у заказчика летом 2024 г. Пользователями приложения eXpress стали 500 сотрудников компании. Организовал процесс внедрения продукта системный интегратор и поставщик решений в сфере информационной безопасности, инфраструктуры, бизнес-приложений, заказной разработки и искусственного интеллекта Wone IT.

Заказчик искал на замену зарубежным решениям, являющимся стандартными для крупного бизнеса, российское ПО, которое бы позволило сотрудникам безопасно общаться, сохраняя бизнес-критичную информацию в контуре компании. При этом платформа должна была входить в реестр отечественного ПО и иметь функциональность, к которой привыкли сотрудники: мессенджер с чатами, каналами, тредами и привычным для пользователей интерфейсом для эффективного общения внутри компании; обмен файлами в режиме реального времени и значительно быстрее, чем по электронной почте; парные и групповые звонки с возможностью поделиться экраном и сделать запись встречи.

Важным фактором выбора для заказчика была информационная безопасность. Корпоративная платформа eXpress полностью отвечала ИБ-требованиям компании, так как решение имеет встроенные механизмы защиты данных. Продукт обеспечивает безопасное взаимодействие как внутри компании, так и с подрядчиками и партнерами, у которых установлен eXpress. Это становится возможным благодаря уникальному протоколу Федерации.

Переход на новую платформу уже обеспечил заказчику повышенную защиту данных. В частности, для рабочего общения сотрудники получили возможности, которых не было в Telegram. В перспективе на 2025 г. в «Едином ЦУПИС» рассматривают запуск чат-ботов для автоматизации рутинных задач и тестирование в рамках супераппа eXpress мини-приложений SmartApps для интеграции с корпоративными системами и сервисами.

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«Наша компания искала российское решение, которое бы обеспечило защищенную и гибкую среду для корпоративного общения. Благодаря усилиям команд Wone IT и eXpress, мы смогли оперативно перевести командные коммуникации на платформу eXpress. Партнеры подошли к задаче слаженно и профессионально, а проект стал важным шагом в нашем переходе на отечественные решения», – отметил технический директор, член правления «Единого ЦУПИС» Александр фон Розен.

«В условиях изменения рынка корпоративных коммуникаций мы смогли предложить продукт, который полностью отвечает требованиям заказчика по информационной безопасности и функциональности. eXpress не только заменил устаревшие инструменты, но и обеспечил новые возможности для эффективного взаимодействия сотрудников», – сказал Михаил Тверитнев, директор департамента инфраструктурных решений Wone IT.

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