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Индексная книга (каталог) CNews*
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фон Розен Александр



20.12.2024 Александр фон Розен, Единый ЦУПИС: Выполнить функции ассистента ИИ уже может, но генерировать код для высоконагруженных систем — еще нет 1
24.10.2024 «Единый ЦУПИС» создал корпоративную среду коммуникаций на базе eXpress 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
26.02.2024 «Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

фон Розен Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1217 29
8213 29
Ред Софт - Red Soft 701 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
Biocad - Биокад 78 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Yandex - Яндекс 7340 5
Microsoft Corporation 24625 5
Telegram Group 1983 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Cisco Systems 5114 2
Red Hat 1305 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
2domains 4 2
Flant - Флант 95 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Ростелеком 9701 1
Broadcom - VMware 2359 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
SAP SE 5277 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
Силовые машины 111 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Лента - Сеть розничной торговли 2080 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Газпром бурение 30 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Агроэко ГК 22 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Почта России ПАО 2112 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 29
Федеральное казначейство России 1772 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
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Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Linux OS 9937 6
Microsoft Windows 15657 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
Microsoft Office 3734 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
2Test Профишкаф 1 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
ВТБ API Платформа 9 2
Google Android 13994 1
Microsoft Office 365 940 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Azure 1408 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft Skype 2067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Microsoft Outlook 1390 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Рустамов Рустам 412 29
Натрусов Артем 284 29
Шадаев Максут 1008 29
Сотин Денис 205 29
Семенов Александр 145 29
Леонов Алексей 79 29
Гузовский Денис 68 29
Чурсин Дмитрий 61 29
Добровинский Александр 35 29
Бурилов Андрей 105 29
Климов Андрей 72 29
Ульянов Николай 112 29
Сивцев Илья 140 29
Евдокимов Игорь 50 29
Александров Александр 70 29
Булгаков Кирилл 104 29
Спирин Антон 61 29
Стоянов Алексей 41 29
Гаврилов Евгений 43 29
Карпов Роман 60 29
Маркова Светлана 32 29
Ульянычев Матвей 36 29
Тятюшев Максим 97 29
Долгов Александр 33 29
Сергеева Наталья 39 29
Сазонов Максим 29 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
Сельдемиров Александр 43 29
Иванец Евгений 29 29
Колесов Александр 54 16
Григоренко Вадим 40 16
Легостаева Светлана 82 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Рыжков Станислав 15 15
Сухорукова Алена 16 15
Конева Татьяна 19 15
Московкина Нина 16 15
Тугалева Наталья 15 15
Россия - РФ - Российская федерация 144215 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Франция - Французская Республика 7846 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Казахстан - Республика 5526 1
Европа 21767 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Индия - Bharat 5446 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Таджикистан - Республика 859 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 19
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Английский язык 6634 3
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 2
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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