Будник Иван


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 2
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1

Будник Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 375 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 624 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 133 16
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 15
Ред Софт - Red Soft 951 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2357 15
Корус Консалтинг ГК 1307 15
8823 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 150 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 15
Neoflex - Неофлекс 244 15
Biocad - Биокад 83 15
McKinsey & Company Int 260 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 200 2
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
VK - Много приложений 6 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 38 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 102 1
Примо РПА 16 1
Huntflow - Хантфлоу 5 1
Слайдер Презентации 13 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 102 1
Connectome.ai 4 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 46 1
Технологии скоринга 7 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 65 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5207 1
МегаФон 9721 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3082 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 41 1
МегаФон Ритейл 84 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2079 1
Samsung Electronics 10546 1
Oracle Corporation 6839 1
Telegram Group 2453 1
Yandex - Яндекс 8224 1
Huawei 4168 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Лента - Сеть розничной торговли 2236 19
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 68 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2962 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 490 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 506 16
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 347 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 55 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1208 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2646 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 533 15
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 151 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7978 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 391 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1765 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 102 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 15
Шереметьево Хэндлинг 48 15
Восток-Сервис ГК 55 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 15
Силовые машины 142 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 173 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 15
Агроэко ГК 40 15
Газпром бурение 47 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 75 14
Почта России ПАО 2224 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 547 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1586 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 318 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 160 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 936 2
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12660 16
Федеральное казначейство России 1861 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3324 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5153 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 337 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 146 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3489 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 200 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33393 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12813 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4625 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1435 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1798 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3552 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8742 16
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2179 16
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 428 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1038 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2396 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1987 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4413 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1811 15
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 975 15
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1395 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5774 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17037 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7429 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1508 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4498 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6728 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1313 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11202 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5742 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13202 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 655 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5165 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4780 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7289 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8047 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3837 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5261 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2320 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4013 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12061 2
БИС - ITQuick - Jumse 50 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 249 15
Axiom JDK СЗИ 129 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 782 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5056 2
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Технос-К - Сакура PRO 38 1
Omnidata technologies - Omnidata.PLM 1 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
OpenAI - ChatGPT 476 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Google Android 14547 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 776 1
Red Hat WildFly - Keycloak 48 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 831 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 34 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1322 1
Rakuten Viber 641 1
Kaspersky Internet Security 468 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 684 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 23 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 634 1
GZIP - GNU Zip 31 1
Магнит Доставка 20 1
Manzana Loyalty 12 1
Google WebP 29 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 133 1
Передовые технологии - RuDesktop 31 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 19 1
CentroBit - AGORA 19 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 40 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 196 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 318 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 15 1
Кудашев Михаил 37 16
Мельникова Алиса 96 16
Сергеев Сергей 161 16
Федоров Алексей 128 16
Рыжков Станислав 15 15
Сухорукова Алена 16 15
Московкина Нина 16 15
Тугалева Наталья 16 15
Челидзе Джимшер 42 15
Попушой Александр 16 15
Старостин Георгий 26 15
Кисленко Михаил 15 15
Колесов Александр 60 15
Рустамов Рустам 503 15
Евдокимов Игорь 61 15
Легостаева Светлана 96 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 27 15
Семенов Александр 164 15
Спирин Антон 86 15
Шадаев Максут 1114 15
Сельдемиров Александр 55 15
Александров Александр 84 15
Булгаков Кирилл 129 15
Гуренков Михаил 41 15
Ульянычев Матвей 47 15
Сивцев Илья 163 15
Конева Татьяна 19 15
Тятюшев Максим 152 15
Леонов Алексей 96 15
Демидов Сергей 127 15
Натрусов Артем 307 15
Сотин Денис 216 15
Гузовский Денис 79 15
Катамадзе Анна 114 15
Чурсин Дмитрий 72 15
Добровинский Александр 46 15
Бурилов Андрей 117 15
Климов Андрей 87 15
Ульянов Николай 155 15
Россия - РФ - Российская федерация 154504 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45239 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53193 1
Беларусь - Белоруссия 5981 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1341 1
Израиль 2778 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3135 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 311 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Германия - Федеративная Республика 12892 1
Казахстан - Республика 5756 1
Узбекистан - Республика 1856 1
Нидерланды 3611 1
Армения - Республика 2362 1
Сингапур - Республика 1898 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 245 1
Молдавия - Республика Молдова 720 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14426 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6143 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11597 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6456 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5216 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1081 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1890 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5890 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4694 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3625 2
Экономический эффект 1178 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3152 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17190 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3328 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7936 2
Fashion industry - Индустрия моды 309 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 454 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1327 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2441 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11338 1
Энергетика - Energy - Energetically 5438 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1995 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1404 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 46 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 655 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5262 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14820 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 332 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5787 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5186 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1314 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 335 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 239 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1027 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2699 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 653 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 126 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 407 15
РАН - Российская академия наук 1983 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 1
Государственный Русский музей 50 1
CNews FORUM Кейсы 279 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1181 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2124 2
