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VK Много приложений

VK - Много приложений


11.02.2025 Ozon Travel запустил свое мобильное приложение 1
12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

VK и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10278 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2906 1
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МегаФон Ритейл 79 1
Монолит-Инфо 121 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1950 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1658 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2395 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 1
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 505 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5142 1
Fashion industry - Индустрия моды 240 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 255 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1880 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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