VK Много приложений
|11.02.2025
|Ozon Travel запустил свое мобильное приложение 1
|12.02.2024
|VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 2
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Афанасьев Александр 33 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Рензяев Константин 62 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Николаев Александр 33 1
|Авдеев Алексей 9 1
|Городецкий Ярослав 13 1
|Кузнецов Олег 15 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Голуб Павел 7 1
|Уланов Вадим 4 1
|Ульрих Николай 6 1
|Шабашкевич Никита 8 1
|Яровой Алексей 3 1
|Крутько Иван 21 1
|Хаустов Кирилл 2 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Будник Иван 19 1
|Динерштейн Илья 2 1
|Семенченко Сергей 1 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
|Воропаев Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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