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Ульрих Николай



11.02.2025 Axenix предлагает услуги комплексной поддержки ИТ-инфраструктуры по модели ITaaS 1
11.10.2024 Российский облачный провайдер создал собственные серверы и ОС 1
12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 1
20.06.2023 Axenix выводит на рынок решение для локализации критически важных ИБ-инфраструктур 1
28.12.2022 Николай Ульрих возглавил в Axenix направление инфраструктурного консалтинга и ИБ 2
18.06.2013 Облака и Big Data способствуют росту рынка СХД 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Ульрих Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 157 4
Крок - Croc 1777 1
Dell EMC 5035 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
HP Inc. 5689 1
Микротест 278 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Accenture plc 682 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
Google LLC 11815 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
VK - Много приложений 3 1
Selectel - Селектел 389 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6120 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1159 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16173 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4252 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 941 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1565 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
Mainframe - Мейнфрейм 266 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3827 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 648 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 973 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1758 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 1
Application store - магазин приложений 1201 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1714 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6167 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10137 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2583 1
DDR - Double data rate 2735 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1905 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9308 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 1
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VK RuStore - Рустор 337 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2256 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7862 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6134 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2366 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Энергетика - Energy - Energetically 5100 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 20 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4025 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 716 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1880 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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