Axenix предлагает услуги комплексной поддержки ИТ-инфраструктуры по модели ITaaS

Компания Axenix запустила новое продуктовое направление: оказание услуг по модели ITaaS (IT-as-a-Service) – комплексное обеспечение всех технологических потребностей заказчиков от частичного до полного аутсорсинга всех ИТ-функций. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Текущая ситуация на рынке труда в ИТ, а также существующие экономические предпосылки стимулируют компании передавать большую составляющую часть ИТ-функций на аутсорсинг. Предложение Axenix формируется с учетом индивидуальных потребностей клиентов при помощи конфигуратора услуг и позволяет обеспечить максимальную кастомизацию. Axenix также планирует предоставлять по модели ITaaS лицензионную поддержку ИТ-решений, мониторинг бизнес-процессов и различные сервисы SOC.

«Мы накопили большой опыт внедрения, эксплуатации и развития различных, в том числе импортонезависимых решений. Сегодня мы готовы идти дальше: используя собственные наработки, методики, инструменты автоматизации, в том числе с применением алгоритмов искусственного интеллекта, обеспечить максимальную эффективность ИТ-функции и бесперебойность работы ИТ- и бизнес-сервисов», – сказал Николай Ульрих, управляющий директор практики инфраструктурного консалтинга и ИБ Axenix.

Таким образом, по его словам, клиент избавляется от необходимости содержать большое ИТ-подразделение и выполнять множество рутинных операций, получая экономически эффективные сервисы и четко выстроенные процессы.

«Востребованность комплексного ИТ-аутсорсинга сегодня растет в условиях дефицита и высокой стоимости квалифицированного персонала, а также необходимости постоянно вкладываться в модернизацию ИТ-ландшафта. Наша команда гарантирует бизнесу клиента соблюдение жестких параметров работоспособности и доступности систем. Axenix использует гибкий кроссиндустриальный подход к формированию предложения: воспользоваться сервисом может заказчик из любой индустрии», – отметил Владимир Бочкарев, руководитель ITaaS направления Axenix.