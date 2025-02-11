Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

Axenix предлагает услуги комплексной поддержки ИТ-инфраструктуры по модели ITaaS

Компания Axenix запустила новое продуктовое направление: оказание услуг по модели ITaaS (IT-as-a-Service) – комплексное обеспечение всех технологических потребностей заказчиков от частичного до полного аутсорсинга всех ИТ-функций. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Текущая ситуация на рынке труда в ИТ, а также существующие экономические предпосылки стимулируют компании передавать большую составляющую часть ИТ-функций на аутсорсинг. Предложение Axenix формируется с учетом индивидуальных потребностей клиентов при помощи конфигуратора услуг и позволяет обеспечить максимальную кастомизацию. Axenix также планирует предоставлять по модели ITaaS лицензионную поддержку ИТ-решений, мониторинг бизнес-процессов и различные сервисы SOC.

«Мы накопили большой опыт внедрения, эксплуатации и развития различных, в том числе импортонезависимых решений. Сегодня мы готовы идти дальше: используя собственные наработки, методики, инструменты автоматизации, в том числе с применением алгоритмов искусственного интеллекта, обеспечить максимальную эффективность ИТ-функции и бесперебойность работы ИТ- и бизнес-сервисов», – сказал Николай Ульрих, управляющий директор практики инфраструктурного консалтинга и ИБ Axenix.

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций
Маркет

Таким образом, по его словам, клиент избавляется от необходимости содержать большое ИТ-подразделение и выполнять множество рутинных операций, получая экономически эффективные сервисы и четко выстроенные процессы.

«Востребованность комплексного ИТ-аутсорсинга сегодня растет в условиях дефицита и высокой стоимости квалифицированного персонала, а также необходимости постоянно вкладываться в модернизацию ИТ-ландшафта. Наша команда гарантирует бизнесу клиента соблюдение жестких параметров работоспособности и доступности систем. Axenix использует гибкий кроссиндустриальный подход к формированию предложения: воспользоваться сервисом может заказчик из любой индустрии», – отметил Владимир Бочкарев, руководитель ITaaS направления Axenix.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Google заразила интернет шпионским ПО, ворующим данные под видом полезного сервиса. С ним сталкивался каждый, и каждого оно бесит

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще