Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168375
ИКТ 13093
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25076
Персоны 71852
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

ITaaS IT as a Service ИТ как услуга



11.02.2025 Axenix предлагает услуги комплексной поддержки ИТ-инфраструктуры по модели ITaaS 1
03.10.2023 Михаил Орловский: Очень важно иметь четкую модель отбора технологических партнеров 1
08.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования по модели HPE GreenLake 1
28.12.2020 Затраты на облачную инфраструктуру впервые опередили расходы на традиционную 1
06.09.2018 Simmons & Simmons перешла на виртуальное частное облако Orange 1
12.10.2016 Платформа Hitachi Enterprise Cloud меняет подход бизнеса к использованию облачных инфраструктур 1
21.04.2016 Как кризис изменил отношение бизнеса к ИТ 1
04.04.2016 «Сервионика» и Lattelecom будут совместно развивать и продвигать Lattelecom Cloud в России 1
23.12.2015 Lattelecom и «Сервионика» запустили новую виртуальную платформу Lattelecom Cloud 2
14.10.2015 «Сервионика» и Velvica представили решение для внедрения концепции ITaaS и автоматизации продаж IaaS и SaaS 1
17.07.2014 Оптимизированные платформы HP OneView и HP ConvergedSystem помогут сократить операционные расходы 1
13.12.2013 VMware начала продажу новых решений для управления «облаком» 1
29.04.2013 Максим Мамаев -
Полноценное частное облако появляется с приходом облачной автоматизации
 1
25.05.2012 ЕМС выпустила 42 новых продукта для трансформации ИТ-инфраструктуры и перехода к гибридным «облакам» 1
13.03.2012 Cisco и NetApp ускоряют переход на частное «облако» Microsoft 1
26.01.2010 Cisco, NetApp и VMware предлагают новую защищенную многопользовательскую архитектуру для ЦОД 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

ITaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2365 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 4
Microsoft Corporation 24652 3
HP Inc. 5689 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Velvica - Велвика 7 3
NetApp - Network Appliance 638 2
Cisco Systems 5120 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Крок - Croc 1777 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Dell EMC 5035 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
Veeam Software 319 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Dropbox 498 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
HEC 25 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
Ланит Интеграция 190 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
Google LLC 11815 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
RedSys - РедСис 74 1
Теко НПК 430 1
Red Hat 1314 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 191 1
Orion soft - Орион софт - 110 1
Simmons & Simmons 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6120 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1125 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2670 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 3
ИТ как услуга 32 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5738 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 2
OpenStack 489 2
DevOps - Development и Operations 871 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 336 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 603 2
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 108 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5383 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1182 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1542 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 306 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2709 2
Управляемость - Manageability 1735 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 510 2
Broadcom - VMware vSphere 556 3
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 2
Cisco CVD - Cisco Validated Design 25 2
NetApp ONTAP 66 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 74 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Microsoft Exchange 1717 1
HPE GreenLake 53 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
HPE 3PAR 102 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
NetApp FlexPod 24 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
HPE OneView 19 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Intel Core Broadwell 34 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 34 1
HPE Helion OpenStack 29 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
Dell EMC VNX 42 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 39 1
Hitachi Enterprise Cloud - HEC - Hitachi Cloud Accelerator Platform 7 1
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Broadcom - VMware vCloud Automation Center 8 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Hitachi Management Automation Strategy 1 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 15705 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 2
Гарусев Максим 6 1
Леонов Владимир 17 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Щепилов Евгений 36 1
Волченсков Иван 6 1
Губарев Валентин 15 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Rowlands Stuart - Роулендс Стюарт 1 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Бухар Виктория 12 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 181 1
Гришанова Ирина 27 1
Мамаев Максим 7 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 3 1
Sayar Ramin - Саяр Рамин 6 1
Hanselman Eric - Хансельман Эрик 1 1
Мешалкин Владимир 3 1
Пензиков Владимир 4 1
Maritz Paul - Моритц Пол 28 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Georgens Tom - Джордженс Том 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 3
Европа 21791 2
Азия - Азиатский регион 5547 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Латвия - Латвийская Республика 815 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
Африка - Африканский регион 3483 1
Ближний Восток 2947 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Европа Западная 1482 1
Беларусь - Белоруссия 5686 1
Америка Латинская 1816 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5142 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 949 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1079 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5778 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 918 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1950 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1253 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5093 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1220 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2366 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3169 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1446 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Global Market Insights 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще