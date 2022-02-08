Treolan начинает поставки оборудования по модели HPE GreenLake

Компания Treolan (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок оборудования НРЕ по модели HPE GreenLake. Решение предназначено для трансформации ИТ-инфраструктуры организаций по принципу частного облака. Об этом CNews сообщили представители ЛАНИТ.

Компании Treolan и Hewlett Packard Enterprise (НРЕ) сотрудничают более 20 лет. За это время дистрибьютор внедрил множество решений производителя и неоднократно отмечался наградами за заслуги в развитии продаж и поддержании склада продукции. В 2022 г. стартовал очередной совместный проект – вывод модели потребления HPE GreenLake на российский рынок через канал продаж Treolan. Поставки будут включать доступное у дистрибьютора оборудование и софт НРЕ и других разработчиков.

Модель HPE GreenLake работает по принципу ITaaS. Подписчики получают сформированную под собственные потребности управляемую ИТ-инфраструктуру, при этом решение располагается на территории заказчика – на периферийном объекте, в ЦОДе или на площадке совместного размещения, а оплата производится по факту потребления – как в облаке. Это позволяет ускорить цифровую трансформацию предприятия и аккумулировать ресурсы для основных бизнес-задач компании.

Для удобства пользователей в составе решения по модели HPE GreenLake заказчик получает доступ к порталу с интуитивно понятным интерфейсом, через который его специалисты могут контролировать расходы, производительность, безопасность и управлять распределением ресурсов. В свою очередь разработчикам, аналитикам и конечным пользователям становятся доступны все необходимые ресурсы и облачные сервисы для контейнеров, машинного обучения, виртуальных машин, хранения, вычислений, защиты данных и работы в сети.

Гибридный формат построения ИТ-инфраструктуры по схеме потребления as-a-Service завоевывает популярность не только в технологичных кругах. Уже сейчас на потребление по модели HPE GreenLake переходит мировой рынок производства товаров и услуг: автомобильный, музыкальный, цветочный и другие. В настоящее время число заказчиков HPE по модели GreenLake насчитывает более 1200 клиентов, общая стоимость контрактов составляет более $5,2 млрд.

«Модель HPE GreenLake уже зарекомендовала себя на мировой арене, теперь нам и нашим партнерам предстоит работа по ее продвижению среди российских заказчиков. С этой целью Treolan в ближайшее время планирует запустить специализированный сайт, где партнеры и заказчики смогут найти ответы на интересующие вопросы, оставить заявку на подбор оборудования и быть в курсе событий», – сказал Владимир Пензиков, руководитель группы Treolan.

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Hewlett Packard Enterprise (HPE) – международная компания, предоставляющая решения для ИТ-платформ любого уровня – от границы сети до облака – по модели «как услуга». HPE помогает организациям ускорить получение бизнес-результатов за счет извлечения ценности из всех их данных, где бы они ни генерировались.

О компании Treolan

Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании ЛАНИТ. Сегодня это один из крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.

О группе компаний ЛАНИТ

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ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14 100 человек.