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Hitachi Data Systems HDS Хитачи Дата Системс

Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2017 Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти

их задач.Гиперконвергентная инфраструктура: меньше расходы и проще модернизацияГенеральный директор Hitachi Data Systems в России и странах СНГ Юрий Скачков, рассказал о ключевых преимуществах

06.09.2017 Hitachi Data Systems представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS

Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd. и OEM-партнер VMware по глобальным инновациям, предс
31.07.2017 Hitachi Data Systems: Мы нацелены стать лидерами на рынке интернета вещей

CNews: Какова стратегия развития Hitachi Data Systems на ближайшие годы? Стив Фёрнис: Исторически Hitachi Data Systems специализируется на системах хранения данных. Однако в последние годы мы активно инвестируем в новые
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие»

кт модернизации ИТ-инфраструктуры в банке «Открытие». В процессе трансформации с помощью технологий Hitachi Data Systems (HDS) была полностью обновлена система хранения данных ЦОД (СХД), а такж
22.05.2017 HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere

апками в любой момент и с любого устройства без ущерба для безопасности данных бизнеса. Специалисты Hitachi Data Systems являются экспертами в области корпоративных систем и создают решения с б
20.12.2016 Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ

изнеса с помощью цифровых технологий, – отметил Петер Сьоберг (Peter Sjoberg), технический директор Hitachi Data Systems по облачным и мобильным технологиям. – Это не просто объектное хранилище
19.12.2016 Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных

Компания Hitachi Data Systems (HDS) представила новое решение Hitachi Content Intelligence для анализа
16.11.2016 Hitachi Data Systems предложила портфель решений для объектных хранилищ с возможностью интеллектуальной обработки данных

Компания Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявила о выпуске Hitachi Conte
26.10.2016 Hitachi Data Systems представила новые решения на базе флэш-накопителей

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске новых сист
31.08.2016 Hitachi Data Systems расширила интеграцию своих конвергентных решений с продуктами VMware

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., представила серию решений для
25.07.2016 Tele2 модернизировал свою ИТ-инфраструктуру с помощью флэш-технологий Hitachi Data Systems

нфраструктуру для хранения и обработки данных абонентов. Компания внедрила новейшие флэш-технологии Hitachi Data Systems, которые позволяют повысить производительность систем и снизить нагрузку
29.06.2016 МТТ модернизировала АПК своей ИТ-инфраструктуры, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems

тно-программный комплекс своей ИТ-инфраструктуры, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems (HDS). МТТ – поставщик таких сервисов, как VoIP-телефония, интеллектуаль
29.06.2016 Hitachi Data Systems представила новые конвергентные и гиперконвергентные решения для виртуализации и облачных сред

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске конвергент
15.06.2016 Эксперты Hitachi Data Systems рассказали о возможностях цифровой трансформации в Украине

шем в Киеве в начале июня мероприятии Hitachi Innovation Day 2016 технологические эксперты компании Hitachi Data Systems (HDS) назвали украинский рынок перспективным для внедрения высоких техно
10.06.2016 Hitachi Data Systems представляет новые решения для виртуализации и облачных сред

Корпорация Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске конвергентной си
06.06.2016 «Межрегиональный Транзиттелеком» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения Hitachi Unified Storage VM

тТелеком» (МТТ) модернизировал ИТ-инфраструктуру, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems (HDS). Среди сервисов МТТ VoIP-телефония, интеллектуальные услуги связи

19.05.2016 Hitachi Data Systems выпустила новые конвергентные платформы для SAP HANA

Компания Hitachi Data Systems (HDS) анонсировала серию новых решений Hitachi Unified Compute Platform

19.05.2016 Hitachi Data Systems выпускает новые конвергентные платформы для SAP Hana

Компания Hitachi Data Systems (HDS) анонсировала серию новых решений Hitachi Unified Compute Platform

18.05.2016 Как интернет вещей меняет экономику и общество

задачам общества», – отметил во вступительном слове Боб Пламридж, генеральный технический директор Hitachi Data Systems в регионе EMEA. Так, концентрация населения планеты в городах неизбежно

28.04.2016 Hitachi Data Systems дополнила флэш-платформы VSP модулями NAS и функциями для работы в «облаке»

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске новых допо
21.04.2016 Тестирование СУБД PostgreSQL на платформе HDS прошло без потери производительности

ования их ресурсов. Так, совсем недавно СУБД PostgreSQL была протестирована на аппаратной платформе Hitachi Data Systems, разработанной на основе масштабируемого высокопроизводительного решения
15.04.2016 СУБД PostgreSQL протестирована на аппаратной платформе Hitachi

емой системы управления базами данных PostgreSQL, провела тестирование СУБД на аппаратной платформе Hitachi Data Systems (HDS), разработанной на основе масштабируемого высокопроизводительного р
11.04.2016 Hitachi Data Systems дополняет решения VSP G модулями NAS и функциями для работы в облаке

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске новых допо
31.03.2016 Hitachi Innovation Day 2016: представлены новые решения на базе флеш-технологий

шло мероприятие Hitachi Innovation Day 2016, посвященное технологическим новинкам, которые компания Hitachi Data Systems (HDS) анонсировала в 2015 и в начале 2016 гг. В мероприятии приняло учас
18.03.2016 HDS представила решение для анализа поведения абонентов телеком- и мультимедиа провайдеров

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске нового реш
10.03.2016 Hitachi Data Systems выпустила новое конвергентное решение с функциями прогнозной аналитики SAP

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске нового реш
10.03.2016 Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS) объявила о назначении Джека Домма (Jack Domme) главой бизнес-напра
04.03.2016 ВТБ 24 приобретет СХД Hitachi на десятки миллионов долларов

Закупка HitachiБанк ВТБ 24 определил поставщика систем хранения данных СХД Hitachi Data Systems (в купе с комплектующими и ПО), а также выполнение работ по монтажу,
04.03.2016 Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1

Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания корпорации Hitachi, Ltd., объявила о выпуске платформы Hitachi Conten
02.03.2016 Вышла новая версия Hitachi Content Platform Anywhere для совместной работы с данными

им пользователям безопасные мобильные решения для доступа к контенту. Об этом говорится в заявлении Hitachi Data Systems, поступившем в редакцию CNews. Как отметили в компании, сегодня сотрудни
18.02.2016 Hitachi Data Systems выпускает платформу для больших данных на базе технологий Pentaho

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала выход масштабиру
04.02.2016 Hitachi Data Systems анонсировала платформу для обработки больших данных на базе технологий Pentaho

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала выход высокомасш
19.01.2016 Hitachi Data Systems представила новые массивы на основе флэш-памяти

Компания Hitachi Data Systems (HDS) с целью помочь заказчикам оптимизировать работу их ИТ-систем предс
24.12.2015 Бизнес Hitachi Data Systems в России вырос в 2,5 раза с 2008 г. Новые цели

CNews: Как соотносится бизнес Hitachi Data Systems с деятельностью Hitachi в целом? Как давно компания работает в России? И
24.12.2015 Прогноз от Hitachi: ИТ вступают в новую эпоху

Компания Hitachi Data Systems (HDS) занимается разработкой и внедрением решений в области управления д
20.11.2015 Hitachi Data Systems представила новую линейку решений на базе флэш-технологий

Компания Hitachi Data Systems (HDS) анонсировала выход новой линейки решений на основе флэш-технологий
06.11.2015 Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных

Компания Hitachi Data Systems анонсировала новые усовершенствования решений Hitachi Content Platform д
30.10.2015 Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS) объявила о выпуске нового комплекса конвергентных инфраструктурных
22.10.2015 «Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы

го, что изначальные конфигурации СЭД не рассчитаны на подобный объем работы и требуют модернизации. Hitachi Data Systems предложили «Электронной Москве» технологическое решение, отвечающее ее р
02.10.2015 HDS оснастила решение Visualization Suite возможностями предиктивной аналитики правонарушений

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о новых усовершенствования

Публикаций - 419, упоминаний - 616

Hitachi Data Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 248
IBM - International Business Machines Corp 9699 99
Dell EMC 5180 95
HP Inc. 5883 69
Microsoft Corporation 25775 65
Broadcom - VMware 2610 58
Oracle Corporation 7074 45
NetApp - Network Appliance 667 42
SAP SE 5601 42
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 38
HP - Hewlett-Packard 3662 37
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 37
Cisco Systems 5372 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 32
Intel Corporation 12811 29
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 28
Крок - Croc 1964 28
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 27
Huawei 4677 22
Pentaho 63 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 19
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 19
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 17
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 15
Citrix Systems 868 14
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 12
Google LLC 12690 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
SAS Institute 1082 11
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
McData 32 8
Ростелеком 10948 8
Commvault 187 8
Газпром нефть 725 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 20
Роснефть НК - нефтяная компания 562 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Альфа-Банк 1979 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
KupiVip - Приват Трэйд 82 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 5
Газпром ПАО 1493 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Лента - Утконос 180 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 5
OR Group - Обувь России 29 5
Uber 357 4
BMW Group 482 4
Visa International 1993 4
Совкомбанк ПАО 316 4
Airbnb 101 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Rabobank 13 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Электронная Москва АО 30 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Gen-Z Consortium 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 198
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 178
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 154
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 20
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 19
Управляемость - Manageability 2271 19
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 39
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 32
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 30
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 25
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 19
Microsoft Windows 2000 8678 16
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 16
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 16
Microsoft Windows 16882 16
Broadcom - VMware vSphere 614 15
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 14
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Linux OS 11533 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 11
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive - Hitachi Flash Storage (HFS) 11 11
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 11
Oracle StorageTek 85 11
Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform 14 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 9
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 9
Hitachi Dynamic Provisioning - HDP 10 9
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 9
Hitachi Lumada 29 9
Hitachi Data System Application Optimized Storage 8 8
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 8
Microsoft Azure 1526 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 7
Hitachi TrueCopy 8 7
Hitachi Compute Blade 7 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 7
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 6
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 11 6
Hitachi Data Protection Suite 7 6
Hitachi Dynamic Tiering - HDT 7 6
Скачков Юрий 52 45
Яхина Ирина 40 30
Кравченко Константин 101 21
Меднов Сергей 124 20
Гуральников Сергей 164 20
Бетсис Павел 101 20
Мацоцкий Сергей 180 20
Козырев Алексей 328 20
Строкович Антон 53 19
Шадаев Максут 1210 19
Херсонцев Алексей 93 15
Бойко Елена 152 15
Карпов Сергей 55 11
Юсупов Ренат 125 9
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 8
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 8
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 7
Умнов Николай 9 7
Moser Sean - Моузер Шон 7 7
Попов Михаил 56 7
Прохоров Фёдор 83 6
Леушев Андрей 75 6
Пирогов Алексей 29 6
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 6
Walkey Mike - Уоки Майк 6 6
Натрусов Артем 313 6
Реймер Денис 54 6
Халяпин Сергей 96 6
Соколов Олег 51 6
Стрельцов Андрей 62 6
Висящев Андрей 64 5
Ушаков Михаил 36 5
Козлов Михаил 182 5
Карпенко Дмитрий 31 5
Разумовский Дмитрий 125 5
Еремеев Сергей 25 5
Ведехин Игорь 41 5
Чучелов Андрей 44 5
Громов Иван 102 5
Хрусталев Александр 33 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 188
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Европа 24964 38
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Япония 13807 22
Европа Восточная 3138 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Африка - Африканский регион 3641 12
Казахстан - Республика 6048 11
Ближний Восток 3154 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Украина 7928 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Индия - Bharat 5870 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Нидерланды 3746 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 6
США - Массачусетс 517 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 5
Европа Западная 1496 5
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 5
Украина - Киев 1151 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Дания - Королевство 1337 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 51
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 27
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 18
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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