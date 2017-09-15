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Hitachi Data Systems
HDS
Хитачи Дата Системс

Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс


15.09.2017 Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти
06.09.2017 Hitachi Data Systems представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS
31.07.2017 Hitachi Data Systems: Мы нацелены стать лидерами на рынке интернета вещей
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие»
22.05.2017 HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere
20.12.2016 Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ
19.12.2016 Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных
16.11.2016 Hitachi Data Systems предложила портфель решений для объектных хранилищ с возможностью интеллектуальной обработки данных
26.10.2016 Hitachi Data Systems представила новые решения на базе флэш-накопителей
31.08.2016 Hitachi Data Systems расширила интеграцию своих конвергентных решений с продуктами VMware
25.07.2016 Tele2 модернизировал свою ИТ-инфраструктуру с помощью флэш-технологий Hitachi Data Systems
29.06.2016 МТТ модернизировала АПК своей ИТ-инфраструктуры, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems
29.06.2016 Hitachi Data Systems представила новые конвергентные и гиперконвергентные решения для виртуализации и облачных сред
15.06.2016 Эксперты Hitachi Data Systems рассказали о возможностях цифровой трансформации в Украине
10.06.2016 Hitachi Data Systems представляет новые решения для виртуализации и облачных сред
06.06.2016 «Межрегиональный Транзиттелеком» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения Hitachi Unified Storage VM
19.05.2016 Hitachi Data Systems выпустила новые конвергентные платформы для SAP HANA
19.05.2016 Hitachi Data Systems выпускает новые конвергентные платформы для SAP Hana
18.05.2016 Как интернет вещей меняет экономику и общество
28.04.2016 Hitachi Data Systems дополнила флэш-платформы VSP модулями NAS и функциями для работы в «облаке»
21.04.2016 Тестирование СУБД PostgreSQL на платформе HDS прошло без потери производительности
15.04.2016 СУБД PostgreSQL протестирована на аппаратной платформе Hitachi
11.04.2016 Hitachi Data Systems дополняет решения VSP G модулями NAS и функциями для работы в облаке
31.03.2016 Hitachi Innovation Day 2016: представлены новые решения на базе флеш-технологий
18.03.2016 HDS представила решение для анализа поведения абонентов телеком- и мультимедиа провайдеров
10.03.2016 Hitachi Data Systems выпустила новое конвергентное решение с функциями прогнозной аналитики SAP
10.03.2016 Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS
04.03.2016 ВТБ 24 приобретет СХД Hitachi на десятки миллионов долларов
04.03.2016 Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1
02.03.2016 Вышла новая версия Hitachi Content Platform Anywhere для совместной работы с данными
18.02.2016 Hitachi Data Systems выпускает платформу для больших данных на базе технологий Pentaho
04.02.2016 Hitachi Data Systems анонсировала платформу для обработки больших данных на базе технологий Pentaho
19.01.2016 Hitachi Data Systems представила новые массивы на основе флэш-памяти
24.12.2015 Бизнес Hitachi Data Systems в России вырос в 2,5 раза с 2008 г. Новые цели
24.12.2015 Прогноз от Hitachi: ИТ вступают в новую эпоху
20.11.2015 Hitachi Data Systems представила новую линейку решений на базе флэш-технологий
06.11.2015 Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных
30.10.2015 Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c
22.10.2015 «Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы
02.10.2015 HDS оснастила решение Visualization Suite возможностями предиктивной аналитики правонарушений

Публикаций - 407, упоминаний - 1101

Hitachi Data Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Hitachi - Хитачи 1294 190
IBM - International Business Machines Corp 8708 90
Dell EMC 4483 88
HP Inc. 5106 60
Microsoft Corporation 21117 57
VMware 1980 54
SAP SE 4377 40
Oracle Corporation 5816 40
NetApp - Network Appliance 600 38
Oracle - Sun Microsystems 2159 36
HP - Hewlett-Packard 3553 34
Brocade Communications Systems 237 33
Cisco Systems 4645 30
Крок - Croc 1578 27
IBS - ИБС ИТ Услуги 1348 26
Intel Corporation 10802 25
Инфосистемы Джет 850 24
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 23
Pentaho 52 21
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 494 17
Huawei 3004 15
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 284 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 14
Citrix Systems 726 14
HP Compaq Computer Corp 1875 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3768 11
Verysell - Верисел 275 11
Google LLC 9511 10
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 460 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1523 9
Commvault 162 8
ESG - Enterprise Strategy Group 130 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7541 8
Hitachi Insight Group 8 8
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 90 8
Meta - Facebook 4148 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 182 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 7
Астерос - Asteros 586 7
Газпром нефть 403 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 20
Роснефть НК 419 19
Аэрофлот 618 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 9
РЖД - Российские железные дороги 1344 8
МДМ Банк 195 8
X5 Group 651 8
ПСБ - Промсвязьбанк 638 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1960 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 229 6
Mary Kay - Мэри Кэй 85 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 6
Citibank - Ситибанк 250 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4893 6
Обувь России 27 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 5
Утконос 112 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 115 5
KupiVip - Приват Трэйд 78 5
Airbnb 68 4
BMW 376 4
Совкомбанк ПАО 159 4
Uber 275 4
РАО ЕЭС России ПАО 233 4
Альфа-Банк 1328 4
Visa International 1645 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 337 3
Интер РАО ПАО 268 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 3
Возрождение - Коммерческий банк 122 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 3
Открытие ФК 629 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 155 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 770 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 729 2
Лукойл Информ 75 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 2
РосЕвроБанк 46 2
Федеральное казначейство России 944 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2461 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 938 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2053 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7453 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 166 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 5
Правительство Москвы 1006 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1860 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1701 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 828 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2405 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2822 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 2
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 255 1
Электронная Москва АО 16 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 1
Мосгордума - Московская городская Дума 109 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 387 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 599 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1217 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 746 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 444 1
Президент Российской Федерации 1900 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1155 1
Счётная палата РФ 558 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 7
Linux Foundation 163 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2473 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
Руссофт - Russoft 346 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 82 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
OpenCAPI Consortium 13 1
OSI - Open Source Initiative 53 1
Gen-Z Consortium 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12405 101
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1535 78
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2174 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14816 22
Big Data - Большие данные 1674 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2955 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1343 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 19
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 444 18
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 414 16
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2319 16
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 326 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 836 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4053 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2837 11
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5212 10
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2295 9
High-End - высочайший («элитный») класс техники 284 8
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3471 7
OpenStack 362 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2864 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 866 6
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 65 6
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 189 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 5
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 201 5
NAND 3D flash memory 107 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1058 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 995 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 125 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1335 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2142 4
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 371 4
Data Lake - Озеро данных 96 4
ИТ-аутсорсинг 863 4
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 61 36
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 49 30
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 25
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 29 23
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 19
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 16
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 19 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 12
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 11
Linux OS 7280 10
Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform 14 10
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 12 10
Microsoft Windows 10 10131 10
Intel x86 - архитектура процессора 1259 10
Microsoft Exchange 1005 9
Oracle StorageTek 61 9
Hitachi Dynamic Provisioning - HDP 8 8
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 15 8
Microsoft Azure 1219 8
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 8
Microsoft SQL Server 1265 8
Hitachi Lumada 25 7
Hitachi Compute Blade 7 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 7
Hitachi TrueCopy 7 7
Hitachi Data Protection Suite 6 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1275 6
VMware vRealize Suite 61 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 681 6
Hitachi Dynamic Tiering - HDT 6 6
Hitachi Universal Replicator 6 6
AWS - Amazon Web Services 612 6
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive - Hitachi Flash Storage (HFS) 11 6
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 9 6
Google Android 11581 5
Apple iPad 3545 5
Apple iOS 6253 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 730 5
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 5
Скачков Юрий 50 44
Яхина Ирина 40 30
Кравченко Константин 75 21
Бетсис Павел 96 20
Меднов Сергей 121 20
Гуральников Сергей 162 20
Мацоцкий Сергей 171 20
Козырев Алексей 274 20
Шадаев Максут 426 19
Строкович Антон 47 16
Херсонцев Алексей 48 15
Бойко Елена 155 15
Карпов Сергей 25 10
Юсупов Ренат 112 9
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 8
Попов Михаил 53 7
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 7
Прохоров Фёдор 81 6
Пирогов Алексей 29 6
Реймер Денис 53 6
Соколов Олег 51 6
Леушев Андрей 69 6
Соколов Михаил 27 6
Стрельцов Андрей 56 6
Умнов Николай 8 6
Халяпин Сергей 81 6
Натрусов Артем 135 6
Висящев Андрей 64 5
Карпенко Дмитрий 29 5
Ведехин Игорь 27 5
Хрусталев Александр 32 5
Авербах Владимир 122 5
Громов Иван 101 5
Разумовский Дмитрий 70 5
Козлов Михаил 167 5
Садовенко Илья 62 5
Шевченко Владимир 135 5
Ушаков Михаил 30 5
Лысенко Эдуард 222 5
Устюжанин Дмитрий 49 5
Россия - Российская федерация - РФ 86278 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27538 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34733 33
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1626 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11676 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11662 17
Европа 7411 17
Европа Восточная 2822 17
Япония 7947 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2906 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9684 12
Африка - Африканский регион 2672 11
Ближний Восток 2496 11
Украина 5547 10
Россия - СФО - Новосибирск 2958 10
Казахстан - Республика 4156 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4041 7
Германия - Федеративная Республика 7798 7
США - Массачусетс 448 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11135 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 510 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 6
Азия - Азиатский регион 3181 6
Украина - Киев 906 5
Казахстан - Алматы 476 5
Нидерланды 2019 5
Россия - ЦФО - Калужская область 730 5
Индия - Республика 4106 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 5
Европа Западная 1307 5
Россия - ЦФО - Тульская область 931 5
Америка Северная 2604 5
Дания - Копенгаген 133 4
Америка Южная 670 4
США - Калифорния 3084 4
Франция - Французская Республика 4956 4
Япония - Токио 885 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 466 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4634 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 39
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 36
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 203 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 790 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1200 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 445 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 433 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 317 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1199 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Антитеррор 79 1
Русский язык 1856 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 13 1
VAD - Value Added Distribution 21 1
Градус Цельсия 222 1
Экономический эффект 204 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 86 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 61 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Человеческий фактор 281 1
Транспорт 161 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 223 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 758 1
Открытые системы ИД 114 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 5
Thomson Reuters - Рейтер 5686 3
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