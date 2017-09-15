Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс

Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти их задач.Гиперконвергентная инфраструктура: меньше расходы и проще модернизацияГенеральный директор Hitachi Data Systems в России и странах СНГ Юрий Скачков, рассказал о ключевых преимуществах

Hitachi Data Systems представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd. и OEM-партнер VMware по глобальным инновациям, предс

Hitachi Data Systems: Мы нацелены стать лидерами на рынке интернета вещей CNews: Какова стратегия развития Hitachi Data Systems на ближайшие годы? Стив Фёрнис: Исторически Hitachi Data Systems специализируется на системах хранения данных. Однако в последние годы мы активно инвестируем в новые

IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» кт модернизации ИТ-инфраструктуры в банке «Открытие». В процессе трансформации с помощью технологий Hitachi Data Systems (HDS) была полностью обновлена система хранения данных ЦОД (СХД), а такж

HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere апками в любой момент и с любого устройства без ущерба для безопасности данных бизнеса. Специалисты Hitachi Data Systems являются экспертами в области корпоративных систем и создают решения с б

Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ изнеса с помощью цифровых технологий, – отметил Петер Сьоберг (Peter Sjoberg), технический директор Hitachi Data Systems по облачным и мобильным технологиям. – Это не просто объектное хранилище

Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных Компания Hitachi Data Systems (HDS) представила новое решение Hitachi Content Intelligence для анализа

Hitachi Data Systems предложила портфель решений для объектных хранилищ с возможностью интеллектуальной обработки данных Компания Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявила о выпуске Hitachi Conte

Hitachi Data Systems представила новые решения на базе флэш-накопителей Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске новых сист

Hitachi Data Systems расширила интеграцию своих конвергентных решений с продуктами VMware Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., представила серию решений для

Tele2 модернизировал свою ИТ-инфраструктуру с помощью флэш-технологий Hitachi Data Systems нфраструктуру для хранения и обработки данных абонентов. Компания внедрила новейшие флэш-технологии Hitachi Data Systems, которые позволяют повысить производительность систем и снизить нагрузку

МТТ модернизировала АПК своей ИТ-инфраструктуры, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems тно-программный комплекс своей ИТ-инфраструктуры, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems (HDS). МТТ – поставщик таких сервисов, как VoIP-телефония, интеллектуаль

Hitachi Data Systems представила новые конвергентные и гиперконвергентные решения для виртуализации и облачных сред Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске конвергент

Эксперты Hitachi Data Systems рассказали о возможностях цифровой трансформации в Украине шем в Киеве в начале июня мероприятии Hitachi Innovation Day 2016 технологические эксперты компании Hitachi Data Systems (HDS) назвали украинский рынок перспективным для внедрения высоких техно

Hitachi Data Systems представляет новые решения для виртуализации и облачных сред Корпорация Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске конвергентной си

«Межрегиональный Транзиттелеком» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения Hitachi Unified Storage VM тТелеком» (МТТ) модернизировал ИТ-инфраструктуру, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems (HDS). Среди сервисов МТТ VoIP-телефония, интеллектуальные услуги связи

Hitachi Data Systems выпустила новые конвергентные платформы для SAP HANA Компания Hitachi Data Systems (HDS) анонсировала серию новых решений Hitachi Unified Compute Platform

Hitachi Data Systems выпускает новые конвергентные платформы для SAP Hana Компания Hitachi Data Systems (HDS) анонсировала серию новых решений Hitachi Unified Compute Platform

Как интернет вещей меняет экономику и общество задачам общества», – отметил во вступительном слове Боб Пламридж, генеральный технический директор Hitachi Data Systems в регионе EMEA. Так, концентрация населения планеты в городах неизбежно

Hitachi Data Systems дополнила флэш-платформы VSP модулями NAS и функциями для работы в «облаке» Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске новых допо

Тестирование СУБД PostgreSQL на платформе HDS прошло без потери производительности ования их ресурсов. Так, совсем недавно СУБД PostgreSQL была протестирована на аппаратной платформе Hitachi Data Systems, разработанной на основе масштабируемого высокопроизводительного решения

СУБД PostgreSQL протестирована на аппаратной платформе Hitachi емой системы управления базами данных PostgreSQL, провела тестирование СУБД на аппаратной платформе Hitachi Data Systems (HDS), разработанной на основе масштабируемого высокопроизводительного р

Hitachi Data Systems дополняет решения VSP G модулями NAS и функциями для работы в облаке Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске новых допо

Hitachi Innovation Day 2016: представлены новые решения на базе флеш-технологий шло мероприятие Hitachi Innovation Day 2016, посвященное технологическим новинкам, которые компания Hitachi Data Systems (HDS) анонсировала в 2015 и в начале 2016 гг. В мероприятии приняло учас

HDS представила решение для анализа поведения абонентов телеком- и мультимедиа провайдеров Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске нового реш

Hitachi Data Systems выпустила новое конвергентное решение с функциями прогнозной аналитики SAP Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске нового реш

Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS Корпорация Hitachi Data Systems (HDS) объявила о назначении Джека Домма (Jack Domme) главой бизнес-напра

ВТБ 24 приобретет СХД Hitachi на десятки миллионов долларов Закупка HitachiБанк ВТБ 24 определил поставщика систем хранения данных СХД Hitachi Data Systems (в купе с комплектующими и ПО), а также выполнение работ по монтажу,

Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1 Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания корпорации Hitachi, Ltd., объявила о выпуске платформы Hitachi Conten

Вышла новая версия Hitachi Content Platform Anywhere для совместной работы с данными им пользователям безопасные мобильные решения для доступа к контенту. Об этом говорится в заявлении Hitachi Data Systems, поступившем в редакцию CNews. Как отметили в компании, сегодня сотрудни

Hitachi Data Systems выпускает платформу для больших данных на базе технологий Pentaho Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала выход масштабиру

Hitachi Data Systems анонсировала платформу для обработки больших данных на базе технологий Pentaho Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала выход высокомасш

Hitachi Data Systems представила новые массивы на основе флэш-памяти Компания Hitachi Data Systems (HDS) с целью помочь заказчикам оптимизировать работу их ИТ-систем предс

Бизнес Hitachi Data Systems в России вырос в 2,5 раза с 2008 г. Новые цели CNews: Как соотносится бизнес Hitachi Data Systems с деятельностью Hitachi в целом? Как давно компания работает в России? И

Прогноз от Hitachi: ИТ вступают в новую эпоху Компания Hitachi Data Systems (HDS) занимается разработкой и внедрением решений в области управления д

Hitachi Data Systems представила новую линейку решений на базе флэш-технологий Компания Hitachi Data Systems (HDS) анонсировала выход новой линейки решений на основе флэш-технологий

Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных Компания Hitachi Data Systems анонсировала новые усовершенствования решений Hitachi Content Platform д

Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c Корпорация Hitachi Data Systems (HDS) объявила о выпуске нового комплекса конвергентных инфраструктурных

«Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы го, что изначальные конфигурации СЭД не рассчитаны на подобный объем работы и требуют модернизации. Hitachi Data Systems предложили «Электронной Москве» технологическое решение, отвечающее ее р