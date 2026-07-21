Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 56, упоминаний - 59
Попов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шипов Савва 102 10
|Шинкарук Елена 28 9
|Скляр Алексей 54 9
|Раков Ярослав 51 9
|Малков Павел 51 9
|Акимов Максим 192 9
|Лысенко Эдуард 317 9
|Паршин Максим 323 9
|Ципорин Павел 103 9
|Турчак Евгений 24 9
|Рымар Максим 50 9
|Кудрин Алексей 125 7
|Албычев Александр 168 7
|Фридштанд Андрей 11 6
|Белов Кирилл 19 6
|Горский Николай 9 6
|Семенова Марина 11 6
|Зубанов Андрей 9 6
|Пущаков Сергей 10 6
|Корчивой Станислав 16 6
|Анисимов Михаил 15 6
|Терещенко Денис 95 6
|Зорин Александр 51 6
|Наумов Олег 15 5
|Матвеева Татьяна 110 5
|Краснов Александр 91 4
|Исаев Алексей 16 4
|Горбунов Сергей 24 4
|Чуров Владимир 25 4
|Хайруллин Айрат 108 4
|Песчанских Георгий 39 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Ганиева Ирина 3 3
|Зрюмов Евгений 13 3
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Касаткин Алексей 10 2
|Курникова Варвара 9 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Шкинев Олег 5 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|Российская газета 290 1
|CNews Журнал 167 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|РИА Новости 1033 1
|КГБ СССР Высшая школа 5 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.