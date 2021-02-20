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Попов Михаил


20.02.2021 Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы 1
18.01.2021 Абоненты Tele2 получили возможность выпускать цифровые карты в приложении «Tele2 платеж» 1
03.12.2020 «Ростелеком» запустил услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного ТВ 1
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 3
25.06.2020 Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
27.05.2019 Виртуальный банк Talkbank запустил чат-бота для Whatsapp 2
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
06.02.2019 TalkBank интегрировала банковский сервис в Facebook 1
04.04.2018 Российский рынок серверов пошел на взлет после жуткого провала 2
17.01.2018 Российский рынок серверов взлетел за квартал более чем на треть 2
21.11.2017 Банки начинают конкуренцию с сотовыми операторами, соцсетями и «уберами» 4
29.09.2017 После удачного года российский рынок СХД обрушился 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
27.09.2017 Рынок серверов в России рванул вверх после четырех с половиной лет спада 1
13.07.2017 Вторая практическая конференция «Bank.Bot – 2017: банковские чат-боты и робоэдвайзинг» 1
13.04.2017 На российском рынке серверов худший год за 12 лет 1
04.04.2017 Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 2
23.03.2017 Рынок СХД в России бурно растет второй год подряд 2
23.12.2016 Российский рынок СХД продолжил рост, но уже неспеша 1
22.12.2016 Российский рынок серверов рванул вверх, пока мировой падает 2
04.10.2016 Российский рынок СХД рванул вверх 2
30.09.2016 В России возобновил рост рынок серверов 1
30.06.2016 IDC: Российский рынок замер в ожидании законов, которые создадут ажиотажный спрос на СХД 1
23.06.2016 Рынок серверов в России рухнул вдвое, но отечественные поставщики выросли 1
05.04.2016 Учебный центр Softline повысил квалификацию проектировщиков института нефти и газа в Оренбурге 1
05.04.2016 Рынок СХД в России показал худший результат за 5 лет 1
30.03.2016 Рынок серверов в России показал худший результат за 5 лет 1
27.04.2015 Российский рынок СХД: в этом году 1 Гб памяти подешевеет вдвое? 1
11.03.2015 Поставки серверов в Россию упали 2
20.11.2014 «Банк Русский Стандарт» запустил сервис по управлению личными финансами в интернет-банке 1
05.09.2014 В России появился самый надежный коммерческий ЦОД 2

Публикаций - 51, упоминаний - 65

Попов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 13
IBM 3554 8
Microsoft Corporation 11143 4
Facebook 3767 3
Telegram Group 702 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Diasoft - Диасофт 354 2
SAP Consulting 28 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Google LLC 7168 1
Infobip 7 1
SAP SE 3218 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Крок 1221 1
Lenovo Group 1641 1
Dell Technologies 133 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Aquarius - Аквариус 209 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
Huawei 2733 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Talkbank 11 3
Газпром ПАО 524 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1127 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
РЖД Логистика 12 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 10
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
Правительство РФ 2207 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 9
Счётная палата РФ 461 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 8
Федеральное казначейство России 766 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Правительство Московской области 48 4
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК 3 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
Flash 479 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 5
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Windows 7 1662 3
WhatsApp Messenger 654 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Apple iOS 5742 2
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Google Android 10751 1
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 18 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 6670 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Apple Pay 385 1
Шипов Савва 70 10
Ципорин Павел 51 9
Семенов Алексей 67 9
Скляр Алексей 49 9
Шинкарук Елена 13 9
Раков Ярослав 48 9
Рымар Максим 36 9
Турчак Евгений 23 9
Паршин Максим 142 9
Акимов Максим 167 9
Лысенко Эдуард 209 9
Четвернин Алексей 651 9
Малков Павел 38 8
Албычев Александр 74 7
Кудрин Алексей 63 7
Корчивой Станислав 14 6
Терещенко Денис 38 6
Семенова Марина 9 6
Горский Николай 9 6
Анисимов Михаил 13 6
Белов Кирилл 14 6
Зубанов Андрей 9 6
Фридштанд Андрей 11 6
Пущаков Сергей 10 6
Зорин Александр 49 6
Наумов Олег 15 5
Краснов Александр 48 4
Исаев Алексей 12 4
Горбунов Сергей 12 4
Хайруллин Айрат 39 4
Песчанских Георгий 37 3
Петрушин Андрей 64 3
Ганиева Ирина 3 3
Зрюмов Евгений 7 3
Матвеева Татьяна 83 3
Иванов Алексей 76 2
Смирнова-Крелль Оксана 49 2
Рустамов Рустам 169 2
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Касаткин Алексей 9 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 15
Россия - Тульская область 754 9
Арктика 141 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 4
Европа 3781 3
Россия - Республика Алтай 687 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Россия - Тюменская область 586 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Прибалтика - Балтия 594 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Северный Кавказ 138 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Коррупция 22 1
CNews Analytics 1991 4
IDC - International Data Corporation 2728 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 292 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767968, в очереди разбора - 671654.
Создано именных указателей - 46354.
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