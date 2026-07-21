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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Михаил

СОБЫТИЯ


21.07.2026 ТК «Кит» запустила систему автоматической маршрутизации на базе технологии Veeroute 1
12.10.2022 Чат-бот MTS Bank Now заговорил на узбекском, таджикском и кыргызском языках 1
30.12.2021 Онлайн-сервис по управлению ипотекой Refin.Online и финтех-платформа Talkbank объявили о сотрудничестве 1
09.12.2021 «МТС банк» и TalkBank запустили чат-бота в Telegram и WhatsApp 1
20.02.2021 Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы 1
18.01.2021 Абоненты Tele2 получили возможность выпускать цифровые карты в приложении «Tele2 платеж» 1
03.12.2020 «Ростелеком» запустил услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного ТВ 1
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 3
25.06.2020 Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
27.05.2019 Виртуальный банк Talkbank запустил чат-бота для Whatsapp 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
06.02.2019 TalkBank интегрировала банковский сервис в Facebook 1
04.04.2018 Российский рынок серверов пошел на взлет после жуткого провала 1
17.01.2018 Российский рынок серверов взлетел за квартал более чем на треть 1
21.11.2017 Банки начинают конкуренцию с сотовыми операторами, соцсетями и «уберами» 1
29.09.2017 После удачного года российский рынок СХД обрушился 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
27.09.2017 Рынок серверов в России рванул вверх после четырех с половиной лет спада 1
13.07.2017 Вторая практическая конференция «Bank.Bot – 2017: банковские чат-боты и робоэдвайзинг» 1
13.04.2017 На российском рынке серверов худший год за 12 лет 1
04.04.2017 Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
23.03.2017 Рынок СХД в России бурно растет второй год подряд 1
23.12.2016 Российский рынок СХД продолжил рост, но уже неспеша 1
22.12.2016 Российский рынок серверов рванул вверх, пока мировой падает 1
04.10.2016 Российский рынок СХД рванул вверх 2
30.09.2016 В России возобновил рост рынок серверов 1
30.06.2016 IDC: Российский рынок замер в ожидании законов, которые создадут ажиотажный спрос на СХД 1
23.06.2016 Рынок серверов в России рухнул вдвое, но отечественные поставщики выросли 1
05.04.2016 Учебный центр Softline повысил квалификацию проектировщиков института нефти и газа в Оренбурге 1
05.04.2016 Рынок СХД в России показал худший результат за 5 лет 1

Публикаций - 56, упоминаний - 59

Попов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Dell EMC 5180 9
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 7
NetApp - Network Appliance 667 5
Huawei 4675 5
HP Inc. 5883 5
Крок - Croc 1964 5
Telegram Group 2940 5
Microsoft Corporation 25775 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Центр2М - Center2М 67 2
Пальминтех 2 2
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
Oracle Corporation 7074 2
Autodesk 639 2
Fujitsu 2105 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Adobe Systems 1597 2
Corel Corporation 341 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 1
Infobip - Инфобип 11 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Uber 357 1
Первоуральскбанк 4 1
РЖД Логистика 21 1
РФИ Банк 12 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 1
Traft - Трафт 23 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Финсервис Банк 20 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Life.Sreda - Лайф.Среда - венчурный фонд 7 1
АЛИДИ - ALIDI 23 1
Газпром ВолгоУралНИПИгаз 3 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 20 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 3 1
GEFCO - Жефко 4 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
STS Logistics - СТС Логистикс 4 1
КИТ.ТК - КИТ: Транспортная Компания 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Альфа-Банк 1979 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 18
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 8
Федеральное казначейство России 1949 7
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 6
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 6
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 5
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 25 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 56 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 3
NAND 3D flash memory 96 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 6
Apple iPhone 6 4861 6
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Rakuten Viber 665 3
Microsoft Windows 16882 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Autodesk Maya 70 2
МТС Cashback - MTS Cashback 34 2
Autodesk 3ds Max 86 2
Microsoft Office 2010 157 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Nvidia GPU Turing 41 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
i-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения АПК - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России - ЦИАС СГИО СХ - Центральная информационно-аналитическая система 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Google Android 15243 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Apple Pay 519 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Samsung Pay 296 1
Шипов Савва 102 10
Шинкарук Елена 28 9
Скляр Алексей 54 9
Раков Ярослав 51 9
Малков Павел 51 9
Акимов Максим 192 9
Лысенко Эдуард 317 9
Паршин Максим 323 9
Ципорин Павел 103 9
Турчак Евгений 24 9
Рымар Максим 50 9
Кудрин Алексей 125 7
Албычев Александр 168 7
Фридштанд Андрей 11 6
Белов Кирилл 19 6
Горский Николай 9 6
Семенова Марина 11 6
Зубанов Андрей 9 6
Пущаков Сергей 10 6
Корчивой Станислав 16 6
Анисимов Михаил 15 6
Терещенко Денис 95 6
Зорин Александр 51 6
Наумов Олег 15 5
Матвеева Татьяна 110 5
Краснов Александр 91 4
Исаев Алексей 16 4
Горбунов Сергей 24 4
Чуров Владимир 25 4
Хайруллин Айрат 108 4
Песчанских Георгий 39 3
Петрушин Андрей 110 3
Ганиева Ирина 3 3
Зрюмов Евгений 13 3
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Касаткин Алексей 10 2
Курникова Варвара 9 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Шкинев Олег 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166166 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 17
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 3
Европа 24963 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 2
Канада 5081 2
Африка - Африканский регион 3640 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Россия - Волжско-Уральский регион - Волго-Уральский регион 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
Норвегия - Королевство 1857 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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