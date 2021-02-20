Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Попов Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 65
Попов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 13
|IBM 3554 8
|Microsoft Corporation 11143 4
|Facebook 3767 3
|Telegram Group 702 3
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
|Diasoft - Диасофт 354 2
|SAP Consulting 28 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Google LLC 7168 1
|Infobip 7 1
|SAP SE 3218 1
|Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
|Крок 1221 1
|Lenovo Group 1641 1
|Dell Technologies 133 1
|Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
|Aquarius - Аквариус 209 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
|Huawei 2733 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Шипов Савва 70 10
|Ципорин Павел 51 9
|Семенов Алексей 67 9
|Скляр Алексей 49 9
|Шинкарук Елена 13 9
|Раков Ярослав 48 9
|Рымар Максим 36 9
|Турчак Евгений 23 9
|Паршин Максим 142 9
|Акимов Максим 167 9
|Лысенко Эдуард 209 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Малков Павел 38 8
|Албычев Александр 74 7
|Кудрин Алексей 63 7
|Корчивой Станислав 14 6
|Терещенко Денис 38 6
|Семенова Марина 9 6
|Горский Николай 9 6
|Анисимов Михаил 13 6
|Белов Кирилл 14 6
|Зубанов Андрей 9 6
|Фридштанд Андрей 11 6
|Пущаков Сергей 10 6
|Зорин Александр 49 6
|Наумов Олег 15 5
|Краснов Александр 48 4
|Исаев Алексей 12 4
|Горбунов Сергей 12 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Песчанских Георгий 37 3
|Петрушин Андрей 64 3
|Ганиева Ирина 3 3
|Зрюмов Евгений 7 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Иванов Алексей 76 2
|Смирнова-Крелль Оксана 49 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Касаткин Алексей 9 2
|CNews Analytics 1991 4
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 2
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767968, в очереди разбора - 671654.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767968, в очереди разбора - 671654.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru