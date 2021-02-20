Попов Михаил

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Российский рынок серверов пошел на взлет после жуткого провала 2

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После удачного года российский рынок СХД обрушился 1

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Рынок СХД в России показал худший результат за 5 лет 1

Рынок серверов в России показал худший результат за 5 лет 1

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