Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах

TalkBank, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала и внедрила в пяти мессенджерах виртуального финансового помощника на основе искусственного интеллекта. Чат-бот «Баффет» отвечает на вопросы в Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber и ВКонтакте.

Виртуальный робот, названный в честь делового магната и миллиардера Уоррена Баффетта, способен анализировать конкретного пользователя и подбирать для него удобные способы управления личными средствами.

Михаил Попов, основатель и генеральный директор TalkBank, сказал: «Чтобы правильно распоряжаться деньгами, важно разбираться в теме финансов и не идти по пути к материальному благополучию вслепую. Мы запустили уникального онлайн-консультанта, который помогает управлять личными финансами, приводить их в порядок и учиться ведению бюджета. “Баффет” отвечает на вопросы во всех популярных мессенджерах, и это абсолютно безопасно. Информация, связанная с номерами карт, не используется напрямую. В мессенджерах не передается и не хранится информация о реквизитах карт, нельзя прочитать переписку и получить номер карты или увидеть ее код безопасности. Мы четко разделяем потоки информации, поэтому все данные клиентов защищены. TalkBank прошел аудит безопасности и получил сертификат соответствия PCI DSS».

Чат-бот «Баффет» помогает контролировать и оптимизировать расходы; анализировать траты, вести бюджет на заправках и станциях техобслуживания, оформлять страховку для путешествий, управлять долгами. Также он информирует об актуальном курсе валют.

«Баффет» постоянно обучается сам, а разработчики добавляют ему новые функции. Огромное достоинство «Баффета» – его доступность: он активен 24/7, без выходных и перерывов на обед. Для получения нужной информации достаточно иметь под рукой телефон.

Владимир Зеленин, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Известно, что чем выше доход у человека, тем он внимательнее следит за своими финансами. Но даже при очень строгом учете остается оптимизационный потенциал. Личный онлайн-помощник удобен тем, что дает персональные рекомендации и учитывает все финансовые аспекты - ипотеку, регулярные платежи, долгосрочные цели. Важен и вопрос кибербезопасности - злоумышленникам проще проникнуть в банк, чем собирать разрозненные данные, используемые “Баффетом”».