Autodesk Maya

Российская мультипликация спасена. Создан «первый российский» 3D-редактор. 3DMax и Maya больше не нужны г. Спустя два года Autodesk, известная большинству благодаря своей системе автоматизированного проектирования AutoCAD, запретила россиянам использовать ее. На другой ее софт, например, на 3D-редактор Maya, это ограничение пока не распространяется. В начале 2023 г. CNews писал, что столь серьезная зависимость российской мультипликации от иностранных решений вызывает снежный ком проблем. Осно

Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu ОС для военных Министерство обороны Индии планирует перевести принадлежащие ему компьютеры, работающие под управлением Microsoft Windows, на национальную операционную систему Maya OS, пишет Indian Express. Решение о миграции вычислительной инфраструктуры на Maya OS ведомство приняло в ответ на возросшую угрозу кибератак с использованием вредоносного ПО, котор

Sony представила яркие ноутбуки VAIO Компания Sony представила VAIO Graphic Splash Maya Hayuk – эксклюзивную серию портативных компьютеров, оформленных начинающей нью-йоркской художницей Майей Хаюк (Maya Hayuk). Новые ноутбуки Sony VAIO будут доступны в двух вариантах:

MAYA II GV-R9700 PRO - новый графический адаптер от Gigabyte Компания Gigabyte Technology анонсировала выпуск нового графического адаптера MAYA II GV-R9700 PRO, базирующуюся на чипсете RADEON 9700 PRO. Новинка открывает собой список моделей графических карт, оснащенных аппаратной поддержкой графической шины AGP 8x с повышенной про

Плата FireGL X1 будет оптимизирована для Maya тавит версию платы с 128 Мб с небольшими отличиями от 256-мегабайтных плат, помимо объема памяти. На выставке Siggraph 2002 ATI представила подключаемый модуль к хорошо известному графическому пакету Maya, который должен разгружать центральный процессор при расчете сцены. Без этого модуля графический чип просто позволяет ускорить предварительный просмотр сцены, как любая другая плата профес