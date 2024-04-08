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Autodesk Maya

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.04.2024 Российская мультипликация спасена. Создан «первый российский» 3D-редактор. 3DMax и Maya больше не нужны

г. Спустя два года Autodesk, известная большинству благодаря своей системе автоматизированного проектирования AutoCAD, запретила россиянам использовать ее. На другой ее софт, например, на 3D-редактор Maya, это ограничение пока не распространяется. В начале 2023 г. CNews писал, что столь серьезная зависимость российской мультипликации от иностранных решений вызывает снежный ком проблем. Осно
11.08.2023 Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu

ОС для военных Министерство обороны Индии планирует перевести принадлежащие ему компьютеры, работающие под управлением Microsoft Windows, на национальную операционную систему Maya OS, пишет Indian Express. Решение о миграции вычислительной инфраструктуры на Maya OS ведомство приняло в ответ на возросшую угрозу кибератак с использованием вредоносного ПО, котор
20.09.2007 Sony представила яркие ноутбуки VAIO

Компания Sony представила VAIO Graphic Splash Maya Hayuk – эксклюзивную серию портативных компьютеров, оформленных начинающей нью-йоркской художницей Майей Хаюк (Maya Hayuk). Новые ноутбуки Sony VAIO будут доступны в двух вариантах:
28.08.2002 MAYA II GV-R9700 PRO - новый графический адаптер от Gigabyte

Компания Gigabyte Technology анонсировала выпуск нового графического адаптера MAYA II GV-R9700 PRO, базирующуюся на чипсете RADEON 9700 PRO. Новинка открывает собой список моделей графических карт, оснащенных аппаратной поддержкой графической шины AGP 8x с повышенной про
08.08.2002 Плата FireGL X1 будет оптимизирована для Maya

тавит версию платы с 128 Мб с небольшими отличиями от 256-мегабайтных плат, помимо объема памяти. На выставке Siggraph 2002 ATI представила подключаемый модуль к хорошо известному графическому пакету Maya, который должен разгружать центральный процессор при расчете сцены. Без этого модуля графический чип просто позволяет ускорить предварительный просмотр сцены, как любая другая плата профес
01.04.2002 Alias/Wavefront и NewTek снизили цены на свои пакеты по работе с 3D-анимацией

у теперь ПО от Alias/Wavefront. Компания уже выпустила упрощенную версию своего графического пакета Maya 3-D, доступного для загрузки с сайта компании. На этой неделе должна появиться CD-версия

Публикаций - 70, упоминаний - 81

Autodesk Maya и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 28
Blender 52 10
Nvidia Corp 4002 9
Adobe Systems 1597 9
Microsoft Corporation 25775 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
HP Inc. 5883 6
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Dell EMC 5180 5
Intel Corporation 12811 5
Apple Inc 13156 3
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Acer Group - Acer Inc 2776 3
Fujitsu 2105 3
Sony 6739 3
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Samsung Electronics 11065 2
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
Lenovo Group 2447 2
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Bentley Systems 63 1
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Bentley Motors 74 1
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Базелевс - Bazelevs 11 1
SpiceJet 2 1
Sony Style 30 1
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Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Walt Disney Company 647 1
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РАН - Российская академия наук 2122 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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