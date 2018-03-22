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PTC Inc Creo Parametric Creo Elements/Pro Pro/Engineer Wildfire

PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.03.2018 PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0

PTC анонсировала выпуск последней версии системы автоматизированного проектирования Creo 5.0, которая позволяет пользователям переходить от концепции к производству в одной сред
19.04.2017 В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей

Компания PTC объявила о появлении в системе автоматизированного проектирования Creo функционального модуля для работы в интернете вещей (IoT). Таким образом, PTC становится
21.11.2016 PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий

PTC объявил о выходе новой версии 3D CAD программного обеспечения — Creo 4.0. Как рассказали CNews в компании, обновленный Creo включает новые функциональные возможности для выполнения проектов с применением технологий промышленного интернета вещей (IIoT
23.11.2015 Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC

чества, отметили в компании. Также портфель решений Softkey дополнил пакет программного обеспечения PTC Creo для 2- и 3-мерного САПР, параметрического и прямого моделирования. PTC обладает эксп
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage

и pSeven — флагманского программного комплекса Datadvance — и возможностей его интеграции с пакетом PTC Creo, сообщили CNews в Datadvance. В частности, присоединение к партнерской программе Par
25.05.2012 PTC представила САПР Creo 2.0

тва и разработки изделий (PLM), представила новую версию системы автоматизированного проектирования Creo 2.0. В обновленной системе версии 2.0 появились новые технологии моделирования — Creo
10.04.2012 PTC выпустила обновленную САПР CreoR и новую версию решения для управления инженерными данными Windchill

. Мобильная версия Windchill Mobile уже доступна для скачивания на Apple iTunes бесплатно. «Система Creo была специально разработана компанией РТС, чтобы решить традиционные проблемы, с которым
19.07.2011 «Ирисофт» модернизировала технологическую подготовку производства в «НИИ Мортеплотехники»

МФ РФ. В настоящее время в «НИИ Мортеплотехники» внедрены и активно используются программные пакеты Creo Elements/Pro (ранее Pro/Engineer), обеспечивающие полноценное оснащение конструкторско-т
30.06.2011 В российских школах будут изучать Creo

тартовал пилотный проект по введению в школах России курсов изучения трехмерной CAD/CAM/CAE-системы Creo (ранее Pro/Engineer). Первыми школьниками в нашей стране, которые прошли курс по работе

11.11.2010 PTC представила новую систему проектирования Creo

Корпорация PTC объявила о выпуске новой системы проектирования Creo. Новое решение позволяет объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были н
02.11.2010 «Свой дом» проектирует дома с помощью Pro/Engineer

торая специализируется на промышленном производстве и строительстве малоэтажных домов (г. Уфа). Если для таких отраслей, как машиностроение, судостроение или авиационная промышленность, использование Pro/Engineer в сущности уже является нормой, то в строительстве пока данное решение встречается не часто, отметили в «Ирисофт». «Свой дом» – совместное предприятие, созданное в 2009 г. республи
16.05.2008 Компания «Ирисофт» начала продажи Pro/Engineer Wildfire 4.0 разработки компании PTC

Инженерно-консалтинговая компания «Ирисофт» начала реализацию решений на базе САПР Pro/Engineer Wildfire 4.0, разработанного компанией Parametric Technology Corporation (PTC).

31.01.2005 Kodak планирует купить Creo за $1 млрд.

Компания Eastman Kodak ведет переговоры о приобретении канадской компании Creo за $1 млрд, сообщает New York Times. Подробности возможной сделки пока не известны. В данный момент акционеры Creo выступают за смену руководства компании в связи с плохим финансовы

Публикаций - 79, упоминаний - 131

PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 44
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 13
Autodesk 639 11
Dassault Systemes 235 9
ANSYS 94 8
SAP SE 5597 7
Microsoft Corporation 25761 7
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 478 7
Top Systems - Топ Системы 88 6
Nvidia Corp 3990 6
IBM - International Business Machines Corp 9696 6
Oracle Corporation 7070 5
Xerox - The Haloid Company 1168 5
CIMdata 8 4
Siemens AG - Siemens Group 2672 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 3
Datadvance - Датадванс 22 3
Softkey - Софткей 215 3
Altair Engineering 33 3
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 3
AMD - Advanced Micro Devices 4633 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 2
PTC Inc - Vuforia 10 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 119 2
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 2
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 2
Autodesk - Delcam 5 2
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 2
Dell EMC 5179 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 2
Qualcomm Technologies 1971 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Corporation 12802 2
9578 2
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 18 2
ESET - ESET Software 1161 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 289 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 21
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 3
Lockheed Martin 777 2
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 2
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1745 2
ОСК - НИПТБ Онега 6 2
Газпром ПАО 1492 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Альфа-Банк 1973 2
Renault Groupe 166 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 341 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Bentley Motors 74 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
Michelin - Мишлен 36 1
Valeo 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Интер РАО - УТЗ - Уральский турбинный завод 6 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Геометрия НПО 164 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Рубцовский завод запасных частей 1 1
LB Engineering - ЛБ Инжиниринг ГмбХ 1 1
Ambite - Revolta Engineering - Револьта Инжиниринг 2 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 212 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3878 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Судостроение 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13762 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5655 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1164 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
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Брук Павел 4 1
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Азия - Азиатский регион 5914 1
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