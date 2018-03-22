Получите все материалы CNews по ключевому слову
PTC Inc Creo Parametric Creo Elements/Pro Pro/Engineer Wildfire
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.03.2018
|
PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0
PTC анонсировала выпуск последней версии системы автоматизированного проектирования Creo 5.0, которая позволяет пользователям переходить от концепции к производству в одной сред
|19.04.2017
|
В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей
Компания PTC объявила о появлении в системе автоматизированного проектирования Creo функционального модуля для работы в интернете вещей (IoT). Таким образом, PTC становится
|21.11.2016
|
PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий
PTC объявил о выходе новой версии 3D CAD программного обеспечения — Creo 4.0. Как рассказали CNews в компании, обновленный Creo включает новые функциональные возможности для выполнения проектов с применением технологий промышленного интернета вещей (IIoT
|23.11.2015
|
Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC
чества, отметили в компании. Также портфель решений Softkey дополнил пакет программного обеспечения PTC Creo для 2- и 3-мерного САПР, параметрического и прямого моделирования. PTC обладает эксп
|31.07.2014
|
Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage
и pSeven — флагманского программного комплекса Datadvance — и возможностей его интеграции с пакетом PTC Creo, сообщили CNews в Datadvance. В частности, присоединение к партнерской программе Par
|25.05.2012
|
PTC представила САПР Creo 2.0
тва и разработки изделий (PLM), представила новую версию системы автоматизированного проектирования Creo 2.0. В обновленной системе версии 2.0 появились новые технологии моделирования — Creo
|10.04.2012
|
PTC выпустила обновленную САПР CreoR и новую версию решения для управления инженерными данными Windchill
. Мобильная версия Windchill Mobile уже доступна для скачивания на Apple iTunes бесплатно. «Система Creo была специально разработана компанией РТС, чтобы решить традиционные проблемы, с которым
|19.07.2011
|
«Ирисофт» модернизировала технологическую подготовку производства в «НИИ Мортеплотехники»
МФ РФ. В настоящее время в «НИИ Мортеплотехники» внедрены и активно используются программные пакеты Creo Elements/Pro (ранее Pro/Engineer), обеспечивающие полноценное оснащение конструкторско-т
|30.06.2011
|
В российских школах будут изучать Creo
тартовал пилотный проект по введению в школах России курсов изучения трехмерной CAD/CAM/CAE-системы Creo (ранее Pro/Engineer). Первыми школьниками в нашей стране, которые прошли курс по работе
|11.11.2010
|
PTC представила новую систему проектирования Creo
Корпорация PTC объявила о выпуске новой системы проектирования Creo. Новое решение позволяет объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были н
|02.11.2010
|
«Свой дом» проектирует дома с помощью Pro/Engineer
торая специализируется на промышленном производстве и строительстве малоэтажных домов (г. Уфа). Если для таких отраслей, как машиностроение, судостроение или авиационная промышленность, использование Pro/Engineer в сущности уже является нормой, то в строительстве пока данное решение встречается не часто, отметили в «Ирисофт». «Свой дом» – совместное предприятие, созданное в 2009 г. республи
|16.05.2008
|
Компания «Ирисофт» начала продажи Pro/Engineer Wildfire 4.0 разработки компании PTC
Инженерно-консалтинговая компания «Ирисофт» начала реализацию решений на базе САПР Pro/Engineer Wildfire 4.0, разработанного компанией Parametric Technology Corporation (PTC).
|31.01.2005
|
Kodak планирует купить Creo за $1 млрд.
Компания Eastman Kodak ведет переговоры о приобретении канадской компании Creo за $1 млрд, сообщает New York Times. Подробности возможной сделки пока не известны. В данный момент акционеры Creo выступают за смену руководства компании в связи с плохим финансовы
PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
|ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
|Gartner - Гартнер 3656 3
|DaraTech 5 2
|IDC - International Data Corporation 4972 2
|Schnitger Corp 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.