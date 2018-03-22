PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire

торая специализируется на промышленном производстве и строительстве малоэтажных домов (г. Уфа). Если для таких отраслей, как машиностроение, судостроение или авиационная промышленность, использование Pro/Engineer в сущности уже является нормой, то в строительстве пока данное решение встречается не часто, отметили в «Ирисофт». «Свой дом» – совместное предприятие, созданное в 2009 г. республи