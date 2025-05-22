Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175051
ИКТ 13636
Организации 10636
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25585
Персоны 75084
География 2839
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

Рики ГК

Рики ГК

ГК «Рики» основана в 2003 году и работает на  российском анимационном рынке. В портфолио компании входят такие известные анимационные бренды как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Тима и Тома», «Бодо Бородо», «ДиноСити», «ПинКод» и другие. В составе ГК «Рики» две анимационные студии – «Петербург» и «Аэроплан», мультибрендовое лицензионное агентство «Мармелад Медиа», дизайн-студия,студия по производству детского игрового контента и другие компании.

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество 4
30.10.2024 МТС интегрирует «Фиксиков» в детские сервисы 2
13.06.2023 «Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками 1
24.01.2023 Российская мультипликация на грани катастрофы. Лицензии на иностранный софт вот-вот закончатся, «железо» никто не поставляет 6
15.12.2021 Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей 1
18.12.2020 Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition для маленьких пользователей. Цена 1
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 3
28.12.2018 «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» создали серию диафильмов «Смешарики» 2

Публикаций - 8, упоминаний - 20

Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10370 3
Cinemood - МультиКубик 30 1
Oculus VR 74 1
HP Inc. 5716 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
Apple Inc 12264 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 938 1
Adobe Systems 1559 1
Dell EMC 5051 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
Yandex - Яндекс 7695 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
LEGO 248 2
Аэроплан 14 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 42 1
Звукбизнес - Звук бизнес 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 509 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12392 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6097 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1005 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9836 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 571 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1861 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12586 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1311 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1597 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1509 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1665 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14088 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4888 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 839 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2220 1
Чехол-подставка 9 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2107 1
Диафильм 17 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 535 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5489 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 75 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4690 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4594 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3705 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3962 1
Фоторедактор - Photo Editor 240 1
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 32 3
Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 4 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 430 2
Рики ГК - Тима и Тома - анимационный сериал 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
Great Frame 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 400 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 1
Adobe Photoshop 769 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Яндекс.Маркет 1013 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 692 1
Adobe After Effects 68 1
Autodesk Maya 66 1
Яндекс.Станция Мини 61 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5029 1
Яндекс.Лавка 245 1
Рики ГК - Финник - анимационный сериал 1 1
Рики ГК - ДиноСити - анимационный сериал 1 1
Рой Олег 2 1
Мингалиева Дарья 6 1
Копп Владислав 4 1
Чонишвили Сергей 1 1
Давыдова Дарья 2 1
Корнилова Мария 1 1
Радциг Кирилл 1 1
Селезнев Михаил 2 1
Митрофанова Софья 9 1
Немчина Юлия 1 1
Бочкарев Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
Африка - Африканский регион 3517 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 37 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2764 3
Английский язык 6737 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 333 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2470 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1779 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1593 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1667 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5893 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3045 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 17 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5163 1
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 374 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153