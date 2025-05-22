ГК «Рики» основана в 2003 году и работает на российском анимационном рынке. В портфолио компании входят такие известные анимационные бренды как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Тима и Тома», «Бодо Бородо», «ДиноСити», «ПинКод» и другие. В составе ГК «Рики» две анимационные студии – «Петербург» и «Аэроплан», мультибрендовое лицензионное агентство «Мармелад Медиа», дизайн-студия,студия по производству детского игрового контента и другие компании.