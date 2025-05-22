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Рики ГК
ГК «Рики» основана в 2003 году и работает на российском анимационном рынке. В портфолио компании входят такие известные анимационные бренды как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Тима и Тома», «Бодо Бородо», «ДиноСити», «ПинКод» и другие. В составе ГК «Рики» две анимационные студии – «Петербург» и «Аэроплан», мультибрендовое лицензионное агентство «Мармелад Медиа», дизайн-студия,студия по производству детского игрового контента и другие компании.
УПОМИНАНИЯ
Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Рой Олег 2 1
|Мингалиева Дарья 6 1
|Копп Владислав 4 1
|Чонишвили Сергей 1 1
|Давыдова Дарья 2 1
|Корнилова Мария 1 1
|Радциг Кирилл 1 1
|Селезнев Михаил 2 1
|Митрофанова Софья 9 1
|Немчина Юлия 1 1
|Бочкарев Виталий 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
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