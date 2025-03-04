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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170043
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Селезнев Михаил


04.03.2025 «Логистика» от «Контура» интегрировалась с системой медицинских осмотров «Биософт» 1
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Селезнев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Oculus VR 73 1
СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
Рики ГК 7 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 74 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 503 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2970 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 807 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1624 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7656 1
Яндекс.Лавка 232 1
Great Frame 1 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 3 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 391 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Рой Олег 2 1
Давыдова Дарья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 15 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16432 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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