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Селезнев Михаил
|04.03.2025
|«Логистика» от «Контура» интегрировалась с системой медицинских осмотров «Биософт» 1
|12.11.2020
|Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1
Селезнев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
|Рики ГК 7 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
|TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
|Рой Олег 2 1
|Давыдова Дарья 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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