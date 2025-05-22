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Рики ГК Тима и Тома анимационный сериал


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество 1
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1
18.07.2016 «Триколор ТВ» включил в пакет «Детский» телеканал «Тлум HD» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Oculus VR 74 1
Ростелеком 9906 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
Рики ГК 8 2
СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
Звукбизнес - Звук бизнес 7 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 509 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1665 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1597 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3278 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9395 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 75 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6118 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3962 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4007 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12392 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 839 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 1
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 32 2
Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 4 2
Great Frame 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 400 1
Рики ГК - Финник - анимационный сериал 1 1
Рики ГК - ДиноСити - анимационный сериал 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
Яндекс.Лавка 245 1
Рой Олег 2 1
Давыдова Дарья 2 1
Медников Дмитрий 24 1
Горячев Михаил 4 1
Селезнев Михаил 2 1
Бочкарев Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 37 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5163 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 17 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 30 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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