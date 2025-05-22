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Бочкарев Виталий


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество 1
20.11.2024 Бизнес-профили компаний стали доступны в аудиосервисе «Звук» 1
28.08.2024 «Звук Бизнес»: количество сгенерированных ИИ аудиороликов выросло на 91% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бочкарев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2201 1
Звукбизнес - Звук бизнес 7 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Рики ГК 8 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1786 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3962 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 826 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2090 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4594 1
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 32 1
Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 4 1
Рики ГК - Финник - анимационный сериал 1 1
Рики ГК - Тима и Тома - анимационный сериал 3 1
Рики ГК - ДиноСити - анимационный сериал 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 37 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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