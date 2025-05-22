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Бочкарев Виталий
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|«Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество 1
|20.11.2024
|Бизнес-профили компаний стали доступны в аудиосервисе «Звук» 1
|28.08.2024
|«Звук Бизнес»: количество сгенерированных ИИ аудиороликов выросло на 91% 1
Бочкарев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2201 1
|Звукбизнес - Звук бизнес 7 3
|Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
|Рики ГК 8 1
|ВкусВилл - Избёнка 163 1
|Рики ГК - Фиксики - анимационный сериал 32 1
|Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 4 1
|Рики ГК - Финник - анимационный сериал 1 1
|Рики ГК - Тима и Тома - анимационный сериал 3 1
|Рики ГК - ДиноСити - анимационный сериал 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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