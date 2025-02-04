Звукбизнес - Звук бизнес

«Звук Бизнес» — аудиосервис для бизнеса, который с 2016 года создает музыкальную атмосферу и помогает брендам звучать красиво. Команда экспертов разрабатывает музыкальные стратегии, способствующие эффективности влияния музыки на поведение посетителей, увеличению среднего чека, оптимизации человекопотока и продолжительности пребывания клиентов в заведении.