Звукбизнес Звук бизнес
«Звук Бизнес» — аудиосервис для бизнеса, который с 2016 года создает музыкальную атмосферу и помогает брендам звучать красиво. Команда экспертов разрабатывает музыкальные стратегии, способствующие эффективности влияния музыки на поведение посетителей, увеличению среднего чека, оптимизации человекопотока и продолжительности пребывания клиентов в заведении.
Звукбизнес и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
|Бочкарев Виталий 2 2
|Лоевская Анна 49 1
|Сергиенко Наталья 2 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Смирнов Артур 1 1
|Крылова Полина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 4
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 1
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