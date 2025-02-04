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Звукбизнес Звук бизнес

Звукбизнес - Звук бизнес

«Звук Бизнес» — аудиосервис для бизнеса, который с 2016 года создает музыкальную атмосферу и помогает брендам звучать красиво. Команда экспертов разрабатывает музыкальные стратегии, способствующие эффективности влияния музыки на поведение посетителей, увеличению среднего чека, оптимизации человекопотока и продолжительности пребывания клиентов в заведении.


04.02.2025 Аудиосервис «Звук Бизнес»: итоги 2024 года 1
20.11.2024 Бизнес-профили компаний стали доступны в аудиосервисе «Звук» 1
28.08.2024 «Звук Бизнес»: количество сгенерированных ИИ аудиороликов выросло на 91% 1
21.12.2023 Число используемых «Эвоторов» превысило миллион 1
23.10.2023 Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» 1
25.01.2023 В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi 3

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Звукбизнес и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2008 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 35 1
Эвотор - Evotor 184 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 275 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2252 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3867 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11008 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1710 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 780 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1957 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4138 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 169 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4492 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 208 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1616 1
Lossless data compression - сжатие данных без потерь 40 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4177 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8017 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6995 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1248 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 1
Эвотор пэй - Evotor Pay 17 1
Яндекс.Лавка 231 1
Сбер - Портал DA - Portal DA 6 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 65 1
Бочкарев Виталий 2 2
Лоевская Анна 49 1
Сергиенко Наталья 2 1
Смирнова Юлия 9 1
Смирнов Артур 1 1
Крылова Полина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9967 1
Философия - Philosophy 448 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2734 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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