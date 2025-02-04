Аудиосервис «Звук Бизнес»: итоги 2024 года

В 2024 г. ежедневная аудитория сервиса «Звук Бизнес» выросла на 32% и составляет 4,5 млн слушателей (3,4 млн в 2023 г). Об этом CNews сообщили представители «Звук Бизнес».

Сервис запустил CPA-программу, которая предоставляет компаниям возможность зарабатывать, привлекая новых подписчиков в HiFi-стриминг «Звук».

Разработчики интегрировали бизнес-профили в личные кабинеты компаний. Теперь любой бизнес, даже не пользующийся аудиосервисом на платной основе, может создать свой бизнес-профиль с персональной страницей в HiFi-стриминге «Звук». Бизнес-профиль открывает доступ к дополнительным возможностям, включая: получение галочки верификации; попадание в «Подборки» и рекомендации от Звука; push-уведомления для подписчиков профиля.

Также запустили мультирум на SberBoom и SberBoom Mini. Теперь одновременно можно запускать музыку на всех умных колонках, и она будет звучать синхронно, сопровождая посетителей по всей площади заведения. Музыка не прервется, обеспечивая единое настроение в заведении.