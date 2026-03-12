Получите все материалы CNews по ключевому слову
Смирнов Артур
СОБЫТИЯ
|12.03.2026
|ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга 1
|25.01.2023
|В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi 1
Смирнов Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 54 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 1
