«Логистика» от «Контура» интегрировалась с системой медицинских осмотров «Биософт»

Теперь автотранспортные предприятия могут автоматизировать процессы проведения медосмотров и оформления путевых листов. Интеграция системы дистанционного медосмотра «Биософт» с сервисом «Логистика» от «Контура» позволяет полностью перевести документооборот в цифровой вид. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Медосмотры проводятся с помощью автоматизированных комплексов «Биософт». Водитель проходит авторизацию, после чего система фиксирует основные показатели: частоту пульса, уровень артериального давления, температуру тела, проводится экспресс-анализ на наличие признаков алкогольного опьянения. Результаты отправляются медицинскому специалисту, который оценивает состояние сотрудника и принимает решение о допуске к рейсу.

После прохождения медосмотра данные автоматически передаются в сервис «Логистика» для оформления электронного путевого листа (ЭПЛ). Таким образом, оформляются второй титул — медицинское заключение о допуске водителя к рейсу, и шестой титул — результат послерейсового медосмотра. Эти титулы как часть одного электронного документа приобретают юридическую силу и могут быть использованы при проверке.

Алексей Серов, эксперт сервиса «Логистика» от «Контура»: «Переход на электронные путевые листы поддерживает государство. Бизнес стремится автоматизировать как можно больше процессов, чтобы снизить затраты и упростить работу. Удаленные медосмотры — логичный этап цифровизации. Автоматическая передача данных о допуске водителя в электронный документ устраняет необходимость в повторном вводе информации, что снижает количество ошибок».

Михаил Селезнев, GR-директор «Биософт-ПМО»: «В 2024 г. количество ДТП с участием водителей, не прошедших медицинский осмотр, увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом. В результате аварий пострадало более 2500 человек. Это тревожные цифры, которые подтверждают необходимость повышения контроля за состоянием здоровья водителей. Дистанционный формат медицинских осмотров становится важным и удобным инструментом в обеспечении здоровья водителей и других участников дорожного движения. Интеграция платформы «Биософт» и сервиса «Логистика» от «Контура» — это шаг к безопасным перевозкам, отвечающим современным требованиям и ожиданиям отрасли. Мы уверены, что объединение наших сервисов не только упростит процесс ежедневных медицинских осмотров, но и повысит уровень доверия со стороны клиентов».

«СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня. Сервис «Логистика» помогает компаниям обмениваться с партнерами транспортными накладными, путевыми листами и другими перевозочными документами онлайн.