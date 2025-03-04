Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170043
ИКТ 13244
Организации 10381
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25200
Персоны 72789
География 2756
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Серов Алексей


04.03.2025 «Логистика» от «Контура» интегрировалась с системой медицинских осмотров «Биософт» 1
30.08.2024 X5 Group совместно с «Контуром» запустила решение для работы с электронными транспортными накладными ​ 1
16.01.2024 В Хабаровске открылся Центр компетенций по документообороту 1
15.01.2024 «Монополия», «Контур» и MedPoint24 запустили полный цикл ЭПЛ с дистанционным медосмотром 1
11.02.2019 «Первый Бит» вышел на рынок Дальнего Востока 1
10.07.2009 Названы самые рискованные регионы для аутсорсинга 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Серов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 2
8285 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1069 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
X5 Group - Чижик 39 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12616 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2094 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 301 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2178 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3859 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1218 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2318 1
Оцифровка - Digitization 4591 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1737 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 326 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 367 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 451 1
Делицын Леонид 128 1
Шустов Евгений 3 1
Девицын Сергей 1 1
Зозуля Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 2
Казахстан - Республика 5574 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1043 1
Южная Корея - Республика 6669 1
Япония 13312 1
Канада 4896 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
Украина 7637 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
Испания - Королевство 3719 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
Индия - Bharat 5478 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Израиль 2740 1
Америка Латинская 1818 1
Малайзия 868 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Таиланд - Королевство 825 1
Филиппины - Республика 565 1
Колумбия - Республика 531 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 112 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Индия - Дели 146 1
Таиланд - Бангкок 82 1
ЮАР - Йоханнесбург 50 1
Ямайка 41 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 877 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 1
Колумбия - Богота 19 1
Малайзия - Куала-Лумпур 60 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18722 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 304 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10019 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1814 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 238 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3506 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1796 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5186 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2434 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8799 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9925 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 1
Datamonitor 83 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще