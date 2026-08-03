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Ямайка

Ямайка

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Россияне вместо Кубы летят на Мадагаскар и Фиджи 1
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
04.08.2016 AppStore готов к Олимпиаде 1
06.11.2015 Новый троян заставляет владельцев менять Android-устройства 1
15.07.2013 ТОП-8 "умных" часов: что заменит смартфоны через два года 1
20.06.2012 Женщины не идут работать в ИТ по ментальным причинам 2
09.05.2012 iPad выходит в продажу в 30 новых стран 1
04.05.2012 Россия и Китай возглавили список стран-пиратов 1
11.08.2011 Найден корабль капитана Моргана. Где сокровища? 1
12.01.2011 Ископаемый ибис дрался крыльями как дубинами 1
23.12.2009 Лайнер Boeing 737-800 разломился при посадке 1
10.07.2009 Названы самые рискованные регионы для аутсорсинга 1
27.03.2009 Вопросы Конвенции об охране подводного культурного наследия обсудят в Париже 1
05.12.2008 "Корсары 4" в разработке 1
01.09.2008 Ураган "Густав" может оказаться опаснее "Катрины" 1
29.08.2008 Тропический шторм "Густав" обрушился на Ямайку 1
28.04.2008 Россия - самая пиратская страна мира 1
28.04.2008 «Билайн» подвел итоги 2007 г. по роумингу 1
29.01.2008 Коралловые рифы Карибского моря находятся под угрозой исчезновения 1
24.01.2008 Абоненты «МегаФон-Москва» отправили в роуминге более 10 млн SMS в новогодние праздники 1
01.11.2007 Увеличилось число жертв сезона ураганов в Северной Америке 1
23.08.2007 Ураган Dean снова стал тропическим штормом 2
21.08.2007 Урагану Dean присвоена высшая пятая категория опасности 1
30.03.2007 "Корсары: Возвращение Легенды" в печати 1
29.03.2007 ИКТ: Россия «зависла» между Филиппинами и Азербайджаном 1
08.02.2007 «Корсары» отправились в печать 1
30.01.2007 «Корсары: возвращение легенды». Видео 1
22.01.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг на Самоа 1
02.10.2006 "Мегафон" открыл роуминг на Гаити 1
08.11.2005 Широкополосный бум всколыхнет Россию 1
21.09.2005 Россия вошла в TOP 20 по "выделенкам" 1
02.04.2004 Microsoft отучит правительства от пиратства скидками 2
08.12.2003 Digicel лимитирует продажу мобильников одному покупателю 1
13.10.2003 «Грин-кард» принесли интернет-мошенникам $3 млн. 1
30.12.2002 "МегаФон" расширил возможности роуминга для своих абонентов 1
17.12.2002 AT&T получила лицензию на мобильную связь на острове Доминика 1
06.11.2002 Nortel поставит оборудование на сумму $100 млн. для сети Cable & Wireless в странах Карибского региона 1
20.04.2001 Cable and Wireless согласовала с правительствами карибских стран сроки окончания своей монополии в сфере телекоммуникаций 1

Публикаций - 42, упоминаний - 45

Ямайка и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10718 4
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 3
Seaward Online 9 2
X Corp - Twitter 2937 2
Apple Inc 13145 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Google LLC 12680 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 17 2
Digicel Antilles Francaises Guyane 14 2
ArtyShock - АртиШок 9 1
Ростелеком 10940 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3339 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3273 1
Microsoft Corporation 25767 1
Meta Platforms - Facebook 4618 1
LG Electronics 3734 1
Intel Corporation 12807 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Fujitsu 2105 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Philips 2099 1
Sony 6738 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4959 1
AT&T Inc 1724 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1083 1
Deutsche Telekom 954 1
Snapchat 151 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Indiegogo 57 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Империя-Фарма 91 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8838 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1241 1
Kickstarter 136 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
American Airlines 90 1
Intel Capital 148 1
KGI Securities 50 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1685 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5965 2
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5650 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1408 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Судебная власть - Judicial power 2496 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2632 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29674 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22920 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9285 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11789 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26282 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13470 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34908 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26761 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28241 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33450 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 2
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MGCP - Media Gateway Control Protocol - протокол управления медиашлюзами 27 1
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 384 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1185 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9912 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10664 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3897 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10133 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7925 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10588 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1739 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2479 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53789 1
Умные платформы 1987 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22548 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3398 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10343 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8697 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5500 1
Seaward Online - Корсары: Возвращение легенды 11 3
Apple iPad 4010 2
Google Android 15235 2
Apple iOS 8576 2
Sony SmartWatch 42 1
Gamebase - Gamebryo - NetImmerse 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 1
Linux OS 11520 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Windows 16873 1
Apple - App Store 3108 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 643 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1285 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5713 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
Apple iPhone 6 4861 1
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Philips Hue - Умные лампы и светильники 30 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
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DD Planet - Выберу.ру 28 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
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HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
Связь-Экспокомм 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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