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Чаплин Никита
УПОМИНАНИЯ
Чаплин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 1137 3
|DD Planet - Выберу.ру 18 2
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 167 2
|i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 1
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Путин Владимир 3239 1
|Обаева Алма 9 1
|Акулинкин Станислав 1 1
|Аксаков Анатолий 155 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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