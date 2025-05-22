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Чаплин Никита


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля 1
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1
12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года 1
02.02.2023 Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чаплин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
МегаФон 9260 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
Ростелеком 9912 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
McKinsey & Company Int 254 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 218 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2818 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Единая Россия - Политическая партия 300 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 3
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2453 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 128 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7443 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5160 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11528 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8101 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4973 1
FreePik 1137 3
DD Planet - Выберу.ру 18 2
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i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 1
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Антигуа и Барбуда 6 1
Багамские Острова - Багамы 61 1
Иран - Исламская Республика Иран 1098 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1083 1
Индия - Bharat 5536 1
Сент-Винсент и Гренадины 10 1
Гренада 12 1
Доминика - Содружество Доминики 7 1
Сент-Люсия 6 1
Канада 4924 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 1
Турция - Турецкая республика 2412 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4237 2
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3550 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
Дача - дачники 896 1
Российская газета 274 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 1
РИА Новости 944 1
Ведомости 1072 1
Bloomberg 1321 1
Forbes - Форбс 857 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1026 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Парламентская газета 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 593 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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