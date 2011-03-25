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Cable & Wireless C&W Digital Island Sandpiper Networks



25.03.2011 IBM и Cable&Wireless Worldwide совместно разрабатывают интеллектуальное решение UK Smart Energy Cloud

миру, а также высокоэффективное программное обеспечение IBM, включая кросс-платформенное ПО связующего слоя. В то же время, UK Smart Energy Cloud будет поддерживаться хорошо защищенной сетью компании C&W Worldwide и ее широкими интеграционными возможностями. Решение UK Smart Energy Cloud будет обладать способностью многократно в течение дня собирать данные, поступающие от каждого интеллекту
07.06.2007 Cable & Wireless не может одолеть инсайдера

Компания Cable & Wireless, владелец Bulldog Broadband, добилась положительного решения суда по делу о краже базы персональных данных 100 тыс. британцев. Однако инсайдер, которому предписано вернуть все

24.05.2007 Чистая прибыль Cable & Wireless выросла в 2,3 раза

Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Великобритании Cable & Wireless за 2006–2007 финансовый год, окончившийся 31 марта с.г., выросла в 2,3 раза — до £174 млн (€255 млн.) по сравнению с £76 млн. (€112 млн), полученными годом ранее, соо
08.11.2006 Чистая прибыль Cable & Wireless за 1 полугодие снизилась на 51,3%

Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Великобритании Cable & Wireless Plc. за первое полугодие 2006-2007 финансового года, окончившееся 30 сентября с.г., снизилась на 51,3% и составила 58 млн фунтов стерлингов ($110,4 млн.) по сравнению со 119 мл
26.05.2005 Годовая прибыль Cable & Wireless составила €439,2 млн.

Чистая прибыль Cable & Wireless, второй по величине телекоммуникационной компании в Великобритании, в 2004–2005 финансовом году (который завершился 31 марта с.г.) составила £302 млн. (€439,2 млн.), сообщ
25.01.2005 Квартальная выручка Cable & Wireless снизилась до $1,52 млрд.

Выручка британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless в 3 квартале 2004-2005 финансового года (октябрь-декабрь 2004 г.) снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК. Выручка Cable & Wireless<
04.06.2004 Cable & Wireless приобрел Monaco Telecom

Корпорация Cable & Wireless приобрела контрольный пакет - 55% - оператора Monaco Telecom у Vivendi Unive
02.06.2004 Чистые убытки Cable & Wireless снизились в 27 раз

Чистые убытки второй по величине в Великобритании телефонной компании Cable & Wireless в 2003-2004 финансовом году, который завершился 31 марта, составили £237 млн. по сравнению с 6£6,53 млрд. убытков годом ранее. Компания ожидала, что ее убытки составят £47 млн.
04.03.2004 Cable&Wireless протестировал межконтиненальную передачу MMS-трафика

Компания Cable&Wireless сообщила об успешном тестировании межконтинентальной передачи MMS-трафика в GP
29.01.2004 Объем продаж C&W снизился на 5%

Объем продаж британской телекоммуникационной компании Cable&Wireless в 3 квартале 2003-04 финансового года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до £854 млн. ($1,56 млрд.). По сравнению с предыдущим кварталом также заф
25.08.2003 Cable&Wireless вышел из состава акционеров ОАО "Дальсвязь"

Из состава акционеров ОАО "Дальсвязь" вышла компания Cable&Wireless Public Ltd. (Великобритания). Как подтвердили в ОАО "Дальсвязь", Cable & Wirel
21.06.2003 Cable&Wireless подал судебный иск против IBM

Британская телекоммуникационная компания Cable&Wireless подала судебный иск на сумму в $215 млн. против корпорации IBM, так как последняя запросила чрезмерную цену за свои услуги, говорится в ежегодном отчете Cable&Wireless. По
04.06.2003 Cable & Wireless сокращает персонал и уходит с рынка США

Британский провайдер связи для корпоративных клиентов Cable & Wireless объявил сегодня о сокращении 1500 сотрудников, уходе с американского рынка и
04.04.2003 C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне

оглашение заключено сроком на три года, его стоимость составляет около $300 тыс. В настоящий момент Cable&Wireless и "Ренессанс Капитал" рассматривают возможности дальнейшего сотрудничества. Ca
02.04.2003 Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе

Вчера, 1 апреля 2003 года, телекоммуникационная группа Cable & Wireless объявила о заключении соглашения под условием о продаже компании IP-eYe всех активов, ориентированных на обслуживание клиентов, которым необходимы только локальные услуги в Гол
07.02.2003 Financial Times: Cable & Wireless отвергла предложение PCCW о покупке

сделке проходили в прошлом месяце, и, по сведениям Financial Times, PCCW готова была купить активы C&W по 100 пенсов за акцию. В среду курс акций C&W составлял 57,75 пенсов, а в четверг
23.01.2003 Глава Cable & Wireless уходит в отставку

Британская компания Cable & Wireless PLC объявила о том, что её главный исполнительный директор Грэм Уоллас (Graham Wallace) покидает компанию, однако продолжит выполнять свои штатные функции до момента завершения
30.12.2002 Инвесторы из США подали иск к Cable&Wireless за сокрытие долга в $1,5 млрд.

Британская Cable & Wireless получила к Рождеству неприятный подарок от своих возмущенных инвесторов из С
15.12.2002 Cable & Wireless уволит 65% сотрудников в Европе

Британский телекоммуникационный гигант Cable & Wireless сократит 65% штата в Европе (800 человек) с целью снижения расходов, сообщает со ссылкой на внутренний документ компании Australian IT News. Документ был отправлен 27 ноября со
29.11.2002 Акционеры не верят руководству Cable & Wireless

е этого года. Но после встречи с акционерами, представляющими значительный пакет акций компании, он вообще решил покинуть совет директоров в конце декабря. То, что инвесторы мало доверяют руководству C&W, вызвано во многом политикой исполнительного директора Грэхема Уоллеса (Graham Wallace), который распродал мощности традиционного для компании телекоммуникационного бизнеса и решил заняться
13.11.2002 Cable & Wireless сократит 3,5 тыс. сотрудников

Британская телекоммуникационная компания Cable & Wireless заявила сегодня о сокращении 3,5 тыс. сотрудников, в большей части в США, что является одним из этапов реструктуризации ее международного подразделения Global. Компания заявила
11.11.2002 Verizon продал свою долю в компании Cable & Wireless

Американский оператор Verizon Communications продала свою 5,4%-ную долю в британской телекoммуникационной фирме Cable & Wireless. Американская компания продала свою долю за 178 млн. фунтов стерлингов (279 млн. евро). Рыночные источники сообщили, что инвестиционный банк Morgan Stanley осуществил продажу 1
11.11.2002 C&W открыла первую в мире GSM/GPRS-сеть в диапазоне 850 МГц

06.11.2002 Nortel поставит оборудование на сумму $100 млн. для сети Cable & Wireless в странах Карибского региона

el Networks Corp. сообщила о заключении трёхлетнего контракта на сумму около $100 млн. с оператором Cable & Wireless West Indies, подразделением британской телекоммуникационной компании Cabl
20.09.2002 Сable & Wireless расширяет свою европейскую IP-сеть

19 сентября глобальная телекоммуникационная компания Cable & Wireless объявила о том, что, начиная с 30 сентября, европейская часть ее глобальной

17.09.2002 База американских клиентов Cable&Wireless досталась компании Primus

з США Primus Telecommunications Group приобрела клиентскую базу пользователей услуг голосовой связи Cable & Wireless USA за $32 млн. По подсчетам Primus, база из 31 тысячи предприятий малого и

11.09.2002 Cable & Wireless становится глобальным поставщиком телекоммуникационных услуг UBS Warburg

Сегодня, 11 сентября 2002 года, глобальная телекоммуникационная группа Cable & Wireless объявила о заключении трехлетнего контракта на предоставление глобальных тел
26.08.2002 Суд запретил Cable&Wireless использовать технологии Akamai

Akamai одержала первую победу в судебной тяжбе с Cable & Wireless, которая, по заявлению истца, нарушила ряд патентов на технологии доставки к
12.08.2002 Cable&Wireless USA подала еще один иск против Akamai

amai и ее филиал Sockeye Networks Inc. (обе компании находятся в штате Массачусетс) нарушили патент C&W на протокол HHARP (протокол адаптивной межхостовой маршрутизации). Этот протокол, по утве
10.06.2002 Cable & Wireless предупредила сотрудников в США об увольнениях

В конце прошлой недели руководство британской Cable & Wireless разослало сотрудникам американских отделов продаж и техподдержки письма с пр
27.05.2002 В Российской Государственной Библиотеке открылась выставка "История телекоммуникаций. Связь времен"

к Международному дню библиотек. Выставка, инициированная глобальной телекоммуникационной компанией Cable&Wireless и подготовленная совместно с крупнейшей библиотекой Европы, будет проходить в

24.05.2002 Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... (Часть 2)

раведливо заметил Сергей Дружинин, ожидать не стоит. Отдельные же центры данных в нашей стране продолжают появляться. Пример не так давно открывшегося центра данных - совместный проект компаний IBS и Cable&Wireless под названием DATA FORT. О текущем положении дел мырешили справиться у Дмитрия Комиссарова, коммерческого директора этого проекта.   CNews.ru: Как развивается проект DATA FORT с

17.05.2002 Доходы Cable & Wireless по итогам года упали в два раза

Британская телекоммуникационная компания Cable & Wireless объявила о результатах своей деятельности за истекший финансовый год. Основн
30.04.2002 Cable&Wireless и Cisco Systems объединили усилия для разработки конвергентных решений

Телекоммуникационная группа Cable & Wireless объявила о заключении четырехлетнего соглашения о стратегическом сотрудничес
27.02.2002 Годовой доход Cable & Wireless Global сократится на 10%

Cable & Wireless заявила об ожидаемом 10%-ном падении годового дохода своего подразделения C&W Global, предоставляющего каналы связи. Это произойдет несмотря на то, что в США и Великоб
15.02.2002 Cable & Wireless заключила соглашение о GRPS-роуминге с BT Cellnet

ами из 70 стран. Cellnet предоставит компании список операторов, с которыми желает иметь роуминг, a C&W обеспечит косвенный доступ там, где нет прямого доступа к роумингу. Cellnet получит прямо
14.02.2002 Cable & Wireless предложила российским партнерам "Надежную связь"

ть предоставлять своим клиентам услуги по принципу "все из одних рук". В настоящее время партнерами Cable&Wireless в России является ряд системных интеграторов, дистрибьюторов, консалтинговых к
13.02.2002 Британское правительство отказалось от контроля над Cable & Wireless

Правительство Великобритании отказалось от так называемого "золотого пакета" акций Cable & Wireless, полученного во время приватизации компании около двадцати лет назад. Этот п
11.02.2002 C&W завершает поглощение Exodus

Телекоммуникационный оператор Cable & Wireless объявил о завершении процедуры по оформлению сделки, связанной с приобретением американской компании Exodus, специализирующейся на услугах веб-хостинга. Сделка была санкциониро
21.01.2002 Cable & Wireless получила разрешение на приобретение Exodus Communications

Компания Cable & Wireless получила судебное разрешение на приобретение активов обанкротившегося в прош

Публикаций - 254, упоминаний - 334

Cable & Wireless и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9396 19
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 83 17
Cisco Systems 5068 17
Microsoft Corporation 24379 16
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 14
Oracle Corporation 6610 14
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 14
Ростелеком 9444 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5662 13
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 13
Vodafone Group 1370 12
Telia Company - TeliaSonera 1036 12
Deutsche Telekom 911 12
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2636 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1441 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1610 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8597 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 9
HP Compaq Computer Corp 1916 8
AT&T Inc 1668 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 285 8
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 7
Oracle - Sun Microsystems 2211 7
Intel Corporation 12061 6
МегаФон 8362 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 6
Lenovo Motorola 3496 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1359 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2998 5
Siemens AG - Siemens Group 2576 5
HP - Hewlett-Packard 3619 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11767 5
A1 Telekom Austria Group - A1 Bulgaria - А1 България - Mtel - Mobiltel 23 4
Telenor - Теленор 740 4
Verizon - WorldCom 483 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 4
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 4
Империя-Фарма 90 54
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 5
Алексо 4 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 868 3
Walmart - Wal-Mart Stores 374 3
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1219 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
Seaport Securities 22 2
Royal Dutch Shell - Шелл 205 2
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 2
Global Marine Group - Global Marine Systems 16 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 458 2
Carphone Warehouse 42 2
United Airlines - авиакомпания 91 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 413 2
Merrill Lynch 433 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Heinz - Хайнц 26 1
CMGI 140 1
Marubeni - Марубени 15 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 1
Enron - Enrongate 122 1
АСК 42 1
Prudential Financial 52 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 104 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 12 1
BankOne 1 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 90 1
Менатеп - Menatep 38 1
Bharti Enterprises Group 54 1
Pangea 7 1
Boeing 1008 1
Евросеть 1403 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11113 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2637 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4851 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4336 2
UK Ofcom - Office of Communications 29 2
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 17 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 185 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 296 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 67 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 32 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1454 1
Администрация Гонконга 13 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5300 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 397 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1171 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1910 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 288 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1146 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2648 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3239 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5713 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1335 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3215 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2771 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 705 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20017 53
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15208 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23948 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27419 38
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2837 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7971 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3951 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9173 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62651 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47775 18
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 15
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2493 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28720 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11472 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4550 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10595 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9497 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10840 9
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12478 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9232 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3597 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7101 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6350 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8292 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5503 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4332 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3644 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1389 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9967 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6727 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5611 6
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 642 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10682 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6842 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29440 6
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1398 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6424 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1235 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 5
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
Microsoft Windows 2000 8660 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1517 4
AMD Ryzen Matisse 7 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 555 3
Oracle СУБД 627 3
Microsoft Exchange 1678 2
Oracle PeopleSoft 418 2
Microsoft Windows 15387 2
Benefon Exion 8 2
Oracle - Sun Netra SPARC 34 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 218 2
Microsoft Windows BitLocker 933 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 519 2
HP Compaq TeMIP - Telecommunications Management Information Platform 11 2
Microsoft SQL Server 1586 2
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 2
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Microsoft Office 3650 2
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4911 1
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