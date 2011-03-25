Cable & Wireless C&W Digital Island Sandpiper Networks
|25.03.2011
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IBM и Cable&Wireless Worldwide совместно разрабатывают интеллектуальное решение UK Smart Energy Cloud
миру, а также высокоэффективное программное обеспечение IBM, включая кросс-платформенное ПО связующего слоя. В то же время, UK Smart Energy Cloud будет поддерживаться хорошо защищенной сетью компании C&W Worldwide и ее широкими интеграционными возможностями. Решение UK Smart Energy Cloud будет обладать способностью многократно в течение дня собирать данные, поступающие от каждого интеллекту
|07.06.2007
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Cable & Wireless не может одолеть инсайдера
Компания Cable & Wireless, владелец Bulldog Broadband, добилась положительного решения суда по делу о краже базы персональных данных 100 тыс. британцев. Однако инсайдер, которому предписано вернуть все
|24.05.2007
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Чистая прибыль Cable & Wireless выросла в 2,3 раза
Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Великобритании Cable & Wireless за 2006–2007 финансовый год, окончившийся 31 марта с.г., выросла в 2,3 раза — до £174 млн (€255 млн.) по сравнению с £76 млн. (€112 млн), полученными годом ранее, соо
|08.11.2006
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Чистая прибыль Cable & Wireless за 1 полугодие снизилась на 51,3%
Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Великобритании Cable & Wireless Plc. за первое полугодие 2006-2007 финансового года, окончившееся 30 сентября с.г., снизилась на 51,3% и составила 58 млн фунтов стерлингов ($110,4 млн.) по сравнению со 119 мл
|26.05.2005
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Годовая прибыль Cable & Wireless составила €439,2 млн.
Чистая прибыль Cable & Wireless, второй по величине телекоммуникационной компании в Великобритании, в 2004–2005 финансовом году (который завершился 31 марта с.г.) составила £302 млн. (€439,2 млн.), сообщ
|25.01.2005
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Квартальная выручка Cable & Wireless снизилась до $1,52 млрд.
Выручка британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless в 3 квартале 2004-2005 финансового года (октябрь-декабрь 2004 г.) снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК. Выручка Cable & Wireless<
|04.06.2004
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Cable & Wireless приобрел Monaco Telecom
Корпорация Cable & Wireless приобрела контрольный пакет - 55% - оператора Monaco Telecom у Vivendi Unive
|02.06.2004
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Чистые убытки Cable & Wireless снизились в 27 раз
Чистые убытки второй по величине в Великобритании телефонной компании Cable & Wireless в 2003-2004 финансовом году, который завершился 31 марта, составили £237 млн. по сравнению с 6£6,53 млрд. убытков годом ранее. Компания ожидала, что ее убытки составят £47 млн.
|04.03.2004
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Cable&Wireless протестировал межконтиненальную передачу MMS-трафика
Компания Cable&Wireless сообщила об успешном тестировании межконтинентальной передачи MMS-трафика в GP
|29.01.2004
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Объем продаж C&W снизился на 5%
Объем продаж британской телекоммуникационной компании Cable&Wireless в 3 квартале 2003-04 финансового года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до £854 млн. ($1,56 млрд.). По сравнению с предыдущим кварталом также заф
|25.08.2003
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Cable&Wireless вышел из состава акционеров ОАО "Дальсвязь"
Из состава акционеров ОАО "Дальсвязь" вышла компания Cable&Wireless Public Ltd. (Великобритания). Как подтвердили в ОАО "Дальсвязь", Cable & Wirel
|21.06.2003
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Cable&Wireless подал судебный иск против IBM
Британская телекоммуникационная компания Cable&Wireless подала судебный иск на сумму в $215 млн. против корпорации IBM, так как последняя запросила чрезмерную цену за свои услуги, говорится в ежегодном отчете Cable&Wireless. По
|04.06.2003
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Cable & Wireless сокращает персонал и уходит с рынка США
Британский провайдер связи для корпоративных клиентов Cable & Wireless объявил сегодня о сокращении 1500 сотрудников, уходе с американского рынка и
|04.04.2003
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C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне
оглашение заключено сроком на три года, его стоимость составляет около $300 тыс. В настоящий момент Cable&Wireless и "Ренессанс Капитал" рассматривают возможности дальнейшего сотрудничества. Ca
|02.04.2003
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Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе
Вчера, 1 апреля 2003 года, телекоммуникационная группа Cable & Wireless объявила о заключении соглашения под условием о продаже компании IP-eYe всех активов, ориентированных на обслуживание клиентов, которым необходимы только локальные услуги в Гол
|07.02.2003
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Financial Times: Cable & Wireless отвергла предложение PCCW о покупке
сделке проходили в прошлом месяце, и, по сведениям Financial Times, PCCW готова была купить активы C&W по 100 пенсов за акцию. В среду курс акций C&W составлял 57,75 пенсов, а в четверг
|23.01.2003
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Глава Cable & Wireless уходит в отставку
Британская компания Cable & Wireless PLC объявила о том, что её главный исполнительный директор Грэм Уоллас (Graham Wallace) покидает компанию, однако продолжит выполнять свои штатные функции до момента завершения
|30.12.2002
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Инвесторы из США подали иск к Cable&Wireless за сокрытие долга в $1,5 млрд.
Британская Cable & Wireless получила к Рождеству неприятный подарок от своих возмущенных инвесторов из С
|15.12.2002
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Cable & Wireless уволит 65% сотрудников в Европе
Британский телекоммуникационный гигант Cable & Wireless сократит 65% штата в Европе (800 человек) с целью снижения расходов, сообщает со ссылкой на внутренний документ компании Australian IT News. Документ был отправлен 27 ноября со
|29.11.2002
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Акционеры не верят руководству Cable & Wireless
е этого года. Но после встречи с акционерами, представляющими значительный пакет акций компании, он вообще решил покинуть совет директоров в конце декабря. То, что инвесторы мало доверяют руководству C&W, вызвано во многом политикой исполнительного директора Грэхема Уоллеса (Graham Wallace), который распродал мощности традиционного для компании телекоммуникационного бизнеса и решил заняться
|13.11.2002
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Cable & Wireless сократит 3,5 тыс. сотрудников
Британская телекоммуникационная компания Cable & Wireless заявила сегодня о сокращении 3,5 тыс. сотрудников, в большей части в США, что является одним из этапов реструктуризации ее международного подразделения Global. Компания заявила
|11.11.2002
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Verizon продал свою долю в компании Cable & Wireless
Американский оператор Verizon Communications продала свою 5,4%-ную долю в британской телекoммуникационной фирме Cable & Wireless. Американская компания продала свою долю за 178 млн. фунтов стерлингов (279 млн. евро). Рыночные источники сообщили, что инвестиционный банк Morgan Stanley осуществил продажу 1
|11.11.2002
|C&W открыла первую в мире GSM/GPRS-сеть в диапазоне 850 МГц
|06.11.2002
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Nortel поставит оборудование на сумму $100 млн. для сети Cable & Wireless в странах Карибского региона
el Networks Corp. сообщила о заключении трёхлетнего контракта на сумму около $100 млн. с оператором Cable & Wireless West Indies, подразделением британской телекоммуникационной компании Cabl
|20.09.2002
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Сable & Wireless расширяет свою европейскую IP-сеть
19 сентября глобальная телекоммуникационная компания Cable & Wireless объявила о том, что, начиная с 30 сентября, европейская часть ее глобальной
|17.09.2002
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База американских клиентов Cable&Wireless досталась компании Primus
з США Primus Telecommunications Group приобрела клиентскую базу пользователей услуг голосовой связи Cable & Wireless USA за $32 млн. По подсчетам Primus, база из 31 тысячи предприятий малого и
|11.09.2002
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Cable & Wireless становится глобальным поставщиком телекоммуникационных услуг UBS Warburg
Сегодня, 11 сентября 2002 года, глобальная телекоммуникационная группа Cable & Wireless объявила о заключении трехлетнего контракта на предоставление глобальных тел
|26.08.2002
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Суд запретил Cable&Wireless использовать технологии Akamai
Akamai одержала первую победу в судебной тяжбе с Cable & Wireless, которая, по заявлению истца, нарушила ряд патентов на технологии доставки к
|12.08.2002
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Cable&Wireless USA подала еще один иск против Akamai
amai и ее филиал Sockeye Networks Inc. (обе компании находятся в штате Массачусетс) нарушили патент C&W на протокол HHARP (протокол адаптивной межхостовой маршрутизации). Этот протокол, по утве
|10.06.2002
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Cable & Wireless предупредила сотрудников в США об увольнениях
В конце прошлой недели руководство британской Cable & Wireless разослало сотрудникам американских отделов продаж и техподдержки письма с пр
|27.05.2002
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В Российской Государственной Библиотеке открылась выставка "История телекоммуникаций. Связь времен"
к Международному дню библиотек. Выставка, инициированная глобальной телекоммуникационной компанией Cable&Wireless и подготовленная совместно с крупнейшей библиотекой Европы, будет проходить в
|24.05.2002
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Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... (Часть 2)
раведливо заметил Сергей Дружинин, ожидать не стоит. Отдельные же центры данных в нашей стране продолжают появляться. Пример не так давно открывшегося центра данных - совместный проект компаний IBS и Cable&Wireless под названием DATA FORT. О текущем положении дел мырешили справиться у Дмитрия Комиссарова, коммерческого директора этого проекта. CNews.ru: Как развивается проект DATA FORT с
|17.05.2002
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Доходы Cable & Wireless по итогам года упали в два раза
Британская телекоммуникационная компания Cable & Wireless объявила о результатах своей деятельности за истекший финансовый год. Основн
|30.04.2002
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Cable&Wireless и Cisco Systems объединили усилия для разработки конвергентных решений
Телекоммуникационная группа Cable & Wireless объявила о заключении четырехлетнего соглашения о стратегическом сотрудничес
|27.02.2002
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Годовой доход Cable & Wireless Global сократится на 10%
Cable & Wireless заявила об ожидаемом 10%-ном падении годового дохода своего подразделения C&W Global, предоставляющего каналы связи. Это произойдет несмотря на то, что в США и Великоб
|15.02.2002
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Cable & Wireless заключила соглашение о GRPS-роуминге с BT Cellnet
ами из 70 стран. Cellnet предоставит компании список операторов, с которыми желает иметь роуминг, a C&W обеспечит косвенный доступ там, где нет прямого доступа к роумингу. Cellnet получит прямо
|14.02.2002
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Cable & Wireless предложила российским партнерам "Надежную связь"
ть предоставлять своим клиентам услуги по принципу "все из одних рук". В настоящее время партнерами Cable&Wireless в России является ряд системных интеграторов, дистрибьюторов, консалтинговых к
|13.02.2002
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Британское правительство отказалось от контроля над Cable & Wireless
Правительство Великобритании отказалось от так называемого "золотого пакета" акций Cable & Wireless, полученного во время приватизации компании около двадцати лет назад. Этот п
|11.02.2002
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C&W завершает поглощение Exodus
Телекоммуникационный оператор Cable & Wireless объявил о завершении процедуры по оформлению сделки, связанной с приобретением американской компании Exodus, специализирующейся на услугах веб-хостинга. Сделка была санкциониро
|21.01.2002
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Cable & Wireless получила разрешение на приобретение Exodus Communications
Компания Cable & Wireless получила судебное разрешение на приобретение активов обанкротившегося в прош
Cable & Wireless и организации, системы, технологии, персоны:
|Caio Francesco - Кайо Франческо 3 3
|Бутман Евгений 29 2
|Комиссаров Дмитрий 221 2
|Рейман Леонид 1044 2
|Андреев Сергей 63 2
|Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
|Miller Tim - Миллер Тим 9 2
|Васин Василий 35 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Каменаров Константин 2 2
|Москалев Дмитрий 6 2
|Денисов Леонид 17 2
|Дергунова Ольга 119 2
|Карпачев Александр 24 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Сизоненко Григорий 38 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Попов Владимир 22 1
|Касперская Наталья 285 1
|Фридман Борис 4 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Пивоваров Александр 5 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Краснов Михаил 81 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Соколов Дмитрий 64 1
|Левин Леонид 128 1
|Нуралиев Борис 285 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Зенкин Денис 262 1
|Гольденберг Леонид 60 1
|Шадрин Артем 5 1
|Зайцев Павел 45 1
|Баранова Наталья 5 1
|Дмитриев Михаил 8 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Георгиевский Георгий 4 1
|Шаронов Андрей 58 1
|Калинин Александр 150 1
|Дворкович Аркадий 209 1
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