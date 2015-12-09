Австралия - Сидней

Полиция обыскивает дом и офис таинственного создателя биткоинов Обыски в Сиднее Полиция в Сиднее обыскала дом, арендуемый предполагаемым создателем криптовалют

Дорожные знаки Сиднея напишут чернилами х знаков, которые приходилось постоянно менять, теперь стоят знаки-дисплеи на электронных чернилах. Сидней стал первым городом в мире, где применены дорожные знаки на электронных чернилах. Их д

Москва опередила Сидней по уровню использования ИКТ ску, дела с ИКТ и социо-экономическими факторами в городе обстоят хуже, чем Пекине, но лучше, чем в Сиднее. В прошлом аналогичном списке Москва располагалась на одну позицию ниже, а Сидней опер

Sprint начала строительство сети высокоскоростного доступа в интернет в Сиднее Компания Sprint cообщила о начале строительства сети высокоскоростного широкополосного доступа в интернет для Сиднея (Австралия) и его пригородов. В результате будет увеличена нынешняя скорость доступа в интернет через IP-сеть SprintLink с 2,048 Мбит/с до 155 Мбит/с. Кроме того, клиенты получат возможн

Samsung продемонстрирует работу мобильной связи третьего поколения на олимпийских играх в Сиднее Компания Samsung Electronics Co., Ltd. заявила, что она продемонстрирует работу технологии мобильной связи стандарта СDMA2000 1х в период проведения олимпийских игр в Сиднее, в своем павильоне рядом с олимпийским стадионом. Будут продемонстрированы проведение видеоконференций при помощи мобильных телефонов, загрузка на мобильный телефон МР3-файлов из интерне

Олимпиада в Сиднее может стать одним из самых значительных событий в истории Сети По мнению Крега Лаудера (Craig Lowder), пресс-секретаря компании IBM, официального спонсора Игр, предстоящие летние Олимпийские игры в Сиднее станут самым значимым событием за всю историю Сети. "Мы ожидаем, что количество показов на официальном сайте Олимпийских игр достигнет 6,5 млрд. Это приблизительно в 10 раз больше, чем н

Ericsson получила контракт на поставку системы GPRS в Сиднее Компания Ericsson получила заказ от австралийской компании Telstra на разработку, поставку и ввод в экспуатацию системы пакетной передачи данных по радиоканалу (GPRS) в Сиднее и его пригородах. Ввод в действие новой системы позволит клиентам Telstra получать услуги высокоскоростной мобильной связи и приложения Интернет по существующим GSM-cетям. Telstra также

Ericsson получила контракт на поставку системы GPRS в Сиднее Компания Ericsson получила заказ от австралийской компании Telstra на разработку, поставку и ввод в экспуатацию системы пакетной передачи данных по радиоканалу (GPRS) в Сиднее и его пригородах. Ввод в действие новой системы позволит клиентам Telstra получать услуги высокоскоростной мобильной связи и приложения Интернет по существующим GSM-cетям. Telstra также