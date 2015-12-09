Получите все материалы CNews по ключевому слову
Австралия Сидней
СОБЫТИЯ
|09.12.2015
|
Полиция обыскивает дом и офис таинственного создателя биткоинов
Обыски в Сиднее Полиция в Сиднее обыскала дом, арендуемый предполагаемым создателем криптовалют
|30.07.2015
|
Дорожные знаки Сиднея напишут чернилами
х знаков, которые приходилось постоянно менять, теперь стоят знаки-дисплеи на электронных чернилах. Сидней стал первым городом в мире, где применены дорожные знаки на электронных чернилах. Их д
|23.11.2011
|
Москва опередила Сидней по уровню использования ИКТ
ску, дела с ИКТ и социо-экономическими факторами в городе обстоят хуже, чем Пекине, но лучше, чем в Сиднее. В прошлом аналогичном списке Москва располагалась на одну позицию ниже, а Сидней опер
|10.05.2001
|
Sprint начала строительство сети высокоскоростного доступа в интернет в Сиднее
Компания Sprint cообщила о начале строительства сети высокоскоростного широкополосного доступа в интернет для Сиднея (Австралия) и его пригородов. В результате будет увеличена нынешняя скорость доступа в интернет через IP-сеть SprintLink с 2,048 Мбит/с до 155 Мбит/с. Кроме того, клиенты получат возможн
|14.09.2000
|
Samsung продемонстрирует работу мобильной связи третьего поколения на олимпийских играх в Сиднее
Компания Samsung Electronics Co., Ltd. заявила, что она продемонстрирует работу технологии мобильной связи стандарта СDMA2000 1х в период проведения олимпийских игр в Сиднее, в своем павильоне рядом с олимпийским стадионом. Будут продемонстрированы проведение видеоконференций при помощи мобильных телефонов, загрузка на мобильный телефон МР3-файлов из интерне
|29.08.2000
|
Олимпиада в Сиднее может стать одним из самых значительных событий в истории Сети
По мнению Крега Лаудера (Craig Lowder), пресс-секретаря компании IBM, официального спонсора Игр, предстоящие летние Олимпийские игры в Сиднее станут самым значимым событием за всю историю Сети. "Мы ожидаем, что количество показов на официальном сайте Олимпийских игр достигнет 6,5 млрд. Это приблизительно в 10 раз больше, чем н
|04.05.2000
|
Ericsson получила контракт на поставку системы GPRS в Сиднее
Компания Ericsson получила заказ от австралийской компании Telstra на разработку, поставку и ввод в экспуатацию системы пакетной передачи данных по радиоканалу (GPRS) в Сиднее и его пригородах. Ввод в действие новой системы позволит клиентам Telstra получать услуги высокоскоростной мобильной связи и приложения Интернет по существующим GSM-cетям. Telstra также
|04.05.2000
|
Ericsson получила контракт на поставку системы GPRS в Сиднее
Компания Ericsson получила заказ от австралийской компании Telstra на разработку, поставку и ввод в экспуатацию системы пакетной передачи данных по радиоканалу (GPRS) в Сиднее и его пригородах. Ввод в действие новой системы позволит клиентам Telstra получать услуги высокоскоростной мобильной связи и приложения Интернет по существующим GSM-cетям. Telstra также
|12.08.1999
|
Lucent Technologies открывает сетевой сервисный центр в Сиднее
Компания Lucent Technologies объявила об открытии сетевого сервисного центра Asia/Pacific NetCare Service Center в Сиднее, Австралия. Этот центр, стоимостью $9.8 млн, будет обслуживать клиентов Lucent в азиатско-тихоокеанском и китайском регионах, предлагая услуги по поддержке, обслуживанию, проектированию
Австралия и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.