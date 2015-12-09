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Австралия Сидней

Австралия - Сидней

СОБЫТИЯ


09.12.2015 Полиция обыскивает дом и офис таинственного создателя биткоинов

Обыски в Сиднее Полиция в Сиднее обыскала дом, арендуемый предполагаемым создателем криптовалют
30.07.2015 Дорожные знаки Сиднея напишут чернилами

х знаков, которые приходилось постоянно менять, теперь стоят знаки-дисплеи на электронных чернилах. Сидней стал первым городом в мире, где применены дорожные знаки на электронных чернилах. Их д
23.11.2011 Москва опередила Сидней по уровню использования ИКТ

ску, дела с ИКТ и социо-экономическими факторами в городе обстоят хуже, чем Пекине, но лучше, чем в Сиднее. В прошлом аналогичном списке Москва располагалась на одну позицию ниже, а Сидней опер
10.05.2001 Sprint начала строительство сети высокоскоростного доступа в интернет в Сиднее

Компания Sprint cообщила о начале строительства сети высокоскоростного широкополосного доступа в интернет для Сиднея (Австралия) и его пригородов. В результате будет увеличена нынешняя скорость доступа в интернет через IP-сеть SprintLink с 2,048 Мбит/с до 155 Мбит/с. Кроме того, клиенты получат возможн
14.09.2000 Samsung продемонстрирует работу мобильной связи третьего поколения на олимпийских играх в Сиднее

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. заявила, что она продемонстрирует работу технологии мобильной связи стандарта СDMA2000 1х в период проведения олимпийских игр в Сиднее, в своем павильоне рядом с олимпийским стадионом. Будут продемонстрированы проведение видеоконференций при помощи мобильных телефонов, загрузка на мобильный телефон МР3-файлов из интерне
29.08.2000 Олимпиада в Сиднее может стать одним из самых значительных событий в истории Сети

По мнению Крега Лаудера (Craig Lowder), пресс-секретаря компании IBM, официального спонсора Игр, предстоящие летние Олимпийские игры в Сиднее станут самым значимым событием за всю историю Сети. "Мы ожидаем, что количество показов на официальном сайте Олимпийских игр достигнет 6,5 млрд. Это приблизительно в 10 раз больше, чем н
04.05.2000 Ericsson получила контракт на поставку системы GPRS в Сиднее

Компания Ericsson получила заказ от австралийской компании Telstra на разработку, поставку и ввод в экспуатацию системы пакетной передачи данных по радиоканалу (GPRS) в Сиднее и его пригородах. Ввод в действие новой системы позволит клиентам Telstra получать услуги высокоскоростной мобильной связи и приложения Интернет по существующим GSM-cетям. Telstra также

04.05.2000 Ericsson получила контракт на поставку системы GPRS в Сиднее

Компания Ericsson получила заказ от австралийской компании Telstra на разработку, поставку и ввод в экспуатацию системы пакетной передачи данных по радиоканалу (GPRS) в Сиднее и его пригородах. Ввод в действие новой системы позволит клиентам Telstra получать услуги высокоскоростной мобильной связи и приложения Интернет по существующим GSM-cетям. Telstra также

12.08.1999 Lucent Technologies открывает сетевой сервисный центр в Сиднее

Компания Lucent Technologies объявила об открытии сетевого сервисного центра Asia/Pacific NetCare Service Center в Сиднее, Австралия. Этот центр, стоимостью $9.8 млн, будет обслуживать клиентов Lucent в азиатско-тихоокеанском и китайском регионах, предлагая услуги по поддержке, обслуживанию, проектированию


Публикаций - 276, упоминаний - 286

Австралия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 26
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 16
Cisco Systems 5372 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Google LLC 12690 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
THQ 299 8
Бука - Buka Entertaiment 493 7
Apple Inc 13156 7
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 5
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 5
Sony 6739 5
Samsung Electronics 11065 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Yahoo! 3726 4
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
CK Hutchison Holdings 175 3
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 3
SAP SE 5601 3
Huawei 4677 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Oracle Corporation 7074 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
G-Core Labs 74 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Галактика - Корпорация 1545 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Nvidia Corp 4002 2
VAIO 475 2
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 2
IBM Global Services 130 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Cloud Networks - Облачные сети 45 2
Leadtek 60 2
Ubisoft - Nadeo 7 2
Sharman Networks 18 2
NetApp - Network Appliance 667 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
QinetiQ Group 57 4
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Boeing 1031 4
British Airways - British Midland International 127 4
Air France–KLM - Air France - KLM 81 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Империя-Фарма 91 3
Rex Airlines - Regional Express 3 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Daewoo Motors 8 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
American Airlines 90 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
RBC Capital Markets 59 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 1
Alaska Airlines 14 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Hansa - Ханса 114 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 18 1
Federal Court of Australia - Верховный суд Австралии - Федеральный суд Австралии 8 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
МОК - Олимпийский и паралимпийский комитет США - United States Olympic & Paralympic Committee 2 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 11
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
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Qisda BenQ BW 3 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Apple - App Store 3109 2
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 2
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
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Азия - Азиатский регион 5920 10
Бразилия - Федеративная Республика 2520 10
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Бразилия - Сан-Паулу 182 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 9
Новая Зеландия 737 9
Китай - Шанхай 833 9
Канада 5082 8
Испания - Королевство 3840 8
США - Калифорния 4829 8
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 7
Америка - Американский регион 2206 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 19
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Английский язык 7030 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 5
New Scientist 1448 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 8
Nature 832 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
NBC News 188 4
TerraDaily 141 4
Silicon.com 364 3
PhysicsWeb 184 3
FT - Financial Times 1296 3
AP - Associated Press 2007 3
Fortune 211 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Phys.org 972 2
Newsbytes News Network 379 2
Ananova 250 2
EurekAlert 291 2
LiveScience 154 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 2
ZDnet 663 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Известия ИД 770 1
San Francisco Chronicle 34 1
Daily Mail 58 1
Newsweek 39 1
ComputerWorld 144 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Автокод (портал) 40 1
News Corp - News Corporation 221 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Total Telecom 613 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Telecom.paper 194 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
Gartner - Гартнер 3658 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 3
Fortune Global 100 142 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Current Analysis 24 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
HitWise 69 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 1
Markets&Markets Research 113 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 12
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 8
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
Macquarie University - Университет Маккуори - Университет Маккуайра 10 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 13 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
Università degli Studi di Padova - University of Padua - Падуанский университет - Университет Падуи 6 1
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 26
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Microsoft Imagine Cup 60 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Red Dot Design Award 57 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
World Smart City Awards 1 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Capture the Flag - CTF 56 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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