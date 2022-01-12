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Пятахин Андрей

СОБЫТИЯ


12.01.2022 Бислан Магомадов назначен региональным директором «Билайн» в Южном регионе 1
09.07.2020 Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться 1
09.06.2020 «Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку» 1
15.04.2020 Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора 1
21.08.2017 После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении 1
02.09.2016 Viber и WhasApp отбирают доходы у заграничных МТС и «Билайн» 1
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» 1
08.05.2013 Артём Ниц возглавит Московский регион «ВымпелКома» 1
08.05.2013 Андрей Пятахин назначен гендиректором Beeline в Армении 2
26.09.2012 «ВымпелКом» открыл в Москве операторский магазин нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн» 1
01.08.2012 Сергей Бауман назначен техническим директором Московского региона «ВымпелКома» 1
26.03.2012 «Билайн» расширяет зону покрытия 3G и запускает новый интернет-тариф в Московском регионе 1
08.02.2012 «Билайн» и Российская государственная детская библиотека создадут рекомендательный сервис детских веб-ресурсов 1
07.02.2012 «Билайн» и РГДБ запустят сервис безопасных детских веб-ресурсов 1
17.01.2012 «Билайн» сэкономил полмиллиарда на защите WiFi от помех 1
19.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 12-19 декабря 2011 г. 2
15.12.2011 Сергей Закураев возглавит Beeline в Грузии 1
14.12.2011 Андрей Пятахин назначен директором Московского региона «ВымпелКома» 2
30.11.2009 «ВымпелКом»: новые назначения в штаб-квартире и руководстве дочерних компаний 2
01.08.2007 «ВымпелКом» усиливает команду корпоративного сегмента 2

Публикаций - 21, упоминаний - 26

Пятахин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 9
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Ucom - Юком 22 3
Мобител 66 3
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 3
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 25 2
GTel - Global Telecommunications Corporation 3 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 2
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - СибЧелендж-Телеком - Красноярский GSM 14 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
AgaMatrix 2 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Дайком 11 1
МТС Сибирь макрорегион - СибЧелендж 22 1
Ростелеком 10948 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Информзащита 941 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
К Телеком - Исеть Телеком 97 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 3
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Фора Банк 86 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
101Hotels.com 456 1
Семеновский ТЦ - Семеновский ТРЦ 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Групп 745 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
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Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Windows 16882 1
Samsung Galaxy 1035 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Хачатрян Гагик 8 3
Карапетян Самвел 13 3
Есаян (братья) 10 3
Есаян Айком 8 3
Климко Игорь 20 2
Погосян Ашот 12 2
Арзуманян Карен 5 2
Закураев Сергей 5 2
Сачков Илья 126 2
Зубов Александр 12 2
Есаян Александр 7 2
Писарев Алексей 12 2
Сачков Владимир 14 2
Шматова Елена 29 1
Немшич Борис 23 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 1
Литвиненко Константин 7 1
Сажин Сергей 10 1
Колобов Сергей 8 1
Кромской Дмитрий 7 1
Гордеев Олег 7 1
Милиневский Андрей 4 1
Магомадов Бислан 4 1
Бауман Сергей 5 1
Нуднов Олег 4 1
Ниц Артем 4 1
Варданян Тигран 1 1
Егизарян Карина 2 1
Азема Екатерина 3 1
Чудинова Вера 1 1
Барсегян Ашот 1 1
Атанесян Тигран 2 1
Вальчук Владимир 2 1
Сафарян Армен 5 1
Тер-Ованесян Армен 1 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Шахназарян Карен 1 1
Баргесян Ашот 1 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Армения - Республика 2449 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Грузия 1332 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
Европа 24964 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Узбекистан - Республика 2005 2
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Армения - Ереван 223 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Венгрия 855 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Sputnik Армения 1 1
Фактинфо 3 1
Fortune 211 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 3
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 2
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 2 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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