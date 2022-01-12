Индексная книга (каталог) CNews*
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Пятахин Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 26
Пятахин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Хачатрян Гагик 8 3
|Карапетян Самвел 13 3
|Есаян (братья) 10 3
|Есаян Айком 8 3
|Климко Игорь 20 2
|Погосян Ашот 12 2
|Арзуманян Карен 5 2
|Закураев Сергей 5 2
|Сачков Илья 126 2
|Зубов Александр 12 2
|Есаян Александр 7 2
|Писарев Алексей 12 2
|Сачков Владимир 14 2
|Шматова Елена 29 1
|Немшич Борис 23 1
|Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 1
|Литвиненко Константин 7 1
|Сажин Сергей 10 1
|Колобов Сергей 8 1
|Кромской Дмитрий 7 1
|Гордеев Олег 7 1
|Милиневский Андрей 4 1
|Магомадов Бислан 4 1
|Бауман Сергей 5 1
|Нуднов Олег 4 1
|Ниц Артем 4 1
|Варданян Тигран 1 1
|Егизарян Карина 2 1
|Азема Екатерина 3 1
|Чудинова Вера 1 1
|Барсегян Ашот 1 1
|Атанесян Тигран 2 1
|Вальчук Владимир 2 1
|Сафарян Армен 5 1
|Тер-Ованесян Армен 1 1
|Sculley John - Скалли Джон 14 1
|Шахназарян Карен 1 1
|Баргесян Ашот 1 1
|Lees Andy - Лис Энди 7 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.