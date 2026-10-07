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Sputnik Армения

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Российская компания предлагает «конструктор» для национальной операционной системы Армении 1
15.04.2020 Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Sputnik Армения и организации, системы, технологии, персоны:

Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком - Коллнет 72 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
Ucom - Юком 22 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9572 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16143 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29912 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10372 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6101 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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