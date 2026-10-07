Индексная книга (каталог) CNews*
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Sputnik Армения
СОБЫТИЯ
|07.10.2026
|Российская компания предлагает «конструктор» для национальной операционной системы Армении 1
|15.04.2020
|Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Sputnik Армения и организации, системы, технологии, персоны:
|Фора Банк 86 1
|Tashir Group - Ташир ГК 31 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 1
|Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
|Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29912 1
|4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10372 1
|Samsung Galaxy 1041 1
|Google YouTube - Видеохостинг 3019 1
|Пятахин Андрей 21 1
|Хачатрян Гагик 8 1
|Есаян Айком 8 1
|Есаян (братья) 11 1
|Карапетян Самвел 13 1
|Армения - Республика 2472 1
|Франция - Французская Республика 8206 1
|Япония 13852 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168510 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.