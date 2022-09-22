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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Литвиненко Константин

СОБЫТИЯ


22.09.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ и ИТ-инфраструктуры. Полгода в режиме турбулентности 1
20.04.2017 После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ 2
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 1
22.06.2016 «Информзащита» создала аккредитованный удостоверяющий центр для «Вымпелкома» 1
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» 3
20.04.2005 Ворованные мобильники отключат от сети? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Литвиненко Константин и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 3
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 2
Ростелеком 10948 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Lenvendo - Ленвендо 3 1
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Информзащита 941 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 1
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 1
Brixo - Бриксо 4 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
СПК - Сталепромышленная компания 13 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Интерконнект 91 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 376 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 223 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
SRE - Site Reliability Engineering - Техническое обеспечение надёжности сайта 71 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сачков Илья 126 3
Зубов Александр 12 3
Писарев Алексей 12 3
Сачков Владимир 14 3
Климко Игорь 20 3
Погосян Ашот 12 3
Азема Екатерина 3 2
Кромский Дмитрий 29 1
Святенко Инна 10 1
Кудряшов Антон 10 1
Носивской Дмитрий 3 1
Карпенков Владислав 1 1
Варданян Тигран 1 1
Егизарян Карина 2 1
Подгорбунских Олег 1 1
Козаржевский Александр 3 1
Атанесян Тигран 2 1
Акопьян Рубен 1 1
Музыченко Владимир 2 1
Сафарян Армен 5 1
Тер-Ованесян Армен 1 1
Габриэлян Арсен 1 1
Горохов Евгений 40 1
Лебедев Владимир 94 1
Гафт Александр 2 1
Кудряшев Антон 28 1
Попов Владимир 25 1
Пятахин Андрей 21 1
Дарбинян Армен 2 1
Фарамазян Айк 5 1
Арзуманян Карен 5 1
Ухлинов Леонид 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Армения - Республика 2449 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Украина 7928 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Грузия 1332 1
Армения - Ереван 223 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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