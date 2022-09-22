Индексная книга (каталог) CNews*
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Литвиненко Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 10
Литвиненко Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 1
|Brixo - Бриксо 4 1
|БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
|СПК - Сталепромышленная компания 13 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Сачков Илья 126 3
|Зубов Александр 12 3
|Писарев Алексей 12 3
|Сачков Владимир 14 3
|Климко Игорь 20 3
|Погосян Ашот 12 3
|Азема Екатерина 3 2
|Кромский Дмитрий 29 1
|Святенко Инна 10 1
|Кудряшов Антон 10 1
|Носивской Дмитрий 3 1
|Карпенков Владислав 1 1
|Варданян Тигран 1 1
|Егизарян Карина 2 1
|Подгорбунских Олег 1 1
|Козаржевский Александр 3 1
|Атанесян Тигран 2 1
|Акопьян Рубен 1 1
|Музыченко Владимир 2 1
|Сафарян Армен 5 1
|Тер-Ованесян Армен 1 1
|Габриэлян Арсен 1 1
|Горохов Евгений 40 1
|Лебедев Владимир 94 1
|Гафт Александр 2 1
|Кудряшев Антон 28 1
|Попов Владимир 25 1
|Пятахин Андрей 21 1
|Дарбинян Армен 2 1
|Фарамазян Айк 5 1
|Арзуманян Карен 5 1
|Ухлинов Леонид 61 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.