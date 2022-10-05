Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189047
ИКТ 14617
Организации 11323
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3546
Системы 26543
Персоны 81935
География 3002
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Горохов Евгений


СОБЫТИЯ


05.10.2022 M1Cloud локализует зарубежную ИТ-инфраструктуру компаний в России 1
07.09.2022 Корпоративный сегмент: кто придет на смену уходящим вендорам 1
02.09.2022 Stack Group и RiskGap подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
07.04.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
29.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 1
22.11.2021 M1Cloud сохранил позиции в десятке крупнейших поставщиков IaaS по версии CNews 1
19.11.2021 Евгений Горохов -

Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group: Философию ответственного провайдера укрепила пандемическая турбулентность 

 1
09.09.2021 В 2020 году емкость систем хранения данных M1Cloud выросла на 75% 1
19.08.2021 Доля защищенных сервисов в портфеле M1Cloud возросла до 40% в 2020 году 1
12.04.2021 Рост объема инфраструктуры Stack Group в 2020 году составил 66% 1
16.12.2020 M1Cloud представила облако OpenStack 1
12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса 1
31.07.2020 Евгений Горохов, Stack Group -

В этом году облачный рынок в России вырастет еще на 30%

 1
24.03.2020 M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде 1
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
30.11.2018 M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год 1
20.08.2018 «ГЭОТАР-Медиа» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 1
23.07.2018 Компания «Инносети» размещает ИС в облаке M1Cloud 1
12.04.2018 «Вирту Системс» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 1
19.03.2018 UCMS Group Russia размещает системы в облаке M1Cloud 1
12.03.2018 Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели 1
19.02.2018 Stack Group получила награду от HPE по итогам 2017 года 1
24.08.2017 Stack Group представила облачные сервисы для бизнес-критичных корпоративных ИС 1
24.04.2017 Stack Group обновила «личный кабинет» для клиентов 1
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
22.11.2016 Хостинг и облака: Не все то золото, что блестит 1
15.03.2016 Stack Group защитила сайт Русской православной церкви от DDoS-атак 1
17.12.2015 Stack Group и Nvidia представили совместное решение VDI GRID для работы c 3D-приложениями в «облаке» 2
07.12.2015 Дата-центр «М1» Stack Group сертифицирован по стандарту PCI DSS 1
25.11.2015 Stack Group представила новое решение для работы с ресурсоемкими графическими программами в виртуальной среде 1
12.12.2014 Stack Group и DataPro объединили услуги ЦОДов, чтобы снизить неожиданные риски 1
12.12.2014 Stack Group и DataPro создадут катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру на базе решений HP 1
21.11.2014 Облака: от теории к практике 1
10.11.2014 Acronis и Stack Group договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Горохов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Stack Group - Стек Групп 169 38
DataPro - ДатаПро 95 5
Nvidia Corp 3758 4
Ростелеком 10369 3
SAP SE 5447 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 3
IBM - International Business Machines Corp 9561 3
Softline - Софтлайн 3304 3
Крок - Croc 1815 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
Equinix 46 2
Google LLC 12301 2
Lenvendo - Ленвендо 3 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 2
CloudDC - АйЭмТи 9 2
Broadcom - VMware 2506 2
Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
Microsoft Corporation 25290 2
Huawei 4244 2
Commvault 179 2
HP Inc. 5766 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 2
Oracle Corporation 6888 2
Acronis - Акронис 459 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
Selectel - Селектел 450 2
ОБИТ 106 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
ДиалогНаука 259 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Virtu Systems - Вирту Системс 5 1
Mindbox - Майндбокс 26 1
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 39 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 15 1
Artsofte - Artsofte Digital 13 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
СПК - Сталепромышленная компания 11 2
Бриксо 2 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 2
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 2
Роснефть НК - нефтяная компания 531 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 136 2
ВТБ Лизинг 68 2
Югория - страховая компания 43 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
ГЭОТАР-Медиа - Издательская группа 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 1
Visa International 1976 1
McDonald’s - Макдоналдс 216 1
Совкомбанк ПАО 289 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4977 2
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3393 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6317 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3265 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 380 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1710 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 6
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1184 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 595 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13021 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 153 29
Stack Group - Automate 18 3
Nvidia GRID vGPU 55 3
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 2
Nvidia GRID VDI 3 2
Apple iPhone 6 4861 2
Depositphotos - фотобанк 403 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 1
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
Acronis Backup Advanced 15 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
MSI Cubi - MSI CubiNUC - серия компьютер-неттопов 14 1
DataPro - Moscow I ЦОД 9 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP HANA Data Platform 1 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2067 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Virtuozzo Hybrid Infrastructure Platform 10 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 1
Selectel ЦОД 25 1
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
Acronis AnyData Engine 15 1
Broadcom - VMware vStorage APIs 15 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 27 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 211 1
Adobe After Effects 71 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Artsofte - Profitbase 34 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
DataPro - Тверь ЦОД 2 1
Amazon Web Services - AWS Elastic Load Balancer 3 1
Лебедев Владимир 82 4
Солдатов Алексей 101 3
Никитин Андрей 59 2
Лобанов Владимир 7 2
Юдин Дмитрий 28 2
Кузьмичев Виталий 4 2
Пухов Евгений 12 2
Дружинин Станислав 20 2
Морозов Константин 10 2
Лебедев Олег 16 2
Минаев Андрей 15 2
Кутаков Павел 6 2
Карпенков Владислав 1 2
Верещагин Руслан 4 2
Подгорбунских Олег 1 2
Козаржевский Александр 3 2
Музыченко Владимир 2 2
Беляев Алексей 34 2
Данильянц Алексей 20 1
Буланцев Игорь 12 1
Растопшин Павел 48 1
Щербина Александр 7 1
Файн Александр 10 1
Шишкин Константин 4 1
Токовинин Михаил 4 1
Луковников Михаил 20 1
Соловьев Дмитрий 81 1
Драбкин Юрий 1 1
Боровиков Сергей 32 1
Самоукин Сергей 19 1
Шатов Сергей 5 1
Котов Сергей 17 1
Боровиков Иван 2 1
Попов Илья 4 1
Колмычек Павел 17 1
Павельев Кирилл 8 1
Вислоцкий Илья 9 1
Дорофеев Игорь 23 1
Крухмалева Яна 4 1
Мустафин Айрат 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8181 3
Европа 24658 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 2
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Нидерланды - Амстердам 622 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 77 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Аренда 2582 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Экономический эффект 1217 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Философия - Philosophy 501 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1754 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1075 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
N+1 - Издание 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
CNews Облачные сервисы 23 2
Gartner - Гартнер 3615 2
CNews SaaS рейтинг 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 15 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 401 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413432, в очереди разбора - 729692.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще