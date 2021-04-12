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Рост объема инфраструктуры Stack Group в 2020 году составил 66%

Бизнес Финансовые результаты Облака

По итогам 2020 г. компания Stack Group увеличила объем облачной инфраструктуры на 66%, что заметно опережает среднерыночные показатели. Stack Group занимается как масштабированием проверенных временем решений, так и вводом новых сервисов, создаваемых на базе фактического клиентского фидбэка. Относительно обширная действующая аудитория корпоративных клиентов и глубокая интеграция в бизнес заказчиков позволяют существенно снизить затраты на исследование рынка. Дополнительным плюсом такого подхода, «от клиента», является то, что заказчик получает клиентоориентированный сервис, как правило, максимально отвечающий его текущим потребностям.

Евгений Горохов, управляющий директор Stack Group (M1Cloud), сказал: «За последние 10 лет основные игроки облачного рынка прошли стадию становления, выстроили портфель сервисов, стандартизовали предложение и отстроили основные бизнес-процессы. Начался процесс консолидации, ряд крупных игроков усилились за счет поглощения «собратьев». На рынке выделилось два ярко выраженных подхода: с одной стороны, компании-провайдеры, которые используют подход «от клиента», где центром системы взаимоотношений является клиент, растут сейчас достаточно быстро. И с другой стороны, в последние несколько лет на рынок облаков вышли российские «Интернет-гиганты», предоставив внешним заказчикам возможность воспользоваться сервисами, которые изначально создавались для внутреннего потребления. Используя огромный технологический потенциал, такие компании регулярно расширяют портфель инновационных платформенных сервисов. Продукты, как правило, имеют высокую степень автоматизации процесса управления, несколько зон доступности и высокий уровень масштабируемости. Во главе угла такого подхода стоит продукт, который удовлетворяет большинство потребностей большинства клиентов и зачастую требует перестройки внутренних процессов компании, то есть подход «от продукта». Если посмотреть на рынок в целом, то можно с уверенностью сказать, что при общей схожести сервисов, формируемых провайдерами, исповедующими оба эти подхода, услуги являются в большей степени комплементарными, чем конкурентными».

Сегодня наблюдается высокий уровень доверия со стороны бизнеса и стабильный спрос на инфраструктурные сервисы. Крайне востребованы не только инфраструктурные сервисы, но и весь спектр облачных услуг. Облачный рынок непрерывно и интенсивно растет, как в денежном выражении – 20-30% ежегодно, так и в объеме введенной облачной инфраструктуры.

Высокая востребованность сервисной модели, государственные инициативы в области поддержки ИТ-отрасли и фокус на создание гибридных распределенных ландшафтов дают основание полагать, что в ближайшие несколько лет рост облачного рынка продолжиться.

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