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Доля защищенных сервисов в портфеле M1Cloud возросла до 40% в 2020 году

Доля защищенных сервисов облака M1Cloud по итогам 2020 г. выросла с 25% до 40% в общей выручке Stack Group. Это, как объясняют в компании, связано с высоким уровнем спроса со стороны рынка на решения с высоким уровнем надёжности и регуляторной готовности.

«Компания Stack Group одна из первых успешно совместила в своем решении как преимущества использования современной облачной платформы, так и полный комплекс регуляторных мер, необходимых для обеспечения безопасности персональных данных в облаке. И тогда, в 2016 г., и сейчас защищенная по 152-ФЗ инфраструктура пользуется спросом со стороны бизнеса. Из года в год компания Stack Group занимает одно из лидирующих мест на российском рынке по предоставлению защищенных облачных сервисов в сегменте Virtual Data Center, и мы уверены в сохранении доминирующего положения и в будущем. На сегодняшний день в портфеле Stack Group защищенные облачные сервисы показывают наиболее динамичный рост. Востребованность этих сервисов объясняется стремлением компаний соответствовать требованиям законодательства и обеспечивать высокий уровень безопасности персональных данных. Чуть более скромный рост традиционных инфраструктурных решений связан также с желанием бизнеса привести в соответствие законодательству свои информационные системы, что повлекло перенос части мощностей в защищенный периметр», – сказал Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group.

Высоконадежное облако M1Cloud аттестовано для размещения информационных систем персональных данных в соответствии с требованиями Приказа ФСТЭК России №21 на всех уровнях информационной безопасности до УЗ1 включительно, а также для размещения государственных информационных систем согласно требованиям Приказа ФСТЭК России №17 для всех классов защищенности ГИС до К1 включительно. Для обеспечения безопасности каналов связи используется криптографическая защита в соответствии с требованиями ФСБ России.

Защищенная инфраструктура построена на базе геораспределенных дата-центров в Москве для реализации катастрофоустойчивого решения по обработке критичных данных.

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