M1Cloud локализует зарубежную ИТ-инфраструктуру компаний в России

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет сервисы по локализации ИТ-инфраструктуры в России для компаний, размещающих информационные системы на территории других государств. Специалисты M1Cloud, используя персональный подход, предложат оптимальную архитектуру ИТ-решений под конкретные задачи заказчика, в самые сжатые сроки обеспечат миграцию информационных систем, сохраняя непрерывность работы бизнеса и доступность ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

«Сервисы по локализации и миграции информационных систем не только из зарубежных дата-центров и гиперскеллеров, но и из on-premise решений на cloud-платформы, пользуются большим спросом в этом году. При этом перемещают свою ИТ-инфраструктуру не только российские компании из других стран, но и российские подразделения зарубежных компаний. Среди наиболее популярных решений, которые выбирают заказчики, это гибридная ИТ-инфраструктура, совмещающая использование физического оборудования на базе дата-центра и облачные ресурсы сервис-провайдера, также часто используется мультиоблачная модель ИТ», - сказал Евгений Горохов, управляющий директор Stack Group и сооснователь M1Cloud.

Сервисы по локализации зарубежной ИТ-инфраструктуры компаний от M1Cloud позволяют выстроить собственный полноценный сегмент ИТ в России, при этом соблюдаются требования по конфигурации, производительности, доступности, SLA и другие требования, такие как обеспечение уровня защищенности данных, в том числе в рамках закона «О персональных данных».

Stack Group предоставляет экспертный уровень технической поддержки заказчикам, размещающим свои информационные системы в высоконадежном облаке M1Cloud.

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Stack Group предлагает персональный подход к предоставлению ИТ-инфраструктуры – M1Cloud. Компания изучает задачу клиента, вникает в специфику проекта и строит индивидуальные решения под конкретного клиента. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России (Cnews). Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем - на 30-40%. Рост клиентской базы в 2021 году составил 58%.