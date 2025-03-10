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Selectel ЦОД
Владислав Нефёдов, Руководитель направления стратегических проектов, Selectel "IT-инфраструктура в ЦОД: новая реальность", конференция CNews "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023" 21.03.2023
Selectel ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:
|Любимов Олег 45 6
|Ансимов Константин 32 3
|Еременко Алексей 8 2
|Тугов Александр 14 2
|Семенихин Максим 9 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Кречетов Алексей 2 1
|Горохов Евгений 39 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Луковников Михаил 20 1
|Лобанов Владимир 7 1
|Рудь Дмитрий 1 1
|Колмычек Павел 17 1
|Павельев Кирилл 8 1
|Смирнов Петр 3 1
|Пимков Сергей 12 1
|Левиев Лев 21 1
|Мирилашвили Вячеслав 16 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Токарева Мария 10 1
|Чернышев Александр 13 1
|Сытник Андрей 23 1
|Хасин Евгений 20 1
|Ноян Ольга 10 1
|Красильников Роман 5 1
|Савинов Олег 6 1
|Литвиненко Анастасия 7 1
|Вечканова Кристина 1 1
|Рулев Михаил 1 1
|Корня Алексей 78 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Предыбайло Вячеслав 22 1
|Анкудинов Алексей 24 1
|Чирков Алексей 4 1
|Мисник Юрий 11 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Сасаев Алексей 3 1
|Думикян Арсен 18 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Солдатов Алексей 98 1
|N+1 - Издание 165 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
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