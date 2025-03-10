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Selectel ЦОД

 

 

Владислав Нефёдов, Руководитель направления стратегических проектов, Selectel "IT-инфраструктура в ЦОД: новая реальность", конференция CNews  "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023" 21.03.2023
 


10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
15.10.2024 Российским Android-разработчикам больше не нужно покупать тонны смартфонов. Создан сервис для заочного тестирования 1
11.10.2024 Российский облачный провайдер создал собственные серверы и ОС 1
24.05.2023 Выручка топ-20 поставщиков ИТ в розницу сократилась на 9% 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 1
02.09.2022 Selectel планирует разместить второй выпуск облигаций на 3 млрд рублей 1
31.08.2022 ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве 1
30.08.2022 Selectel станет владельцем всей площадки дата-центра «Берзарина» 1
04.08.2022 Сергей Пимков -

Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году

 1
15.07.2022 Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
25.11.2020 Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel ввел в эксплуатацию 1100 стоек 1
24.07.2019 Олег Любимов -

Залог успеха – в гибком подходе к заказчикам

 1
07.06.2019 Олег Любимов -

Облачный рынок изменили сильные внутренние игроки

 1
05.04.2019 Selectel и DDoS-Guard запустили узел фильтрации трафика в Санкт-Петербурге 1
21.03.2019 Selectel ввел в строй вторую очередь ЦОДа «Берзарина» в Москве 1
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
27.05.2016 Selectel вдвое увеличил мощность дата-центра в Москве 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Selectel ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 394 17
Broadcom - VMware 2382 5
Ростелеком 9784 5
IXcellerate - Икселерейт 126 4
DataPro - ДатаПро 93 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 3
Крок - Croc 1778 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 2
Intel Corporation 12234 2
Microsoft Corporation 24701 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 2
3data - 3дата 84 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 22 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 2
Актион МЦФЭР 56 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1373 1
Yandex - Яндекс 7473 1
Huawei 3966 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Brocade Communications Systems 242 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 141 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
Telegram Group 2052 1
Tencent 159 1
Selectel Lab 7 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 20 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Ситимобил - Служба такси 159 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 88 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 680 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1190 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
iGooods 11 1
Talos Fund I LP 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 316 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16083 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2799 7
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 406 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1135 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2515 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2597 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 493 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20933 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13356 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11715 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2693 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1091 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 919 3
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 216 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 483 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1266 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3788 3
Serverless computing - Бессерверные вычисления 106 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 93 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1578 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 154 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3144 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20805 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 2
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 28 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
DataPro - Moscow II ЦОД 4 2
Linux OS 10052 2
IXcellerate ЦОД MOS4 4 2
Apple iOS 7863 2
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Red Hat Ceph Storage 101 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Microsoft Azure 1414 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1437 1
Selectel Vscale 6 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
DataPro - Moscow III ЦОД 6 1
DataPro - Data Pro IV ЦОД 1 1
Миран ЦОД 16 1
Linux - Debian GNU 475 1
Intel Xeon Sierra Forest 3 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Google Android 14100 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4545 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Google Android Package Kit - APK 189 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 75 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 10 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС 9 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
Amazon OpenSearch 23 1
Selectel ML-платформа 7 1
Любимов Олег 45 6
Ансимов Константин 32 3
Еременко Алексей 8 2
Тугов Александр 14 2
Семенихин Максим 9 1
Севастьянов Алексей 25 1
Кречетов Алексей 2 1
Горохов Евгений 39 1
Фокин Дмитрий 21 1
Луковников Михаил 20 1
Лобанов Владимир 7 1
Рудь Дмитрий 1 1
Колмычек Павел 17 1
Павельев Кирилл 8 1
Смирнов Петр 3 1
Пимков Сергей 12 1
Левиев Лев 21 1
Мирилашвили Вячеслав 16 1
Свинцов Андрей 46 1
Токарева Мария 10 1
Чернышев Александр 13 1
Сытник Андрей 23 1
Хасин Евгений 20 1
Ноян Ольга 10 1
Красильников Роман 5 1
Савинов Олег 6 1
Литвиненко Анастасия 7 1
Вечканова Кристина 1 1
Рулев Михаил 1 1
Корня Алексей 78 1
Сергеев Сергей 138 1
Предыбайло Вячеслав 22 1
Анкудинов Алексей 24 1
Чирков Алексей 4 1
Мисник Юрий 11 1
Аксенов Андрей 38 1
Сасаев Алексей 3 1
Думикян Арсен 18 1
Мотовилов Олег 71 1
Солдатов Алексей 98 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 16
Россия - РФ - Российская федерация 145942 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2444 5
Россия - СФО - Новосибирск 4343 4
Нидерланды - Амстердам 609 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7534 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 2
Европа 21828 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 262 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 2
Узбекистан - Республика 1752 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3001 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2937 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3987 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 18 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Аренда 2444 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4703 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4871 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3182 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5134 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 666 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6454 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6763 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4056 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1964 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4498 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1919 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 826 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7018 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2416 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2332 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10026 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 947 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
N+1 - Издание 165 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 5
Juniper Research 528 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 54 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2032 1
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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