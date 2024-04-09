Selectel на фоне повышенного спроса на облигации четвертого выпуска увеличил объем размещения до 4 млрд рублей

Компания Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения четвертого выпуска облигаций.

Объем выпуска составил 4 млрд руб., ставка купона установлена на уровне 15% годовых с ежемесячной выплатой, срок обращения 2 года.

Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок существенно превысил планируемый объем размещения, что позволило принять решение об увеличении объема выпуска с 3 млрд руб. до 4 млрд руб. и снизить спред до 221 б.п. к КБД Московской биржи по сравнению с первоначальным ориентиром доходности в 275 б.п. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру достигнутый спред является исторически минимальным для Selectel благодаря улучшению кредитного качества компании, что подтверждается независимыми рейтинговыми агентствами.

В размещении приняли участие как частные инвесторы, так и крупнейшие российские банки и управляющие компании.

С учетом нового выпуска долговая нагрузка компании сохраняется на комфортном уровне около 1,5х чистый долг/EBITDA.

«Мы вышли на рынок долгового капитала в четвертый раз и вновь видим большой спрос среди широкого круга инвесторов. Традиционно около половины спроса пришлось на розничных инвесторов. На наш взгляд, это говорит о высоком интересе российских инвесторов к сектору IT в целом и к успехам Selectel в частности. Компания показывает устойчивый рост выручки в сочетании с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. Кроме того, в рамках нового выпуска мы предложили инвесторам привлекательные условия, отвечающие текущей рыночной конъюнктуре, — сказал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Планируем направить привлеченные средства на развитие новой площадки дата-центра “Юрловский”. Это обеспечит Selectel необходимой мощностью для покрытия активно растущего спроса и сохранить наши сильные позиции на облачном рынке».

Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-00575-R-001P-02E, зарегистрированной 27 января 2021 г. Сбор заявок прошел 9 апреля 2024 г. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 12 апреля.

Без учета нового выпуска в обращении находятся два облигационных выпуска Selectel с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) гг. Объем каждого — 3 млрд руб. с выплатой купона раз в полгода. Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. был погашен в феврале этого года.