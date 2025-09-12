Разделы

Кречетов Алексей


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Beeline Cloud представил на конференции Merge комплексный подход к защите данных в облаке 1
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
21.02.2017 Алексей Кречетов -

Невозможно сравнивать облака только по цене, что называется, «в лоб»

 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кречетов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 129 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 2
CloudDC - АйЭмТи 9 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 100 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 1
DataPro - ДатаПро 94 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 75 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Selectel - Селектел 418 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Крок - Croc 1791 1
Ростелеком 10108 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30411 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2982 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11678 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16698 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1143 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12055 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3384 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11081 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11920 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3897 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31292 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14203 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 1
Кибербезопасность - CNAPP - Cloud-Native Application Protection Platform - платформа для защиты облачных приложений 12 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3119 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 901 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2752 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1383 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 805 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2224 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8432 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2746 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7653 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21964 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 329 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 664 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 505 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3370 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7142 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4316 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 135 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
Orange Business Services - Internet Umbrella 4 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 44 1
Selectel ЦОД 22 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 60 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Севастьянов Алексей 25 1
Павельев Кирилл 8 1
Колмычек Павел 17 1
Лобанов Владимир 7 1
Луковников Михаил 20 1
Горохов Евгений 39 1
Фокин Дмитрий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52988 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50277 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5906 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11519 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
Аренда 2541 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25391 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1357 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5150 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14648 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 343 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
